Даже «Спартаку» и «Зениту» нужны новички! Кого должны взять топ-клубы РПЛ до закрытия окна

Летнее трансферное окно в России закрывается 8 сентября, так что у клубов РПЛ есть ещё три недели на усиление составов. Новички по-прежнему требуются всем, но в разном количестве. Разбираемся, кто и на какие позиции нужен традиционным фаворитам нашего чемпионата – топам из Санкт-Петербурга и Москвы: «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и завалившему старт «Локомотиву».

«Спартак»

Основная схема: 4-4-2 (ромб)

Ориентировочный состав: Селихов (Максименко) – Хлусевич (Рассказов), Литвинов (Чернов), Джикия (Кофрие), Рыбус (Маслов) – Умяров (Денисов), Перейра (Пруцев), Зобнин (Классен), Мозес (Игнатов) – Промес (Зиньковский), Соболев (Николсон).

Для той тактической схемы, которую использует Гильермо Абаскаль, у «Спартак» даже перебор защитников. Поэтому универсалы Денисов и Классен в группе запасных включены в список полузащитников, хотя испанский тренер использует сейчас Даниила в обороне.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, не факт, что Денисов потеряет место на фланге защиты с возвращением Рыбуса – он смотрится достаточно надёжно. В принципе, «Спартак» хорошо укомплектован, но для обоймы не помешал бы ещё один полузащитник (особенно с учётом тяжёлой травмы Мозеса), а в случае ухода Николсона – нападающий. К слову, в последнем туре РПЛ средний возраст линии обороны красно-белых составлял всего 22 года. Может, стоит взять опытного игрока и этого амплуа?

«Зенит»

Основная схема: 4-3-3

Ориентировочный состав: Одоевский (Кержаков) – Караваев (Адамов), Ловрен (Чистяков), Родригао (Алип), Дуглас Сантос (Круговой) – Барриос (Кузяев), Вендел (Ерохин), Клаудиньо (Бакаев) – Малком (Сутормин), Мостовой (Мантуан), Кассьерра (Сергеев).

У «Зенита» в обойме ровно столько игроков, сколько нужно команде-чемпиону – три вратаря (к Одоевскому и Кержакову добавился Иван) и по два полевых на каждую позицию. Тем не менее есть небольшой дисбаланс в составе. Для схемы 4-3-3, которая стала основной у Сергея Семака, недостаёт центрхавов. Поэтому после травм Кузяева и Клаудиньо тренер «Зенита» в последнем туре вынужден был менять схему и ставить Бакаева на не самую привычную для экс-спартаковца позицию под нападающим.

Петербургскому клубу необходим ещё один центрхав, отсюда и слухи про переговоры с Нобоа и Глухом из «Маккаби» Тель-Авив. А вот фланговых игроков у сине-бело-голубых, пожалуй, даже больше, чем требуется. Не помешал бы «Зениту» и левоногий центрбек. Очевидно, если один-два новичка придут, то и уйти должны один-два игрока.

ЦСКА

Основная схема: 3-4-2-1

Ориентировочный состав: Акинфеев (Тороп) – Набабкин (Фукс), Дивеев (Каптилович), Зайнутдинов (Щенников) – Гайич (Ушаков), Мухин (Зделар), Кучаев (Ермаков), Обляков (Мойзес) – Медина (Мендес), Карраскаль (Яковлев), Чалов (Заболотный).

Владимиру Федотову не хватает игроков для глубины состава и создания максимальной конкуренции на тренировках. Неудивительно, что ЦСКА продолжает работу на рынке и нацелен на одного-двух центральных защитников.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С приходом новичков можно менять схему или двигать игроков на другие позиции. Например, после появления Мойзеса универсал Обляков вернулся бы в центр поля или выходил бы даже в группе атаки (где и выделялся по юношам). В любом случае армейцы должны ещё рассматривать кандидатуры на место атакующего полузащитника/инсайда, чтобы команда была готова бороться за чемпионство.

«Динамо»

Основная схема: 4-3-3

Ориентировочный состав: Шунин (Лещук) – Паршивлюк (Шагиахметов), Сазонов (Кутицкий), Р. Фернандес (Осокин), Скопинцев (Лаксальт) – Фомин (Карцев), Моро (Гагнидзе), Захарян (Сулаквелидзе) – Макаров (Карапузов), Грулёв (Лесовой), Смолов (Тюкавин).

У Славиши Йокановича та же проблема, что и тренера ЦСКА – мало игроков для обоймы. Добавил головной боли сербскому тренеру и внезапный отъезд Варелы. На данный момент Паршивлюк не имеет дублёра по позиции (условно поставили туда молодого универсала Шагиахметова). Помимо правого защитника, «Динамо» требуются один-два центрбека и центрхав. По всей видимости, вопрос с напарником Фернандеса будет закрыт после подписания мексиканца Монтеса. Наибольший выбор у бело-голубых, пожалуй, в атаке: кроме Смолова и Тюкавина есть прогрессирующий талант Гладышев.

«Локомотив»

Основная схема: 4-2-3-1

Ориентировочный состав: Худяков (Гильерме) – Живоглядов (Марадишвили), Едвай (Фассон), Магкеев (Мампасси), Тикнизян (Ненахов) – Баринов (Куликов), Карпукас (Бабкин) – Керк (Раконьяц), Миранчук (Жемалетдинов), Камано (Петров) – Изидор (Игнатьев).

После неудачного начала сезона в РПЛ руководству «Локомотива» ничего не остаётся, кроме как задуматься об усилении состава. Надо добавлять игроков вне зависимости от того, останется ли немецкий дуэт тренеров в команде. Тем более с учётом серьёзных травм Фассона и Жемалетдинова. Железнодорожникам не помешают как минимум трое – крайний и центральный защитники, а также фланговый полузащитник. Нападающих количественно достаточно (Раконьяца условно определили даже на другую позицию), а вот по качеству нет вопросов разве что к Изидору. От «Локомотива» ждём больше всего новичков до закрытия летнего окна.