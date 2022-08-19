Юри Алберто сбежал из «Зенита» и не забивал два месяца. Но теперь красиво заткнул критиков

История с побегом бразильского нападающего Юри Алберто из «Зенита» стала одним из главных событий этого лета в РПЛ – форвард решил вернуться в «Коринтианс». Клуб из Санкт-Петербурга потерял полезного игрока, который за 15 матчей забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Но камбэк Алберто в Бразилию получился неоднозначным.

Началось всё с того, что нападающий пропустил пять матчей «Коринтианса». Причина – своеобразный регламент дозаявки футболистов, которые приезжают в Бразилию из Европы. Лишь 18 июля открылось трансферное окно для международных переходов, что позволило клубу решить все вопросы и заявить игрока.

Юри Алберто Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

В чемпионате Бразилии Алберто успел провести пять матчей. Но результативными действиями не отметился – только получил жёлтую карточку в матче с «Атлетико Гояниенсе» (2:1). Видимо, простой сильно сказался на состоянии игрока. С каждой встречей он начал получать меньше игрового времени. И, даже вернувшись в основной состав, форвард никак не мог забить, за что его критиковали местные СМИ.

Но в четверг, 18 августа, Юри красиво заткнул своих критиков. «Коринтианс» проводил ответный четвертьфинальный матч Кубка Бразилии с «Атлетико Гояниенсе». В первой встрече соперник оказался сильнее со счётом 2:0, что сильно осложняло задачу по попаданию в полуфинал. В первом тайме «Коринтианс» открыл счёт, но этого всё равно не хватало для общей победы. А затем в дело включился Юри Алберто:

50-я минута – «Коринтианс» убегает в стремительную контратаку, наконечником которой становится Алберто, направивший мяч между ног вратаря;

56-я минута – команда получила право на штрафной, а бразильский нападающий после навеса выиграл верховую борьбу и поразил чужие ворота;

72-я минута – форвард получил мяч около штрафной, эффектно ушёл от защитника, а затем перекинул выбросившегося голкипера.

Итог — победа 4:1 и выход в полуфинал Кубка Бразилии.

Права на видео принадлежат CBF.

Юри Алберто наконец-то проснулся и начал забивать за «Коринтианс», что, безусловно, хорошо для «Зенита» – так его трансферная стоимость может расти.