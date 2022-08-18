Чудеса Луческу в Лиге чемпионов закончились. «Бенфика» — космос для киевского «Динамо»

Экс-тренеру «Зенита» Мирче Луческу и его «Динамо» оставалось сделать один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. В квалификации ЛЧ киевляне, несмотря на недостаток игровой практики, сумели пройти крепких соперников – турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм». Луческу в свои 77 лет творил чудеса с «Динамо», но «Бенфика», конечно, казалась самым трудным тестом для команды румынского специалиста.

Действительно, превосходство португальцев в классе чувствовалось с первых минут. «Бенфика» контролировала мяч (около 60% владения) и территорию, а динамовцы оборонялись то средним блоком, то низким, и надеялись на контрвыпады.

Киевлянам было очень непросто выходить из-под высокого прессинга, которым славятся все команды Роджера Шмидта, и лиссабонские «орлы» забили быстрый гол. Его автором стал правый защитник Жилберто, который, к слову, год назад поражал ворота «Спартака» в квалификации ЛЧ на фоне слухов об интересе к нему столичных красно-белых. «Бенфика» резко развернула атаку слева направо, а Владимир Шепелев и Владислав Дубинчак не успели заблокировать удар бразильца.

Вскоре после этого «Динамо» создало свой первый момент за счёт настойчивости Виктора Цыганкова – до перерыва только правый полузащитник и мог забить у номинальных хозяев. Его активно поддерживал единственный легионер в составе украинской команды Томаш Кендзёра, игравший на родине, в Польше (матч проходил в Лодзи). А вот, например, Виталий Буяльский потерялся на поле: за 45 минут совершил всего семь касаний мяча и допустил при этом три потери владения. В первом тайме «Динамо» прежде всего усилиями Цыганкова нанесло три удара по воротам соперника (в створ – один). «Бенфика» же пробила семь раз, в створ – два.

Перед перерывом лиссабонские «орлы» забили второй мяч. Хотя могли сделать это ещё раньше, когда тот же Жилберто подготовил момент для экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Марио, который чуть-чуть не попал в цель. На 37-й минуте гол в свои ворота «привёз» диким образом один из игроков киевлян. В результате центрфорвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш беспрепятственно поразил ворота Георгия Бущана.

Роджер Шмидт Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Во втором тайме «Динамо», стремясь отыграться, раскрывалось и, естественно, пропускало контрвыпады «Бенфики», передачи за спины защитникам. Вскоре после перерыва случился эпизод с участием Рафы Силвы и Дениса Попова: португалец упал в штрафной «Динамо», и казалось, что судьи на VAR либо зафиксируют офсайд у Силвы, либо поставят пенальти. Однако немецкий арбитр Феликс Цвайер принял другое, спорное решение – назначил угловой, хотя мяч ушёл за поле от Рафы. Третий гол команды Шмидта снял бы все вопросы о победителе этого противостояния.

На исходе часа матча Луческу заменил Цыганкова – один из лидеров «Динамо» подустал и был уже не так заметен. Вышедший на его позицию штатный защитник Александр Караваев мог реанимировать интригу. «Бенфика» неожиданно провалилась в обороне, и Караваев свободно принимал мяч в чужой штрафной после длинной передачи. Однако жёстко обработал грудью, а Влаходимос успел сократить угол обстрела. Поэтому динамовец пробил в голкипера, загубив верный шанс. По такой игре только идеальная реализация спасла бы команду Луческу от поражения.

«Динамо» выдало неплохую концовку, когда «Бенфика» решила сыграть откровенно на удержание. Тот же Караваев, ожививший правый фланг, опасно бил из-за штрафной, но Влаходимос в этот вечер готов был тащить всё. По итогам второго тайма киевляне даже сравнялись с лиссабонскими «орлами» по ударам в створ – 3:3 (общее количество ударов – 7:12). Тем не менее португальцы одержали заслуженную победу. Объективно говоря, «Бенфика» – космос для сегодняшнего «Динамо». Если чудеса Луческу закончились, то очевидно, что его команда сыграет осенью на групповом этапе Лиги Европы.