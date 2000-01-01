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Кто из топ-тренеров сейчас без работы?
Кто из топ-тренеров сейчас без работы?
Йоахим больше года обдумывает предложения клубов.
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Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Слухи о сборной Франции и «ПСЖ» пока так и не превратились во что-то дельное. С мая 2021 года Зидан является свободным тренером.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
По итогам сезона-2021/2022 Почеттино покинул «ПСЖ» и пока так никого и не возглавил.
Йоахим Лёв
Йоахим Лёв
С лета 2021 года Лёв не является тренером сборной Германии. Как писала немецкая пресса, у тренера были конкретные предложения в клубной сфере.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
16 января Бенитес был отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона». После этого Бенитес пока не нашёл новую работу.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
В ноябре 2021 года Сульшер перестал быть главным тренером «Манчестер Юнайтед» и больше полугода находится без команды.
Марсело Бьельса
Марсело Бьельса
Бьельса находится без клуба с февраля 2022 года. Летом ходили слухи, что он может возглавить «Атлетик», но вместо него главным тренером стал Эрнесто Вальверде.
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боаш
Ещё в 2021 году Виллаш-Боаш громко расстался с «Марселем». С тех пор он пока не нашёл себе новое рабочее место.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Зимой 2022-го Раньери уволили из «Уотфорда». Весной в прессе его называли в качестве альтернативы Роберто Манчини в сборной Италии, но слухи так и не подтвердились.
Кто свободен из топ-тренеров? Зидан не пришёл в сборную Франции, Бьельса — в «Атлетик»
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