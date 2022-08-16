Дзюба вряд ли окажется в одном клубе с Ракицким. Две важные причины сомневаться в переходе

Похоже, история Артёма Дзюбы с поиском нового клуба приближается к финалу. Ночью стало известно, что турецкий клуб «Адана Демирспор» предложил Артёму контракт. Речь о середняке турецкого чемпионата, который в первых турах нового сезона выбился в лидеры. Источники сообщают о зарплате от € 1,5 до € 2 млн. Дальше всё зависит от самого футболиста – принимать ли оффер либо ждать лучшего предложения.

И ощущение, что Дзюба пока не намерен снижать ставки. Вариант с «Адана Демирспор» не привлекателен как минимум по двум причинам:

Отсутствие еврокубков и низкие шансы побороться за них в новом сезоне. Присутствие в команде Ярослава Ракицкого.

Расшифровываю: не секрет, что Артём уходил из «Зенита» не только из-за Семака и ощущения, что его больше не ценят. Для Дзюбы важно было последние два-три года карьеры провести не в наблюдениях за матчами внутри России со скамейки, а в основе команды, которая иногда слушает гимны европейских турниров.

Поэтому и были переговоры с «Фенербахче», осторожный интерес из Азербайджана. Всегда от клубов, которые претендуют на групповой этап либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы. Для 33-летнего нападающего это очень важная история – возможно, такая же, как и приличная сумма в контракте. У «Аданы Демирспор» еврокубков в этом сезоне нет. Шансы побороться за место в тройке по итогам сезона очень незначительные. Скорее речь пойдет о пятом-шестом местах. Не то, о чём мечтает Артём.

Артём Дзюба Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Второй момент – присутствие Ярослава Ракицкого. Все знают, что в «Зените» они если и близко не дружили, то хорошо приятельствовали. Держали молодых и, в какой-то степени, русскоязычную раздевалку. Но логично, что после 24 февраля многое изменилось – например, Ракицкий отписался от всех бывших одноклубников в соцсетях. Говорят, что отношений украинец с бывшими партнёрами не поддерживает. Впрочем, и с обратной стороны нет большой заинтересованности в диалоге. А теперь представьте ситуацию, когда они встречаются в одной команде. Вряд ли удастся обойтись спокойным рукопожатием. В руководстве клуба должны это отлично понимать.

Ракицкого подписывали как лидера обороны. И не на один сезон. Поэтому со стороны клуба точно будет странно создавать потенциально деструктивную ситуацию.

Да, многие европейские чемпионаты уже запустились, но у Артёма всё равно полно времени для выбора следующего клуба. Важная деталь – продолжающаяся квалификация в еврокубки. Некоторые клубы, которые в ней участвуют, в разное время интересовались игроком. Возможно, интерес перейдёт во что-то большее, когда окончательно станут известны перспективы клубов на сезон.

К концу августа Дзюба наверняка определится. Если удастся договориться с кем-то из участников Лиги чемпионов – прекрасно. Нет – всегда рядом будет «Адана Демирспор», где, кстати, играет и Марио Балотелли. Если и они передумают – восточные страны. На крайний случай всегда будет вариант с «Рубином».

Игроку важно выбрать правильное приключение для последнего контракта. Ведь ради этого он уходил из «Зенита».