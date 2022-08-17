Известные российские футболисты, которые сидят без работы. В списке — 5 участников ЧМ-2018

В РПЛ уже месяц идёт новый сезон. В Европе стартовали все ведущие чемпионаты. Круг свободных агентов из числа известных российских футболистов постепенно сужается. К примеру, Ильзат Ахметов трудоустроился в «Краснодаре», Магомед Оздоев уехал в Турцию, а Игорь Смольников заключил контракт с «Торпедо». Тем не менее на рынке остаются ещё несколько безработных топ-игроков, включая пятерых участников домашнего чемпионата мира. Вот они.

Артём Дзюба, 33 года. Последний клуб — «Зенит»

Самый дорогостоящий (€ 6 млн по Transfermarkt) российский футболист из числа свободных агентов. Артём объявил об уходе из «Зенита» ещё в мае, но до сих пор не нашёл новую команду. В прессе неоднократно мелькала информация о возможном трудоустройстве игрока в Турции, но пока он по-прежнему без работы. Какое-то время Дзюба поддерживал форму на базе «Рубина» у Леонида Слуцкого. По последней информации, в услугах экс-капитана «Зенита» заинтересован турецкий клуб «Адана Демирспор». Уедет ли сейчас Дзюба в Турцию или эта сага растянется ещё на несколько недель?

Денис Черышев, 31 год. Последний клуб — «Валенсия»

В конце июля авторитетное испанское издание Marca сообщило о трудностях игрока с поиском новой команды. На тот момент ни один из клубов не проявлял интереса к Черышеву, а футболист готовился к новому сезону самостоятельно. Вероятно, потенциальных работодателей отпугивает высокая травматичность «русского испанца». В прошлом сезоне Черышев отбегал всего 763 минуты во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Изначально Дениса рассматривали как игрока стартового состава, однако травма колена вывела его из строя на месяц. После этого россиянин присел в запас и периодически выходил на замену.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Юрий Газинский, 33 года. Последний клуб — «Краснодар»

По данным «Чемпионата», в конце июля опытный полузащитник прошёл медосмотр для ЦСКА. На тот момент руководство московского клуба не приняло окончательного решения, и сторонам предстояло согласовать условия контракта. Видимо, не согласовали, раз автор первого гола сборной России на ЧМ-2018 по-прежнему без клуба. Неделю назад «РБ Спорт» сообщил, что игрок набирает форму в составе «Краснодара-2», но полноценное возвращение в клуб не рассматривается. Газинский выступал за «быков» с 2013 года и провёл за них 282 матча.

Юрий Газинский Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Алан Дзагоев, 32 года. Последний клуб — ЦСКА

Алан защищал красно-синие цвета с 2008 года, а этим летом вышел на рынок свободных агентов. В конце июня вице-президент «Алании» Данил Гуриев заявил, что клуб ведёт переговоры с игроком. Правда, сам Дзагоев через пару недель сообщил «Чемпионату», что официального предложения не было. По словам Алана, интерес к нему проявляли клубы из Турции и ОАЭ. В последние дни появились новости о переговорах игрока с «Ахматом», но генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров их опроверг. Концовку прошлого сезона Дзагоев пропустил из-за травмы ноги.

Павел Мамаев, 33 года. Последний клуб — «Химки»

Мамаев перешёл в «Химки» в конце 2021-го, но во второй половине сезона почти не играл. Павел провёл 45 минут в матче с «Динамо», получил мышечную травму и выбыл из строя на полтора месяца. А затем плотно сел на лавку и до конца сезона больше на поле не появлялся. Логично, что по истечении контракта «Химки» попрощались с игроком. Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что нынешний Мамаев не подходит для игры в РПЛ. В июне Мамаев во второй раз стал отцом, но пока по-прежнему сидит без клуба.

Юрий Жирков, 38 лет. Последний клуб — «Химки»

История Жиркова похожа на ту, в которой оказался Мамаев. Юрий провёл вторую половину сезона в «Химках», хотя играл достаточно редко. Отбегал два матча, получил мышечную травму и до конца сезона вышел на поле только раз. Позднее Жирков признался, что сам отказался от продления контракта с «Химками», и в клубе по этому поводу не сильно огорчились. В интервью «Матч ТВ» Юрий не исключил завершения карьеры, хотя и выразил желание поиграть ещё сезон. Футболиста не прельщает повторение химкинской истории, хотя у него есть предложения от клубов РПЛ.

Юрий Жирков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Владислав Игнатьев, 35 лет. Последний клуб — «Рубин»

Прошлый сезон Владислав провёл в Казани. Игнатьев выходил на поле в каждом из первых пяти туров РПЛ, а затем выпал из обоймы на целых семь месяцев. На финишном отрезке провёл ещё несколько матчей и даже забил гол в ворота «Спартака» (единственный в сезоне), но в итоге команда распрощалась с элитным дивизионом. После поражения в заключительной игре сезона Владислав извинялся перед казанской «фанаткой», а спустя месяц покинул клуб как свободный агент. Два месяца назад Игнатьев говорил, что завершение карьеры в его планы не входит, однако новый клуб он до сих пор не нашёл.