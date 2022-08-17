«Ювентус» мастерски перекраивает состав. Ходы клуба на рынке не имеют изъянов

Итальянцы уже стали заметно сильнее при очень скромных вложениях. И комплектация ещё не завершена.

«Ювентус» потерял статус доминирующей силы в Италии за последние пару лет. Команда Массимилиано Аллегри решительно настроена вернуться на вершину, вновь отодвинув «Милан» и «Интер» на второй план.

«Ювентус» мастерски перекраивает состав. На замену выгодно проданным игрокам подписывает более дешёвые, но не менее качественные опции. За купленных новичков не переплачивает. Ходы клуба на рынке не имеют изъянов.

Ди Мария и Погба перешли в «Ювентус» на правах свободных агентов

Ещё на старте межсезонья туринцы бесплатно заполучили двух именитых игроков – полузащитников Анхеля Ди Марию и Поля Погба. Оба не нуждаются в излишнем представлении. Ди Марии 34 года, но он всё ещё достаточно полезен на футбольном поле. 29-летний Погба вернулся из «МЮ», куда был продан за € 105 млн шесть лет назад. Лучшие годы карьеры Поля пришлись на период выступлений за «Ювентус». Практически нет сомнений, что и сейчас он принесёт пользу команде.

К сожалению, Ди Мария и Погба угодили в лазарет, когда сезон ещё толком не начался. Анхель пропустит минимум 10 дней из-за травмы приводящей мышцы бедра. Полузащитник выбыл из строя в матче 1-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:0), в котором успел забить и отдать голевой пас. Рентгенологическое обследование не выявило серьёзного повреждения. У Поля ситуации похуже.

Анхель Ди Мария Фото: juventus.com

Погба во время предсезонного турне в США получил травму латерального мениска в колене. Он отказался от операции и пропустит примерно 40 дней. На решение француза повлияло желание попасть на чемпионат мира — 2022. Если бы хавбеку пришлось перенести хирургическое вмешательство, он мог бы выбыть на срок от трёх до пяти месяцев.

Рискованный подход, высока вероятность рецидива во время выступления в национальной команде. Но Погба достался «Юве» бесплатно. Подписал контракт на четыре года, так что времени проявить себя в форме «бьянконери» у него будет предостаточно. Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни и Денис Закария способны закрыть центр поля в отсутствие Погба. Более того, клуб даже пытается сбросить других хавбеков — Артура Мело и Адриена Рабьо.

В ближайшее время команду Аллегри должен пополнить Леандро Паредес, который уже согласовал с туринцами контракт. Осталось договориться с «ПСЖ». По данным Tuttosport, «Юве» не хочет платить за игрока более € 15 млн, рассматривается вариант с арендой. Кроме того, «Атлетико» предложил «бьянконери» услуги Сауля Ньигеса – а это ещё одна потенциальная замена Погба. Вылет Поля не должен стать серьёзной проблемой.

«Ювентус» выгодно продал де Лигта и подписал взамен Бремера за более скромную сумму

Один из самых заметных трансферов межсезонья – переход защитника Маттейса де Лигта из «Ювентуса» в «Баварию» за € 67 млн + 10 млн. На замену туринцы подписали более дешёвую опцию. Причём нельзя сказать, что менее качественную. «Ювентус» приобрёл защитника Глейсона Бремера у «Торино» за € 40 млн + 7 млн. Контракт с бразильцем заключён на пять лет.

В прошлом сезоне Бремер провел 33 матча в Серии А и был признан лучшим защитником лиги. Надёжный игрок, который номинально ничем не хуже того же де Лигта или Калиду Кулибали, который входил в сферу интересов «Ювентуса», но в итоге перешёл из «Наполи» в «Челси». Маттейс был слабо мотивирован в последнее время. У 25-летнего бразильца в этом плане всё в порядке. Он впервые получил возможность проявить себя в большом клубе.

Глейсон Бремер Фото: juventus.com

Костич подписан за бесценок и усилит атаку, выкуплен Кьеза

Вингер Филип Костич перешёл в «Ювентус» из «Айнтрахта». За серба заплатили всего € 12 млн + 3 млн. Костич выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. В его активе 171 матч за немецкий клуб, 33 гола и 64 результативные передачи.

«Ювентус» долго торговался за Филипа. В конечном счёте серьёзно сбил цену – изначально «Айнтрахт» требовал почти в два раза больше как по «чистой» компенсации, так и по бонусам. «Бьянконери» практически за бесценок получили игрока уровня стартового состава. «Ювентус» отдал защитника Луку Пеллегрини в аренду «Айнтрахту», что наверняка снизило сумму компенсации за Костича. Хороший ход.

Филип Костич Фото: juventus.com

Номинально к приобретениям «Ювентуса» можно отнести вингера Федерико Кьезу и защитника Андреа Камбьязо. Кьеза выступал в Турине последние два года на правах аренды. Ещё в мае клуб активировал опцию выкупа у «Фиорентины» за € 40 млн. В сентябре Кьеза должен вернуться в строй после травмы крестообразных связок. 24-летний итальянец выбыл в январе, но Аллегри верит, что он поможет команде в борьбе за титул после длительного игрового простоя.

В середине июля «Ювентус» объявил о покупке Андреа Камбьязо у «Дженоа» за € 8,5 млн + 3 млн. 22-летний Камбьязо может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. «Юве» решил, что для основы он ещё сырой, и сразу после подписания отдал в годовую аренду «Болонье».

Какие ещё изменения в составе «Ювентуса» вероятны до конца трансферного окна

Туринский клуб намерен подписать хавбека и форварда. Приоритетная цель в атаку – форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Он согласовал с «Ювентусом» соглашение на два года с зарплатой € 6 млн за сезон, сообщает Mundo Deportivo. Осталось договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

«Бьянконери» могут согласиться заплатить символическую сумму за трансфер игрока, учитывая хорошие отношения между клубами. Скорый уход Депая из «Барсы» практически не вызывает сомнений. Каталонцам очень нужно избавиться от него для полноценной активации так называемых экономических рычагов президента Жоана Лапорты.

Мемфис Депай Фото: Ira L. Black/Getty Images

Укрепить центр поля призван вышеупомянутый Леандро Паредес, которого в Италию зовёт экс-одноклубник Анхель Ди Мария. Скорее всего, с «ПСЖ» также удастся договориться. Но «Юве» подготовил запасной план, если трансферы Депая и Паредеса вдруг сорвутся. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, альтернатива Депаю – Аркадиуш Милик («Марсель»), Паредесу – Давиде Фраттези («Сассуоло») или Каллум Хадсон-Одои («Челси», аренда). Вероятно, к этим вариантам обращаться не придётся, поскольку Мемфис и Леандро почти наверняка будут в Турине до конца трансферного окна.

«Ювентус» очень хочет вернуть форварда Альваро Морату, права на которого принадлежат «Атлетико». Но в этом случае всё не так просто. По данным Cadena SER, «Атлетико» отклонил предложение клуба АПЛ о трансфере нападающего в размере € 45 млн. Вероятно, речь идёт о «Манчестер Юнайтед». Изначально на Морату в «Атлетико» не рассчитывали, однако теперь планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне изменились. В стартовом матче Ла Лиги с «Хетафе» (3:0) Мората оформил дубль, укрепив доверие Симеоне. «Ювентус» однозначно не готов платить за Морату огромную сумму, так что наверняка полностью переключится на Депая.

Туринцы не только приобретают, но и расстаются с игроками. Летом команду покинули Маттейс де Лигт, Пауло Дибала, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески, Роландо Мандрагора, Мерих Демирал, Джорджо Кьеллини, Джакомо Вриони и Дуглас Коста. Сожалеть об этих потерях не стоит. Почти все эти игроки причастны к «застою» команды (в частности, Дибала, Рэмси и де Лигт), давно миновали пик карьеры (Кьеллини) или просто не имели шансов попасть в основу (Вриони). Удалось получить деньги за трансферы де Лигта в «Баварию» (€ 67 млн), Демирала в «Аталанту» (€ 20 млн), Вриони в «Нью-Инглэнд Революшн» (€ 3,45 млн), Мандрагоры в «Фиорентину» (€ 8,2 млн) – уже хорошо.

В ближайшее время компанию ушедшим должен составить Адриен Рабьо. «Юве» согласовал трансфер игрока в «Манчестер Юнайтед» за € 18 млн + 6 млн. Проблема в финансовых запросах Рабьо и представляющей его интересы матери Вероники. La Gazzetta dello Sport сообщает, что мать просит для сына € 10+ млн в год и гарантий выступления в Лиге чемпионов. «Юнайтед» склонны переплачивать средним игрокам, но даже они такие требования сочли неадекватными.

По информации The Times, Рабьо и сам выставляет большие запросы. Адриен хочет зарплату, сопоставимую с окладом Бруну Фернандеша, который получает более € 240 тыс. в неделю. «МЮ» готов сделать француза одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но в пределах разумного. Пока переговоры застопорились и теоретически могут окончательно сорваться. С «Ювентусом» всё согласовано, однако Рабьо должен снизить свои запросы.

Нападающий Мойзе Кин также может сменить клуб. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» предложил «Аталанте» Кина в обмен на форварда Луиса Муриэля, но получил отказ. Теперь рассматривается вариант с возможным включением Мойзе в сделку по Паредесу с «ПСЖ». Джакомо Распадори («Сассуоло») и Марко Арнаутович («Болонья») – кандидаты на замену Кину в случае его ухода. Хотя, скорее всего, Мойзе останется в Турине. «ПСЖ» склонен продать Паредеса или отпустить его в аренду. Перспектива перехода Кина парижан не привлекает, со стороны других клубов не заметно большого интереса.

Итог

«Ювентус» продал игроков на € 98,45 млн плюс вероятные € 18 млн за Рабьо. На новичков Бремера, Костича и Камбьязо потрачено примерно в два раза меньше — € 61,5 млн. Кьеза не учтён, поскольку его формально выкупили ещё по ходу прошлого сезона и он не новый игрок в Турине. Но даже с учётом Кьезы (€ 101,5 млн) после практически неизбежного ухода Рабьо баланс станет положительным. Команда однозначно стала сильнее. Массимилиано Аллегри небезосновательно рассчитывает на успешный сезон.

«Этим летом состав «Ювентуса» пополнили важные игроки. У нас есть как опытные, так и молодые футболисты. Начинается второй год моей работы здесь, поэтому мы готовимся к сезону, обладая хорошей базой. После года без трофеев – а такое случилось впервые за 10 лет – мы обязаны взять скудетто.

Ди Мария и Погба – выдающиеся игроки, но не только они. У нас есть такой молодой футболист, как Федерико Гатти, а также ещё несколько юных игроков, которых мне предстоит оценить. Также я очень рад переходу Бремера – это физически сильный игрок с характеристиками, которые нам нужны. Защитников такого уровня не очень много, и клуб сработал очень хорошо, быстро заменив де Лигта», — сказал Аллегри.

Массимилиано Аллегри Фото: juventus.com

Недавно Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с наибольшим доходом от трансферов с 2000 года. Список возглавляет «Ювентус» с € 1579 млн евро. В тройку также вошли «Бенфика» (€ 1408 млн) и «Порту» (€ 1355 млн). Наличие португальцев в топ-3 не вызывает удивления, поскольку у них продажа игроков буквально поставлена на поток. А вот присутствие итальянцев в лидерах крайне неожиданно.

В последние годы «Ювентус» грамотно работает на рынке, а если тратит деньги, то с умом. Это межсезонье исключением не стало. «Юве» классно усилился, на покупку потратил довольно мало и уж точно не переплачивал за новичков, а скорее наоборот (особенно в случае с Костичем). Выиграть борьбу за титул у «Милана» и «Интера» будет непросто, но качественно обновлённой команде Аллегри это вполне по силам.