Медиафутбол в Кубке России — полное безумие! 2DROTS выстрелил даже круче, чем «Амкал»

Тоже следите за 1/256 финала «Фонбет Кубка России»? Вчера все интересовались, как там «Амкал» играет с «Зорким», а сегодня в дело вступила другая блогерская команда: 2DROTS встретился с «Чертаново» на стадионе в Химках. И снова получилось шоу.

Начало матча напомнило вчерашнее шоу с участием «Амкала». Тоже взрывное начало и сразу несколько моментов у обеих команд. Мог даже случиться настоящий шедевр: Лямзин зарядил по воротам 2DROTS с 20 метров, но попал в перекладину.

В середине тайма игра резко изменилась. Вместо безумных атак от ворот до ворот мяч стал чаще находиться в центре поля, атаки стали больше напоминать позиционные.



В отличие от вчерашнего матча, тут разница в классе всё же была видна. Футболисты «Чертаново» действовали более слаженно и лучше держали мяч. По моментам у соперника 2DROTS тоже был перевес, но команду раз за разом спасал вратарь Дмитрий Сычёв.

2DROTS — «Чертаново» — 3:0 Фото: vk.com/russiancup

«Чертаново» превосходило 2DROTS не только в игре. Правда, второе преимущество — явно со знаком «минус». Чертановские футболисты действовали значительно грубее. Были и болезненные удары по ногам, а Гудаеву даже прилетело по лицу от Савельева. В итоге у «Чертаново» закономерно был перевес по жёлтым карточкам — две против одной.



Игроки «Чертаново» быстро нашли рецепт опасных атак. Розыгрыш и подача с левого фланга — по этой схеме возникло несколько моментов. Особенно опасно получилось на 38-й минуте, но вновь Сычёв спас 2DROTS.

После перерыва стало понятно, что первый тайм был всего лишь разогревом. Футболисты 2DROTS вышли на поле с новыми силами и полностью перевернули игру. На 50-й минуте Кутуз открылся под заброс из глубины и реализовал выход один на один. 1:0!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Гол, вероятно, должен был взбодрить «Чертаново», но, похоже, только дал дополнительный разряд 2DROTS. Уже через восемь минут счёт стал 2:0 — Скляр всех перевисел на угловом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Второй гол привёл «Чертаново» в ужас. Футболисты стали действовать нервно, старые заготовки в атаке перестали работать. Зато 2DROTS уже куражился и кайфовал. Единственный неприятный момент — травма Коротаева. Он выскочил практически один на один и после контакта с вратарём рухнул на газон. Пришлось уносить на носилках.



По игре было понятно, что третий гол 2DROTS — дело времени. «Чертаново» мучительно плело медленные подходы к воротам, теряло мяч, и соперник уносился в контратаки. Сначала Стиль чудом не забил — выбежал один на один и не смог переиграть вратаря. А потом всё же забил. 3:0!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

«Чертаново» расклеилось и так и не собралось. Ещё один панч мог исполнить Кутуз: оттеснил защитника, убрал на замахе и перебросил вратаря. Получилась бы красотища, но мяч попал в сетку с верхней стороны. Хотя на исход этот момент уже никак не влиял.



Ну а главный итог этого матча: блогерские клубы продолжают захватывать российский футбол. Ну серьёзно, стали бы вы так следить за 1/256 финала Кубка России, если бы не эти парни? А так у нас есть сенсация — две победы из двух. И если вчера всё было не так очевидно (всё же серия пенальти), то сегодняшний разгром — это уже серьёзно. Медиафутбол в Кубке России — полное безумие!