У турнира теперь сложный формат. Самое время вспомнить, кто с кем будет играть.

«Спартак» в Кубке России мог попасть только в группу к «Зениту». Как так вышло?

Инфополе заполнил Фонбет Кубок России! Сначала две блогерские команды — «Амкал» и 2DROTS — сенсационно прошли своих соперников, а теперь мы знаем составы групп, куда автоматически попали клубы РПЛ. Самое время разобраться в регламенте и понять, что будет дальше.

Что за группы? «Спартак» попал к «Зениту» автоматически

Для начала — состав четырёх групп, куда попали все 16 команд Премьер-Лиги. Вот они:

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».



Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».



Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».



Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Самую жаркую группу видно невооружённым глазом: «Спартак» против «Зенита» — это всегда круто. Но интересна эта группа ещё и из-за нюансов самой жеребьёвки. Дело в том, что когда очередь дошла до третьей корзины, где был «Спартак», ведущие объявили: красно-белые сразу отправляются в группу B.

«Спартак» — «Зенит» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Объяснение следующее: в одной группе не могло находиться более двух команд из Москвы и Московской области и более одной команды из регионов, где введено ограничение полётов. Соответственно, единственной группой, куда мог попасть «Спартак», была та, где обосновался «Зенит».

Сколько будет матчей? И где команды из низших лиг?

По новому формату, Кубок России, по сути, делится на две части. Команды РПЛ устроят свою «Лигу чемпионов»: внутри групп каждый сыграет с каждым по два матча — дома и в гостях. Здесь нас ждут шесть туров. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, отправятся в плей-офф Пути РПЛ, третье — в плей-офф Пути регионов. Групповой этап стартует 30-31 августа.

В Пути регионов уже вовсю играют команды из низших лиг. Они проведут шесть раундов в один матч на вылет. В

Но самое интересное начнётся весной, когда стартует плей-офф. Команды РПЛ, проигравшие в своей части сетки, не вылетят, а отправятся в плей-офф Пути регионов. Наконец, два победителя двух плей-офф встретятся в финальном матче. Как вам такой формат?