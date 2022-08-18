«Отбей он мяч, никогда бы себе не простил». Матч, в котором Карпин забил полевому игроку

30 лет назад российские клубы гремели в Европе. Армейский молодняк не пустил «Барселону» в групповой этап Лиги чемпионов, «Торпедо» выбило «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА, «Динамо» в этом же турнире справилось с «Торино» (сезоном ранее эта команда заняла третье место в Серии А). А «Спартак» и вовсе добрался до полуфинала Кубка обладателей кубков, убрав со своего пути «Ливерпуль». Были же времена!

«Спартак» — «Ливерпуль» — 4:2

Москва. 22 октября 1992 года. 55 000 зрителей.



«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Онопко, Чернышов, Иванов, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Карпин, Радченко, Бесчастных (Русяев, 59).



«Ливерпуль»: Гроббелар, Марш, Райт, Берроуз, Джонс (Таннер, 78), Реднапп, Томас, Хатчинсон, Уолтерс, Макманаман, Раш (Розенталь, 54).



На 83-й минуте удален Гроббелар.



Голы: 1:0 — Писарев (10), 1:1 — Райт (65), 2:1 — Карпин (67), 2:2 — Макманаман (78), 3:2 — Карпин (85 – пен.), 4:2 — Пятницкий (89).

«Спартак» играл с «Ливерпулем» в статусе первого чемпиона России. Матч проходил в тяжёлых погодных условиях

За несколько месяцев до матчей с «Ливерпулем» московский клуб победил в последнем розыгрыше Кубка СССР. В финале «Спартак» разобрался с ЦСКА (2:0) благодаря дублю Владимира Бесчастных. Оба мяча юный нападающий (тогда ему ещё не было и 20 лет) забил в первом тайме. В нагрузку к трофею «Спартак» получил путёвку в Кубок обладателей кубков.

В первом раунде красно-белых ждал скромный клуб «Авенир» из Люксембурга. Никто не сомневался, что команда Олега Романцева легко перешагнёт через этот барьер. Но результат первого матча озадачил болельщиков — в «Лужниках» сыграли по нулям. Впрочем, через две недели спартаковцы успокоили своих фанатов, разгромив «карлика» со счётом 5:1.

А дальше москвичей ждал «Ливерпуль». В сезоне-1991/1992 мерсисайдцы финишировали только шестыми в чемпионате, но зато взяли Кубок Англии. «Представление о сопернике имеем, — говорил тогда Олег Романцев. — Знаем его не только в общих чертах, но и в некоторых деталях. В нашем распоряжении видеозаписи финала Кубка Англии, последних игр «Ливерпуля» в чемпионате страны, получим кассету с предстоящего матча соперника с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» остаётся командой европейского класса, несмотря на то что неудачно начал новый чемпионат. Думаю, этот факт только осложняет нашу задачу. Поскольку дела в первенстве страны у клуба не ладятся, свою ставку он перенесёт на Кубок кубков».

«Спартак» за несколько дней до первой встречи с самым титулованным на тот момент клубом Англии взял своё первое золото в России. В день же матча с «Ливерпулем» в Москве шёл дождь вперемешку со снегом. Однако даже ненастье не отпугнуло 55 тысяч болельщиков, заполнивших трибуны «Лужников». Кто-то назовёт такую погоду спартаковской, кто-то — английской, но играть на раскисшем от влаги газоне — сомнительное удовольствие. Тем более поля тогда в России были, мягко говоря, невысокого качества.

Спартаковец Дмитрий Радченко прессингует вратаря «Ливерпуля» Брюса Гроббелара Фото: Phil O'Brien/Getty Images

Первый гол хозяева оформили после классной комбинации. Второй — благодаря привозу вратаря

Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте. Отобрали мяч у соперника в центре поля и расчертили великолепную комбинацию. Радченко выдал своевременный пас на Писарева, тот убежал от защитников и катнул мяч в дальний угол мимо вратаря. Красота! Сразу после гола операторы выхватили Романцева — спартаковский тренер сидел с хмурым выражением лица, а потом недовольно покачал головой. Как будто это «Ливерпуль» только что раскатал его команду после обреза. Так и хотелось воскликнуть: «Олег Иванович, ну улыбнитесь же!»

Но мудрый тренер прекрасно всё понимал — впереди 80 минут игры на тяжёлом поле с грозным соперником. Второй тайм превратился в драму под проливным дождём. «Ливерпуль» отыгрался уже после перерыва, причём максимально обидным для хозяев образом. Томас навесил почти от углового флажка в центр штрафной площади, где Райт вёл борьбу с Ледяховым. Гол записали на игрока «Ливерпуля», хотя мяч отлетел от спины спартаковского футболиста и прошмыгнул в ближний угол ворот Черчесова.

«Ливерпуль» празднует первый гол в ворота «Спартака» Фото: Phil O'Brien/Getty Images

Почти сразу после этого начудил колоритный вратарь гостей Гроббелар. Усатый голкипер из Зимбабве в течение всего матча действовал авантюрно, а тут отметился ужасным привозом. Вышедший несколькими минутами ранее Русяев так напугал вратаря, что тот далеко отпустил от себя мяч, а затем в подкате выбил его из-под ног нападающего «Спартака». Всё бы ничего, но у Гроббелара получился идеальный пас на Карпина, и нынешний главный тренер сборной России хладнокровно пробил по пустым воротам из-за пределов штрафной.

«Гроббелар явно завозился с мячом, вот Русяев его и наказал. Вступил с ним в борьбу, мяч отскочил ко мне, ну я и пробил. Если не забивать из таких ситуаций, то зачем тогда вообще тренироваться?» — говорил после матча Карпин.

Валерий Карпин Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Карпин реализовал пенальти. Но полевой игрок едва не вытащил мяч

Впрочем, гости снова отыгрались — Макманаман ловко ушёл от Иванова и «прошил» Черчесова. Вратарь «Спартак» гадал направление удара, но мяч залетел в ближний угол. Развязка наступила через несколько минут, и снова на помощь хозяевам пришёл вратарь «Ливерпуля». Гроббелар остановил классный проход Радченко, уложив того на мокрый московский газон. Арбитр без колебаний поставил пенальти, а вратаря отправил в раздевалку.

Тут-то и началось самое интересное. «Ливерпуль» исчерпал лимит замен (тогда разрешалось менять двух футболистов), поэтому место в воротах занял полевой игрок. Берроуз перехватил у голкипера перчатки и свитер, а Карпин установил мяч на 11-метровую отметку. Пробил Валерий идеально — в самый уголок. Берроуз угадал направление удара, но совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. «Сколько раз приходилось в жизни бить пенальти, но такой вот ситуации ещё не бывало», — вспоминал автор дубля.

Удалённый вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар покидает поле Фото: Phil O'Brien/Getty Images

А на предпоследней минуте матча Берроуз пропустил снова, на этот раз после удара Пятницкого с близкого расстояния. Любопытно, что даже диктор на стадионе изначально объявил автором гола Ледяхова, хотя на повторе видно, что отличился не он. Сам же Игорь после игры подтвердил авторство гола Пятницкого.

«Когда счёт стал 2:2, я подумал — сегодня не наш день, — признался на пресс-конференции после матча Романцев. — Пропустить такие нелепые мячи, упустить уйму моментов! Мне тогда было не до радости. Кто бы из полевых игроков мог занять место вратаря по ходу игры? Любителей побаловаться таким образом на тренировке в нашей команде предостаточно. Думаю, что Ледяхов, Пятницкий, Онопко или Карпин сыграли бы в воротах не хуже защитника «Ливерпуля». Итоговый результат даёт нам неплохие шансы на успех по сумме двух матчей».

А вот как спустя несколько месяцев вспоминал эпизод с пенальти Карпин.

Валерий Карпин бывший футболист «Спартака» и сборной России «Так вышло, что в середине сезона Витя Онопко не реализовал пенальти в Самаре, и потом стал бить я. Но — удивительное дело — самым сложным оказалось забить полевому игроку Берроузу из «Ливерпуля», который встал в ворота в «Лужниках» после удаления Гроббелара. Помните, как он чуть не дотянулся до мяча? Отбей он его, никогда бы себе не простил».

А тренер гостей Грэм Сунесс, по всей видимости, так расстроился, что даже не пришёл на послематчевую пресс-конференцию, разочаровав британских газетчиков. Через две недели его «Ливерпуль» снова отлетел от «Спартака», на этот раз на «Энфилде». Радченко и Пятницкий отгрузили по мячу после перерыва, а Черчесов оформил «сухарь». Российский клуб в итоге дойдёт до полуфинала Кубка кубков, где драматично уступит «Антверпену».