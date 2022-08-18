Грядёт крупная трансферная бомба? «Реал» стоит перед очень сложным выбором

Полузащитник «Реала» Каземиро допускает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед». По данным Marca, 30-летний бразилец оценивает ситуацию в «МЮ» и анализирует, сможет ли клуб быстро исправить текущее проблемное положение. «Реал» настроен сохранить игрока, но отпустит его в случае желания перебраться в Манчестер. Грядёт крупная трансферная бомба?

Как у «МЮ» возник вариант с Каземиро

«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Адриена Рабьо из «Ювентуса», но не смог договориться с игроком по размеру зарплаты. Адриен и его мать Вероника требовали слишком большой оклад. Кроме того, английский клуб устал от отказов полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. «Юнайтед» решил переключиться на Каземиро для усиления центра полузащиты.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде 30-летнего игрока. Каземиро остаётся очень важным элементом «Реала», однако следует учитывать несколько факторов. Этим летом «Реал» уже укрепил опорную зону, подписав Орельена Тчуамени, который вместе с Эдуарду Камавинга и Дани Себальосом вполне способны нивелировать возможный уход Каземиро. Не говоря уже об опытных Тони Кроосе и Луке Модриче. Оба проводят, вероятно, последний сезон в Мадриде, но всё ещё очень хороши на футбольном поле.

Рыночная стоимость Каземиро на Transfermarkt по состоянию на текущий момент — € 40 млн. За сезон он подешевел на € 30 млн и входит в топ-5 футболистов мира по этому не очень приятному показателю. Ещё один повод задуматься о продаже, особенно после поступления выгодного предложения.

Marca сообщает, что представители «Манчестер Юнайтед» приехали в Мадрид для переговоров. То есть речь идёт о вполне предметном интересе. Бразилец не отверг диалог с англичанами.

Каземиро Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Главный редактор Marca Хосе Феликс Диас и другие испанские журналисты в эфире программы Chiringuito рассказали интересные подробности о возможном трансфере. Каземиро получил «суперусловия» от «Манчестер Юнайтед». В настоящее время полузащитник зарабатывает около € 8 млн за сезон по контракту с «Реалом», действующим до 2025 года. Предложение «красных дьяволов» в два раза превышает эти условия по сумме и сроку, то есть уже в почтенном для футболиста возрасте Каземиро будет прилично обеспечен. Журналист COPE Аранча Родригес уточнил, что «МЮ» намерен подписать бразильца на пять лет.

Не останется обделённым и «Реал», если согласится провести сделку. Отступные в контракте бразильца составляют € 500 млн. Конечно, это условность и о такой сумме речь не идёт. The Telegraph утверждает, что «МЮ» готов отдать как минимум € 60 млн за хавбека. Гости программы Chiringuito подтвердили эту информацию, уточнив, что в случае необходимости англичане поднимут компенсацию до € 70-80 млн.

Почему Каземиро может быть интересен переход в «МЮ»

Каземиро за восемь лет в «Реале» выиграл 17 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов. Он важный и уважаемый член команды Карло Анчелотти. Успешный футболист, который на первый взгляд должен сразу же отвергать предложения клубов вроде нынешнего «Манчестер Юнайтед». Но бразилец думает над предложением англичан.

Какова возможная логика Каземиро? Ему предоставляется последний шанс получить громадный контракт в футболе. «Юнайтед» обеспечит его восьмизначной зарплатой практически до конца карьеры. Бразилец серьёзно разбогатеет.

Кроме того, «МЮ» всё-таки остаётся великим и историческим клубом из сильнейшего в Европе чемпионата АПЛ. Просто нужно преодолеть кризисный отрезок. Каземиро может стать ключевой личностью в этом процессе. Выигрывать трофеи в «Реале» наверняка приятно, но участвовать в возрождении легендарной команды – более сложный вызов. И в случае успеха доставит он не меньше удовольствия, чем регулярные победы в Мадриде.

Тен Хаг будет полностью доверять Каземиро, который станет главной звездой команды наряду с Криштиану Роналду. К слову, именно переход бразильца потенциально может позволить убедить португальца прекратить попытки сбежать в команду-участницу Лиги чемпионов. В проект «МЮ» начнут верить другие игроки, да и вся футбольная общественность в целом.

В июле Каземиро заявил, что если бы мог играть в каком то чемпионате, кроме Ла Лиги, то выбрал бы АПЛ. Появились предпосылки для воплощения слов в реальность.

Почему уход Каземиро может быть интересен «Реалу»

Каземиро уже 30 лет. На его позиции в «Реале» есть более молодые конкуренты — 19-летний Эдуарду Камавинга и 22-летний Орельен Тчуамени, за которого этим летом «Монако» отдал € 80 млн. Мадридский клуб неспроста стремился усилить опорную зону в межсезонье, отдав большие деньги за Тчуамени. В игре Каземиро наблюдается определённый застой, о чём свидетельствует падение стоимости на Transfermarkt. Просто спад не особо бросался в глаза на фоне успешного результата команды на всех фронтах в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти не собирается усаживать Каземиро глубоко на скамейку. В матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (2:0) Каземиро отыграл все 90 минут и отдал голевой пас на Давида Алабу в первом тайме. Тренер предпочёл сделать ставку на опыт, выпустив в старте центральных хавбеков Каземиро, Крооса и Модрича. Однако в игре 1-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (2:1) в основе появились молодые Тчуамени и Камавинга, компанию которым составил Кроос. Модрич вышел на замену в перерыве, а Каземиро выпустили только на 83-й минуте.

Очевидно, что бразилец не будет проводить каждый матч от звонка до звонка в предстоящем сезоне. Возможно, Модрич и Кроос станут даже более приоритетными опциями среди опытных игроков для Анчелотти, а Тчуамени с течением времени — вообще «железобетонным» игроком основы.

Орельен Тчуамени Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Президент «Реала» Флорентино Перес – чрезвычайно прагматичный функционер. Он никогда не отличался сентиментальностью при расставании с ветеранами. Наиболее свежий пример – самый титулованный игрок в истории клуба Марсело, выигравший в форме «сливочных» 25 трофеев. Летом 34-летний бразильский защитник покинул «Реал» в качестве свободного агента. Новую команду себе до сих пор не нашёл и, по данным Marca, сейчас рассматривает возможность завершения карьеры. Марсело хотел остаться в Мадриде, но Перес был беспристрастным и прекратил сотрудничество с ветераном.

Если «МЮ» предложит за Каземиро сумму, сопоставимую с той, которую «Реал» отдал за Тчуамени, то Перес как минимум задумается – это однозначно. Но Каземиро моложе Марсело, всё ещё достаточно значим на футбольном поле и является авторитетом в раздевалке команды. «Реал» стоит перед очень сложным выбором, поэтому президент учтёт мнение бразильца. И, скорее всего, спокойно отпустит за хорошие деньги, если тот решит уйти.

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Ещё один гость El Chiringuito TV журналист Хосеп Педрерол заявил, что «МЮ» хотел бы завершить переход Каземиро к субботе. В Мадриде тоже считают, что если трансфер и состоится, то в самое ближайшее время – то есть все стороны должны окончательно определить свою позицию в течение нескольких дней.

Некоторые испанские журналисты утверждают, что Каземиро откажется переходить в «МЮ», но их голоса звучат не слишком убедительно. Мельчор Руис из COPE противоречит своему вышеупомянутому коллеге Аранче Родригесу. Говорит, что никаких предложений от «МЮ» вообще не было. Хотя более авторитетная Marca сообщила о приезде представителей англичан в Мадрид. Обозреватель SB Nation Лукас Наваретт также написал, что Каземиро собирается остаться в «Реале», но при этом добавил, что если «Юнайтед» предложит € 80 млн, то Перес проведёт сделку. Издание El Confidencial утверждает, что «Реал» более чем устроит и € 70 млн компенсации.

Вопрос по будущему Каземиро на данный момент остаётся открытым. Бразилец думает и пока не дал окончательного ответа на предложение «МЮ». Ждать осталось недолго. Вероятно, всё действительно решится уже на этой неделе.