Россиянин в шаге от группы Лиги чемпионов! Образцовый перформанс Хайкина в важнейшем матче

Внимание: в Лиге чемпионов может сыграть футболист из России. В раунде плей-офф квалификации «Будё-Глимт», за который выступает вратарь Никита Хайкин, достался сложный соперник — загребское «Динамо» стабильно играет в еврокубках и давно зарекомендовало себя как неуступчивую команду. Но после первого матча норвежцы приблизились к успеху.

Начало встречи ушло на раскачку. Хайкин почти половину первого тайма отдыхал и встречался с мячом, только когда надо было разыграть его от ворот. Первый сейв Никита сделал на 23-й минуте: после дальнего удара перестраховался и перевёл на угловой. А через минуту российский вратарь понёсся на перехват заброса: выбить рукой получилось не идеально, но момент быстро заглох — судьи зафиксировали офсайд.

С каждой минутой становилось очевиднее, что инициатива в этом матче будет за «Будё-Глимт» — команда Хайкина здорово двигалась и комбинировала. Давление принесло плоды: на 37-й минуте Амаль Пеллегрино зарешал эпизод и сделал счёт 1:0.

Пропущенный гол «Динамо» не взбодрил. Уже через пять минут «Будё-Глимт» должен был забивать второй, но Ларс-Йорген Салвесен после подачи с углового пробил в перекладину. А в конце тайма о себе напомнил Хайкин. Он снова сыграл на выходе, но на этот раз ногами. И, что главное, без недочётов.

Статистика первого тайма максимально красноречива: «Будё-Глимт» больше бил (11:3), создавал (2:0 по явным моментам) и владел мячом (58% — 42%).

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Второй тайм начался так, будто первый и не заканчивался. «Будё-Глимт» продолжил давить и был заметно острее соперника. Единственное отличие — команда Хайкина позволила «Динамо» больше владеть мячом. Правда, хорваты словно не до конца понимали, что с ним делать. Зато знал, что делать, Хайкин. На 64-й минуте россиянин вовремя выскочил из ворот и предотвратил выход один на один.

В середине второго тайма игра резко обострилась. «Динамо» активнее пошло вперёд, а «Будё-Глимт» получил больше возможностей контратаковать. Моменты у хозяев по-прежнему появлялись, но у ворот Хайкина стало тревожнее. Первый звоночек — отменённый из-за офсайда гол «Динамо» на 71-й минуте. А спустя 10 минут Хайкину пришлось снова перестраховываться и переводить мяч на угловой после удара головой с нескольких метров.

Следующий эпизод — 84-я минута: Хайкин выбежал вдоль лицевой, чтобы перекрыть возможность пробить с острого угла. Выглядело не на сто процентов уверенно, но со своей задачей Никита справился.

Ещё спустя две минуты «Будё-Глимт», который продолжал транжирить подходы к чужим воротам, чуть не доигрался. Защитник Исак Амундсен промахнулся мимо мяча и позволил Бруно Петковичу вывалиться один на один. К счастью для команды Хайкина, нападающий простил и не попал в створ.

Концовка получилась нервной, но было заметно, что у «Динамо» стремительно заканчиваются силы. На финальный штурм хорваты так и не сподобились — 1:0 в пользу «Будё-Глимт»!



Сегодня у Хайкина есть повод для радости: образцовый перформанс в важнейшем матче, ни одного пропущенного гола и победа, которая приблизила его команду к групповому этапу Лиги чемпионов. Но поездка в Загреб точно станет для «Будё-Глимт» испытанием. 24 августа держим кулачки за Хайкина!