«Барса» мечтает кинуть свою звезду на € 17 млн! Таких скандалов в мире стало слишком много

С каждым годом ФИФА рассматривает всё больше дел с невыполнением клубами контрактных обязательств. Разбираемся в нюансах.

В последние годы «Барселона» напоминает теряющего связь с реальностью зажиточного барона, который промотал по дурости состояние и вынужден брать кредит за кредитом. Пандемия и сложная экономическая ситуация в мире усугубили состояние каталонцев. Новый-старый президент Лапорта начал закладывать имущество: продал 25% доходов от телеправ американцам, 24,5% фирмы Barça Studios ушли криптовалютчикам Chillz, ещё 24,5% – фонду GDA Luma. Всё развивается, словно по сценарию фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк» – смерть уже вошла в некогда полный счастья дом, но главный герой отказывается в это верить.

По контракту с «Барсой» де Йонг должен заработать € 88,6 млн

В январе 2021 года «Барселона» опубликовала финансовый отчёт, в котором долг клуба настолько огромный, что болельщикам команды стало плохо – € 1,2 млрд. Самую большую статью расходов 5-кратного победителя Лиги чемпионов составляет фонд заработной платы, на который уходит 74% доходов клуба. По этой причине руководство каталонцев взялось за игроков и благодаря просьбам и давлению на них сэкономило € 159 млн, о чëм в феврале рассказал вице-президент Эдуард Ромеу.

Одним из игроков, пошедших на уступки, стал полузащитник Френки де Йонг. В 2020 году голландец подписал новый контракт с «блаугранас» до 2026-го, по условиям которого согласился отложить выплату заработной платы в размере € 17 млн. Этот шаг помог «Барселоне» справиться с финансовыми последствиями ковида, а базовая зарплата полузащитника с € 14 млн в год была снижена до € 3 млн в сезоне-2020/2021 и € 9 млн в прошлом сезоне. Это составило отложенные € 16 млн, которые каталонцы планировали распределить на оставшиеся четыре года его сделки. Плюс дополнительный € 1 млн за выполнение последнего года контракта.

Но и это ещё не всё. Помимо отложенной зарплаты, «Барселона» обязана выплатить базовую зарплату игрока ещё за четыре года и € 15,6 млн в виде бонусов за лояльность. В целом стоимость пакета составляет € 88,6 млн (14+14+14+14+15,6+17). В этом контексте нетрудно понять, почему клуб, находящийся в шатком финансовом положении, стремится избавиться от контракта и заработать на игроке, который имеет высокую трансферную стоимость.

Для перехода в «МЮ» де Йонгу следует разрешить спор с «Барселоной» Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Барселоной» на € 85 млн за трансфер де Йонга с гарантированным платежом в € 75 млн авансом и ещё € 10 млн в виде бонусов. Однако обязательным условием перехода должно быть согласование между де Йонгом и «Барселоной» спора об отсроченной зарплате в € 17 млн. Каталонцы готовы отпустить игрока, но с условием, что он получит на € 10 млн меньше от оговоренной в контракте отсроченной суммы. Френки посчитал такие условия неприемлемыми и отказался.

Невилл призывает Френки судиться, игроки называют обман клубов «экономикой казино»

Подобные контракты с «Барсой» также подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Штеген и Клеман Лангле, но новое руководство клуба напрягает именно соглашение с де Йонгом. The Athletic утверждает, что люди Лапорты намерены начать судебное разбирательство в отношении бывших руководителей клуба по поводу законности заключения сделки с голландцем, а самого игрока убеждают вернуться к соглашению 2019 года. Де Йонг категорически против, ведь два года назад он и так пошел на уступки.

Гарри Невилл Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» «Френки должен подумать о встречном судебном иске против «Барселоны», и все игроки должны его поддержать. «Барса» тратит целые состояния на новых игроков, но не выплачивает при этом все деньги тем, у кого есть действующее соглашение. Это незаконно и аморально. FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов. – Прим. «Чемпионата»), вы должны прекратить подобные издевательства».

На зарплатах пытается экономить не только «Барса»

«Барселона» не единственный клуб, пытающийся сэкономить на зарплатах игроков. После пандемии ужались игроки «Реала» (это не помешало им взять Лигу чемпионов – 2021/2022) и «Айнтрахта» (покорили последнюю Лигу Европы), а вот футболисты «ПСЖ» категорически отказались. Не согласились на снижение жалованья полузащитник «Арсенала» Месут Озил и форвард «Реала» Гарет Бэйл, но это право каждого игрока, которое должно быть защищено контрактом и законом. Когда же клуб начинает нечестную игру, пытаясь отжать деньги любым способом, то это можно сравнить с терроризмом.

В последнее время количество таких случаев значительно увеличилось – футболисты называют это явление «экономикой казино», утверждает The Independent. Количество обращений игроков в Палату споров ФИФА (DRC) растёт ежегодно. В течение сезона-2020/2021, по которому есть официальные данные, оно впервые в истории перевалило за тысячу. Общее количество составило 1187 дел, что на четверть больше, чем в предыдущем сезоне. Исследования показывают, что в более чем в 80% дел, связанных с трудоустройством, Палата принимает решение в пользу игрока.

Гарет Бэйл стал единственным игроком Реала», отказавшимся от снижения зарплаты Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Пример де Йонга – редкость для благополучных стран и чемпионатов. Как правило, большинство споров происходят из низших лиг, поэтому неудивительно, что в июле этого года FIFPro предостерегла игроков. «Профессиональным футболистам не рекомендуется подписывать контракты с клубами из Алжира, Китая, Греции, Ливии, Румынии, Саудовской Аравии и Турции из-за систематических нарушений контрактов в этих странах», – говорится в заявлении на сайте организации.

Адебайор отсудил у «Олимпии» $ 510 тысяч и тревожный для де Йонга прецедент

Если в Алжире, Китае и Саудовской Аравии кидают на деньги, то в Ливию категорически нельзя ехать – FIFPro фиксирует всё больше случаев, когда легионеров не выпускают из страны из-за отказа их клубов предоставить соответствующие документы для выезда. Самый громкий случай в таких лигах с известным игроком – это отказ парагвайской «Олимпии» выполнять условия контракта экс-форварда «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэля Адебайора. Африканец выиграл дело – ФИФА обязала «Олимпию» выплатить игроку $ 510 тысяч плюс 12% годовых.

С «Олимпией» связан ещё один прецедент, который должен насторожить де Йонга. DRC рассмотрела дело уругвайского защитника Диего Поленты, чей контракт был расторгнут в июне 2021 года и обязала парагвайцев выплатить футболисту $ 2,3 млн неустойки. Также Диего требовал компенсации зарплаты в $ 175 тысяч за апрель, май и июнь 2020 года, которую он ранее согласился отложить до марта 2022 года. Однако это требование ФИФА не удовлетворила, сославшись на фактическое завершение контракта в 2021 году. Проще говоря, игрок сам виноват, что согласился на отсрочку.

Эммануэль Адебайор добился компенсации от «Олимпии» за разрыв контракта Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Разумеется, любое сравнение с ситуацией с де Йонгом будет некорректным из-за уникальности каждого соглашения, но Френки нужно быть готовым принять возможность потери денег. Без компенсации после, похоже, неминуемого ухода из «Барселоны» он точно не останется – вопрос лишь в сумме и рисках потерять отсроченные выплаты. Есть большая вероятность, что, как только контракт с каталонцами прекратит действовать, его € 17 млн превратятся в черепки.

Как бы ни разрешился спор с де Йонгом, ФИФА необходимо ужесточить контроль за соблюдением прав игроков. Чтобы больше ни у одного клуба не возникло соблазна профинансировать новую трансферную кампанию за счет обирания футболистов с действующими контрактами.