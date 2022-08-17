«Барса» уводит у Гвардиолы любимчика. Но есть как минимум две проблемы

Как же интересно наблюдать за трансферами «Барселоны» этим летом! Одна сага сменяет другую, и вот нам уже подкинули новую: переедет ли Бернарду Силву в Каталонию? Собрали главные известные подробности потенциальной сделки.

«Барса» уже договорилась с Бернарду. Но есть две проблемы

Об этом написал инсайдер Николо Скира. Он утверждает, что с полузащитником уже согласован контракт на четыре года, и осталось только договориться с «Сити» о сумме трансфера. «Барса» якобы готова предложить за португальца € 60 млн и собирается сделать официальное предложение в ближайшее время. Важное уточнение: в клубе уверены, что переход состоится в это трансферное окно.

Что же может помешать переходу? Во-первых, прежде чем обсуждать условия с «Сити», «Барсе» необходимо от кого-нибудь избавиться и подосвободить зарплатную ведомость. А во-вторых, английский клуб вовсе не горит желанием расставаться с универсальным полузащитником. Авторитетное издание The Athletic утверждает, что «Сити» готов продать Бернарду только за € 100 млн и не собирается делать скидку.

Бернарду Силва Фото: Martin Rickett/Getty Images

Сохранить своего любимчика хочет и Пеп Гвардиола. Хотя между строк читается посыл, что «Сити» не станет удерживать Силву любой ценой. Собственно, об этом в том числе и писал The Athletic.

«Я много раз говорил, что желание игрока — это самое важное, — сказал Гвардиола. — Хочу, чтобы в команде все были рады вместе заниматься общим делом. Конечно, я был бы счастлив, если бы Бернарду остался здесь, он особенный человек для раздевалки команды, но я не знаю, что будет дальше. Правда, не знаю.

Случится то, что должно случиться. Будет отлично, если он останется, но если ему придётся покинуть команду — это футбол. У клубов есть договорённости, у игроков есть желания, а я не тот человек, который будет преграждать дорогу к их реализации. Хочу видеть в команде лучших футболистов, поэтому очень хочу, на сто процентов, чтобы Бернарду Силва остался».

Заодно Гвардиола подтвердил информацию инсайдеров: «Барса» ещё не сделала «Сити» официального предложения по Бернарду.

Сам Силва вовсю намекает на готовность уйти. И это странно

Слова Бернарду сложно толковать иначе. Вот что он заявил неделю назад:

— Я всегда говорил, что счастлив здесь, но понятия не имею, что произойдёт в будущем. Посмотрим. У меня очень честные отношения с клубом. Я был открыт с ними, и они знают, чего я хочу. Если останусь, то буду счастлив, всегда буду уважать этот клуб и делать всё возможное. Если нет, то это футбол. Давайте просто посмотрим, что произойдёт.

А на днях «Сити» разнёс «Борнмут» во 2-м туре АПЛ, и Бернарду выложил пост с явным прощальным оттенком.

Бернарду Силва футболист «Манчестер Сити» «Отличное выступление команды и фантастическая атмосфера на стадионе! Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за те прекрасные моменты любви и поддержки».

Желание Бернарду сменить «Сити» на «Барсу» — очень странное. В футбольном плане это однозначно шаг назад: каталонцы, хоть и разбрасываются деньгами, по-прежнему находятся в стадии перестройки, причём на уровне как команды, так и клуба в целом. В свою очередь, «Сити» — готовый топ с выстроенной системой, гарантирующей трофеи.

Потенциальный переход Силвы не до конца понятен даже с нефутбольной точки зрения. Давайте сравним с историей Роберта Левандовского. Тот тоже играл в топ-команде, но ломанулся в нестабильную «Барсу». Трансфер нападающего объясним: он почти всю карьеру провёл в Германии и вполне мог захотеть в 33 года сменить обстановку и перевезти семью в солнечную Каталонию.

У Бернарду ситуация иная. Он младше Левандовского на пять лет, начинал в Португалии и перед трансфером в «Сити» провёл два года в «Монако». Остаются две версии: либо на переходе настаивает семья, либо Бернарду околдовал проект Жоана Лапорты и Хави. Ну и запасной вариант: у «Барсы» снова сработала схема «такой клуб дважды не зовёт». Даже в ситуации, когда понадобился игрок из явно более сильной команды.