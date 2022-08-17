«Нас должны бояться». Интервью с тренером «Сочи» Гараниным после разгрома от «Спартака»

После ухода Владимира Федотова с поста главного тренера «Сочи» в команду пришёл Вадим Гаранин. Результат на старте – неоднозначный. Из пяти матчей «Сочи» проиграл два, и оба раза – разгромно прямым конкурентам (ЦСКА и «Спартаку»). Но в остальных играх – уверенные победы. «Чемпионат» пообщался с Гараниным о проблемах клуба и больших изменениях в команде.

Вадим Гаранин Фото: РИА Новости

— Почему получились два таких разных тайма в матче со «Спартаком»?

— Оправдываться не хочется. Мы знаем, почему так вышло, но оставим это внутри команды. Однако тут нет какой-то связи с ментальностью. Это рабочий момент, который был у нас и при подготовке к новому сезону. Вчера мы долго разговаривали, общались внутри тренерского штаба, и задача сейчас – как можно скорее забыть матч со «Спартаком». Хотя определённые детали игры могут помочь нам двигаться дальше.

— Вы согласны с тем, что до пропущенного мяча «Сочи» выглядел не хуже «Спартака»?

— Во втором тайме мы выглядели не так, как хотели выглядеть. Но мы не смотрим, играем со «Спартаком» или с «Динамо», «Локомотивом». Для тренерского штаба проблема в том, что мы в двух матчах с московскими командами провалили вторые таймы. Но «Сочи» в том сезоне занял второе место. Наверное, это уровень нашего клуба – так что это не мы должны бояться, а нас.

— Какое настроение сейчас в команде? Старт сезона очень неоднозначный.

— Для всех был ударом второй тайм со «Спартаком», результат, как это всё происходило. Конечно, было разочарование. Мы дали ребятам после матча пару выходных, чтобы они побыли со своими семьями, близкими, немного переключились. В среду начнём готовиться к следующему матчу. У нас нет времени тухлить, плакаться и ругаться.

«Спартак» забивает «Сочи» Фото: РИА Новости

— Не сказывается ли давление? В том сезоне «Сочи» занял второе место, но уровень игры сейчас совсем другой.

— Мы живые люди. Но я прекрасно понимаю: если клуб, который был в том сезоне на втором месте, а сейчас находится внизу — все будут искать, что, как и почему это происходит. Если бы мы этого не понимали, не вошли бы в эту реку: интересную и тёплую для нас, но горную и быструю для всех остальных.

— В целом вы довольны или недовольны первыми пятью турами этого сезона?

— Хочется гораздо большего в качестве игры, идей. Мне кажется, что нет ни одного тренера, который будет доволен на 100% игрой или отрезком чемпионата.

— Следующий матч у вас будет с «Ростовом». Планируются ли какие-то глобальные изменения в составе?

— Тут вопрос здоровья ребят. Сейчас мы будем отталкиваться от того, кто у нас жив и здоров. Например, успеет ли Маргасов набрать форму или нет. Плюс сейчас мы потеряли Ибрагима Цаллагова, будем думать, как его заменить. Впереди игра с амбициозным, молодым, по-спортивному наглым соперником. Нет такого, что я думаю – «мы проиграли, давайте поменяем сейчас всё». Если всё так сложилось в матче со «Спартаком», но игроки не показали, что стали слабее, то почему кого-то надо менять? Ошибаются все. И поменять состав ради того, чтобы просто поменять – это не про нас.

Уход из «Сочи» Родригао и Кассьерры

— Можно ли сказать, что уход Родригао и Кассьерры очень сильно сказался на уровне игры «Сочи» в этом сезоне?

– Если скажу, что это не повлияло, то все скажут, что я сумасшедший. Родригао сейчас – один из самых сильных защитников РПЛ. Кассьерра – один из тех нападающих, которые классно используют свои моменты, много забивают. Понятно, что то количество голов, которое он забил в прошлом сезоне, – это ещё и заслуга игроков рядом. Уход Матео – это большая потеря для «Сочи». Но плакаться и говорить, что без них не выплывем, мы не будем.

— Но они составляли костяк того «Сочи».

— Родри и Матео были очень важными футболистами. Возможно, в какой-то момент мы видели в них системообразующих игроков, наряду с ещё несколькими нашими ребятами. Если говорить по-тренерски, то нам жаль, что сейчас у нас нет ни Родригао, ни Кассьерры. Матео мы не застали, но Родригао работал с нами, и мы убедились – он один из лучших защитников РПЛ в агрессивной игре, при начале атак, оборонительных действиях, да и по чтению игры. Но все эти переходы – это футбол.

«Сочи» в прошлом сезоне Фото: pfcsochi.ru

— Как оцените игру Родригао и Кассьерры в «Зените»?

— Матео надо чуть больше времени для адаптации в команде, чем Родригао. Может быть, пока он не до конца влился в футбольные детали «Зенита». Но я не сомневаюсь, что в он будет играть так же ярко, как в том сезоне в «Сочи».

Что происходит с Джанаевым и останется ли Нобоа?

— В первых пяти турах в основе выходил Денис Адамов. Неужели на данный момент Адамов выглядит лучше Джанаева?

— Сослан – это самый настоящий капитан, лидер. У него была травма ещё в прошлом сезоне. Вроде показалось, что он набирает форму, но даже у него были небольшие сомнения в готовности играть. На тренировке, если вдруг травма даст о себе знать, ты можешь не прыгнуть за каким-то мячом, или вообще закончить упражнения раньше. Но в игре так нельзя. Не стоит искать подводные камни в этой истории – Джанаев трудится, хочет вернуться. Но наш тренер вратарей Дмитрий Бородин знает ребят, знает каждую детальку, поэтому на данный момент играет Адамов.

Денис Адамов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как вы отреагировали на переход Егора Пруцева в «Црвену Звезду»?

– Я слышал информацию о том, что у Егора был какой-то конфликт с кем-то из клуба. Это не соответствует действительности. Когда мы приходили в «Сочи», клуб уже хотел, чтобы футболист двинулся немного в другом направлении. Раз «Црвена Звезда» взяла игрока, на которого рассчитывает, то для Егора это огромный плюс. Это очень интересный вызов: один из топовых клубов Сербии, участие в еврокубках.

– Кристиан Нобоа после матча со «Спартаком» заявил, что у него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но «Сочи» его не отпустил.

– Я не считаю, что Кристиан повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил – в этом нет ничего зазорного. Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты. Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах. Кристиан – лидер, яркий футболист, и даже не хочется говорить про его возраст – он живее многих молодых ребят, которые играют в «Сочи».

Кристиан Нобоа Фото: РИА Новости

– Обсуждал ли он с вами эту ситуацию?

– Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Однако это так не работает – захотел уйти и ушёл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят. Когда к нам пришёл Кирилл Кравцов из «Зенита», то мы спросили его: «Понимаешь, что у нас в опорной зоне играет лучший футболист чемпионата?». Кирилл сказал, что, даже если будет сидеть на скамейке, опыт работы с таким профессионалом для него – огромный. Когда так говорит футболист из «Зенита» – это очень показательно.