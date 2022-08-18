Медийные клубы разрывают в Кубке России. Там реально играют блогеры, а не профессионалы?

Наверное, ещё никогда к 1/256 финала «Фонбет Кубка России» не было такого пристального внимания, как сейчас. На этой стадии выступали две блогерские команды, и обе добились успеха. «Амкал» переиграл в серии пенальти «Зоркий», а 2DROTS и вовсе разгромил «Чертаново». Но можно ли считать победителей блогерскими клубами?

«Амкал»

Если обратить внимание на список игроков, принимавших участие в матче с «Зорким», то настоящих блогеров среди них очень мало. Чуть ли не у каждого футболиста есть разнообразный опыт выступления на разных уровнях российского футбола.

Александр Маменко — основной вратарь «Амкала» в кубковой игре с «Зорким». Сын известного комика Игоря Маменко, выступавшего в «Аншлаге». Парню 22 года, несколько месяцев назад он ездил на просмотр в «Амкар». Тот самый пермский клуб, что прекратил существование в 2018-м, а через три года вернулся под названием «Амкар-Пермь». Маменко ездил с командой на сбор в Сочи. Позднее пресс-служба «Амкара» сообщила, что клуб заключил с игроком контракт до конца сезона. А спустя пару часов добавила, что это первоапрельская шутка.

Защитник Сергей Киряков (не путать с Сергеем Кирьяковым) провёл уже свой седьмой кубковый матч. А ещё на счету 24-летнего футболиста 17 игр в Первой лиге. Ранее он бегал за вторую команду «Ростова», тольяттинский «Акрон» (там забил свой единственный мяч) и московский «Кайрат». Один из трёх футболистов «Амкала» с трансферной стоимостью (€ 175 тыс.) на портале Transfermarkt.

Матч «Амкала» в Кубке России Фото: vk.com/fczorky

22-летний Дмитрий Кузькин ранее играл за вторую команду тульского «Арсенала» и санкт-петербургскую «Звезду». А в прошлом сезоне бегал за клуб «Ван» из города Черенцаван, который выступает в элитном дивизионе армянского футбола. Дмитрий провёл 25 матчей и отдал три голевые передачи. Его трансферная стоимость — € 175 тыс.

В резюме защитника Ильи Шурыгина уже 13 кубковых матчей, ещё пять встреч он провёл в Первой лиге. Ранее 24-летний футболист «Амкала» выступал за «Томь», смоленский «Днепр» и «Знамя» (там он отыграл больше 50 матчей). В клубе из Ногинска играл вместе с Ренатом Янбаевым, Романом Шишкиным и Романом Павлюченко. Transfermarkt оценивает игрока «Амкала» в € 150 тыс.

Арсений Левшук (21 год) отыграл несколько матчей в составе второй команды тульского «Арсенала» и «Родины». Свою первую кубковую игру провёл три года назад. Тогда «Родина» проиграла «Велесу» (0:2), а Левшук вышел на последние 10 минут. А ещё один экс-футболист «Родины» – Эрик Товмасян. Когда был частью этого клуба, рыночная стоимость игрока составляла € 25 тыс.

Алексей Гасилин после гола Фото: vk.com/fczorky

Михаил Прокопьев — выпускник футбольной школы «Зенита». 19-летний полузащитник уже поиграл в МФЛ и ЮФЛ, ранее был частью «Строгино» и блогерской команды 2DROTS.

32-летний Василий Маврин с 2006-го играл за несколько любительских команд. Несколько месяцев назад оказался в центре скандала — полиция задержала футболиста после матча с ФК «Новосибирск». Его увели со стадиона прямо в наручниках и завели административный протокол. По словам полицейских, Маврин не реагировал на замечания и грубо выражался в их адрес.

Герман Попков — блогер и основатель клуба «Амкал». После победного матча с «Зорким» подчеркнул, что в его команде много игроков высокого уровня. И заявил, что далеко не каждый футболист соперника прошёл бы просмотр в его клубе. Закончил СДЮШОР города Бронницы, а в 17 лет уехал на просмотр в Италию. Там прожил полгода и несколько раз выходил на замену в матчах Серии С.

Андрей Алёшин — капитан «Амкала». У 38-летнего игрока нет опыта выступлений на профессиональном уровне, однако он достаточно долго играл в мини-футбол.

Антон Карпов в своё время забивал вратарю Антону Митрюшкину. Дело было несколько лет назад, когда Карпов выступал в клубной лиге за команду «Смена» из Капотни. Позднее проходил просмотр в «Амкаре».

Алексей Гасилин, пожалуй, самый именитый футболист из состава «Амкала». На счету воспитанника петербургского клуба 20 матчей в РПЛ (19 — за «Амкар», один — в составе «Зенита»). А ещё Гасилин выступал за вторую команду немецкого «Шальке» и показал там неплохую результативность (14 голов в 33 матчах). В феврале этого года приостановил карьеру, а позднее присоединился к «Амкалу».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

23-летний Виктор Блатов — блогер. В начале этого года футболист проходил просмотр в «Химках» и тренировался с молодёжной командой.

Михаил Крапивников (28 лет) играл за «Сатурн» с 2016 по 2018 год. Отбегал за команду более 30 матчей, дважды выходил на поле в кубковых встречах.

Олег Дражжук — один из самых опытных (ему 32 года) футболистов «Амкала». Ранее играл в Узбекистане за клуб «Бухара».

Тренирует команду 47-летний Денис Зубко. В бытность игроком выступал на позиции нападающего. Отбегал в элитном российском дивизионе 221 матч и оформил 31 гол. Выступал за «Зенит», «Ротор», «Урал», «Кубань». Зубко возглавил «Амкал» три года назад. В одном из интервью он сказал, что футболисты тренируются два-три раза в неделю, при этом в клубе проходят теоретические занятия и разбор соперников.

2DROTS

20-летний вратарь Дмитрий Сычёв (не путать с известным нападающим) несколько лет назад пробовал свои силы в академии ЦСКА. До игры на профессиональном уровне не дотянул, но зато оформил «сухарь» в кубковой игре с «Чертаново».

Артур Бегларян в своё время трудился в элитном салоне красоты, услугами которого пользовались Ксения Собчак и Полина Гагарина. Несколько дней числился футболистом московского «Арарата», пока клуб не прекратил существование.

Илья Сальников (26 лет) прошёл академию «Спартака». Поиграл в составе второй команды тульского «Арсенала» и «Зоркого» (того самого, что проиграл «Амкалу»). На счету Ильи 36 матчей во Второй лиге. Свою первую игру в Кубке России провёл ещё пять лет назад — тогда «Зоркий» проиграл на выезде команде «Знамя Труда» (1:2).

Матч 2DROTS — «Чертаново» Фото: vk.com/2drots

31-летний Денис Гудаев провёл два матча в Первой лиге за «Сибирь». Помимо этого, поиграл во Второй лиге за «Чайку» и «Биолог-Новокубанск». На полгода заскакивал в казахстанский «Кызыл-Жар». Когда Гудаев находился в системе «Сибири», его рыночная стоимость составляла € 50 тыс.

Владислав Коротаев перебрался в 2DROTS после того, как ушёл из клуба Второй лиги «Форте». В команде из Таганрога он отбегал 18 матчей, включая кубковую игру. Два года назад «Форте» уступил клубу «Кубань-Холдинг» (0:1), а Владислав провёл на поле 36 минут. Сейчас Коротаеву 23 года.

Богдан Тимошенко (защитник, 22 года) числился в академии «Локомотива», хотя так и не закончил её.

23-летний Станислав Манаев — самый дорогой футболист 2DROTS. Его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет € 100 тыс. Кстати, год назад, когда Манаев был игроком «Салюта», он стоил ещё дороже — € 175 тыс. До игры с «Чертаново» на счету Манаева было 40 матчей во Второй лиге и пять — в Кубке. Ранее играл за вторую команду «Тосно», петербургское «Динамо» и «Салют».

Вальтер Скляр Эдамс — 28-летний капитан 2DROTS. Поиграл в академии ЦСКА и «Химок», но до профессионального уровня не дошёл. В матче с «Чертаново» забил мяч и отдал голевую передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Борис Фартуна (21 год) прошёл через академию ЦСКА, дубль «Локомотив» и Вторую лигу. Там он играл в составе саратовского «Сокола» (восемь матчей).

Александр Степанов (он же Алекс Стиль) в своё время работал продавцом в магазине Gucci. Он прошёл академию «Ростова», отыграл за молодёжку более 70 матчей, после чего перебрался в дубль «Торпедо» (23 игры). На счету Степанова есть два матча за автозаводцев в Кубке, но они пришлись на 2015 год.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

28-летний Сергей Кутузов — легенда российского любительского футбола. Он выступал за несколько клубов, но ярче всего проявил себя в ЦДКА. В прошлом сезоне наколотил за эту команду 127 голов в 70 матчах.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Тренирует команду известный в прошлом футболист Дмитрий Кузнецов. В составе ЦСКА побеждал в чемпионате и Кубке СССР, поиграл в Испании за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». На его счету есть матчи в составе сборных СССР, СНГ и России.