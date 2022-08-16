Галицкому изящно испортили юбилей. А в Первой лиге образовалась неожиданная тройка лидеров

В Мелбет Первой лиге состоялся 5-й тур. Мы продолжаем следить за всеми событиями и подсвечивать самые интересные истории. Стороной обошли только играющую в Грозном «Аланию», которая победила «Нефтехимик» благодаря реализованному пенальти. Во всех остальных матчах были свои серии, герои и яркие вспышки.

Зотов забил гол тура, а Фамейе праздновал, как Дзюба

Леонид Слуцкий сказал игрокам, что возьмёт всю ответственность за результат на себя, чтобы их раскрепостить. И «Рубин» выдал отличный домашний матч с «Кубанью» Роберта Евдокимова. Казанцы владели мячом, провели много позиционных атак, забили три мяча и влетели благодаря этой победе в топ-четвёрку.

Джоэль Фамейе забил четвёртый гол в сезоне и отпраздновал его перед болельщиками «Рубина» в стиле Артёма Дзюбы, с которым тренировался вместе совсем недолго.

Джоэль Фамейе в матче с «Кубанью» Фото: vk.com/fnleague

Но самый эффектный гол тура оформил Александр Зотов, пяткой замкнувший прострел Ильи Самошникова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

После матча наставник «Рубина» рассказал, что к набору очков команда движется только через определённое качество игры, отсюда и сложности старта сезона. А ещё у него спросили о Кварацхелии, который в тот же вечер забил за «Наполи» в Серии А. Слуцкий ответил, что по грузину в Казани скучают, и добавил: «Собака не является полноценным заменителем человека». Официальный сайт пояснил: на базе «Рубина» живёт собака по кличке Квара.

«КАМАЗ» выдержал новую проверку

Лидер из Набережных Челнов продолжает побеждать. В пятом туре «КАМАЗ» ждала хорошая проверка – встреча в Ульяновске с «Волгой», которая трижды подряд проиграла и находится на дне таблицы. Выезд не дальний, но автозаводцы экзамен сдали. Хотя почувствовать себя фаворитом или расслабиться им не светило: хозяева даже чуть больше владели мячом, подали пять угловых и трижды пробили в створ ворот Мамина. Но во втором тайме «КАМАЗ» прибавил и забил два гола.

Астраханцы никого не отпускают на своём поле

В Астрахани «Волгарь» сбросил со второго места «Енисей», обыграв его со счётом 2:0, а сам теперь третий в таблице. И как назвать это неожиданностью, если у команды Андраника Бабаяна в новом сезоне три домашних победы? Первый тайм был не лучшим, но второй всё перекрыл. Там Илья Стефанович образцово забил головой и вместо привычного кульбита поздравил с днём рождения отца.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

А Дмитрий Лесников не без помощи защитника красиво перебросил вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Боевые новички

К слову, пока только «Волгарю» в этом чемпионате удалось победить махачкалинское «Динамо». Новички элитного дивизиона из Дагестана показывают себя настоящими бойцами и не собираются никому сдаваться. В отчётном туре они отобрали очки в Туле у «Арсенала», который остался без приболевшего ангиной Олега Кононова – 1:1. Отмечаем впечатляющую игру вратаря махачкалинцев Хазбулата Хамхоева.

Играют «Арсенал» и махачкалинское «Динамо» Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Спойлер тура

Противостояние игравших в прошлом сезоне во Второй лиге «Шинника» Вадима Евсеева и «Родины» Дмитрия Парфёнова завершилось вничью 1:1. Ярославцы в этом матче практически не входили в штрафную, поскольку там перманентно располагались пять игроков соперника, и большинство ударов наносили с подступов к ней. Именно так уже на 6-й минуте хороший мяч положил Андрей Семёнов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Активные болельщики «Шинника» на матче растянули креативный баннер, поместив туда прапорщика из фильма «ДМБ» начала 2000-х с цитатой: «Диктуем родине свою непреклонную волю. Обязательно бахнем». Получился такой себе спойлер к пушке Семёнова – действительно, бахнул. После этого окрылённый «Шинник» даже пробовал забить со своей половины поля, но попытка успехом не увенчалась. А вот «Родина» во втором тайме сравняла счёт – Морозов классно исполнил с левой в ближний угол.

Активные болельщики «Шинника» на матче растянули креативный баннер Фото: shinnik.com

Стандарт тура

Тольяттинский «Акрон» добыл первую победу в новом сезоне на стадионе академии «Краснодара». В день рождения Сергея Галицкого. Вторая команда «Краснодара» с одним легионером (нигериец Ндука в старте в каждом туре) оказалась не готова к такому интересному розыгрышу углового на седьмой минуте, и экс-спартаковец Константин Савичев был точен. Несмотря на счёт 0:1, матч получился достаточно бодрым и насыщенным, с игровым преимуществом хозяев.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная Национальная Лига» и РФС.

Камбэк тура

«СКА-Хабаровск» с 33-й минуты играл против «Балтики» в меньшинстве (после удаления Стародуба), но повёл с преимуществом в два мяча. Один из них на счету Василия Алейникова, лидирующего в списке бомбардиров Мелбет-Первой лиги. Однако калининградцы в итоге вырвали ничью, забив на 89-й и 90+2-й минутах! Аслан Дудиев нанес точный удар в дальний угол, а Владислав Лазарев хоть и не реализовал пенальти, но повезло с отскоком мяча и добиванием.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

У «Велеса» худший старт в истории

«Велес» потерпел второе домашнее поражение в сезоне (и четвёртое подряд в целом). Как и в 3-м туре от «Родины», москвичи получили на своём поле два безответных мяча – на этот раз от «Уфы». Для основанного в 2016 году клуба, который проводит в Первой лиге третий сезон, это худший старт в истории. В 2020-м после пяти туров «Велес» был в таблице четвёртым, и в родных стенах к этому моменту не проигрывал (4 очка в 2 матчах), в 2021-м – и вовсе третьим (12 очков, из которых 6 – за счёт стопроцентных результатов дома).

В новом сезоне болельщики в Домодедово пока не увидели ни ничьей, ни хотя бы одного забитого «крылатыми быками» гола. И это при том, что в матче с «Уфой» подопечные Михаила Сальникова превзошли соперника по ключевым показателям: владели мячом 65% времени, подали больше угловых, нанесли 10 ударов против трёх, из них 5 – в створ (уфимцы попали трижды и забили два гола). Не помог и дебют экс-форварда «Аяччо», «Зенита» и «Урала» Андрея Панюкова. Москвичи на предпоследнем месте в таблице, ниже – только «Волга».

Тренер метнул мяч в игрока соперника

У наставника «Велеса» Михаила Сальникова в конце матча сдали нервы. В компенсированное время, находясь в своей технической зоне, он бросил мяч в спину 18-летнему полузащитнику «Уфы» Данилу Ахатову. Сальников заработал красную карточку, а на пресс-конференцию отправился старший тренер «крылатых быков» Альберт Лукманов. Возможно, Михаила Валерьевича так впечатлил двойной сейв вратаря уфимцев Ивана Кукушкина? Зацените его, а потом и эмоции Сальникова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная Национальная Лига» и РФС.