Черчесов снова разрывает в Европе! Игра команды российского тренера — просто загляденье

После вылета с «Ференцварошем» из квалификации Лиги чемпионов Станислав Черчесов остался в еврокубках. Команда российского тренера должна была преодолеть один барьер на пути к групповому этапу Лиги Европы. Это, безусловно, тоже престижный турнир для чемпионов Венгрии. В раунде плей-офф «фроди» достался «Шэмрок Роверс» – действующий чемпион и лидер ирландской лиги. Соперник не проходной, но посильный.

«У «Шэмрок Роверс» хорошие игроки, однако самое важное, что они сильны как коллектив, – отметил Черчесов, говоря накануне об ирландской команде. – Действуют достаточно агрессивно и жёстко, что привычно для британских команд. Могут использовать длинные передачи. Удовлетворит ли нас победа в один мяч? Могу точно сказать, что завтра будет лишь первая часть противостояния. Вы же видели сами: мы проиграли «Словану» дома, но победили на выезде и прошли дальше. Сыграли 1:1 с «Карабахом» в гостях, но проиграли дома. И голы на выезде по решению УЕФА больше не учитываются».

«Шэмрок Роверс» начал матч в Будапеште достаточно агрессивно, коллега Черчесова ирландец Стивен Брэдли, возможно, надеялся удивить российского тренера высоким прессингом. Тем не менее игрой управлял «Ференцварош». Гости защищались в три центральных защитника и три центрхава, но хозяева растягивали их оборону за счёт быстрой игры в полуфлангах и на флангах, а оттуда – острых передач.

В итоге «Шэмрок Роверс» не справился с интенсивностью, предложенной командой Черчесова. «Фроди» забили быстрый гол уже на восьмой минуте. После розыгрыша углового на правом фланге защитник Лоранд Паска протащил мяч и подал в штрафную, где другой игрок этого амплуа Матс Кнустер опередил двоих и сделал скидку на хавбека Карлоса Ауски. Аргентинец переправил мяч в ворота с близкого расстояния.

«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс» — 4:0 Фото: fradi.hu

Команда Черчесова доминировала и после гола. «Ференцварош» владел мячом 54% времени, с большим преимуществом выиграл первый тайм по ударам – 9:1 (в створ – 4:1). Оставалось только ждать второго-третьего гола в ворота ирландцев, в составе которых, к слову, обнаружился правый защитник Шон Гэннон, игравший шесть лет назад на групповом этапе Лиги Европы за «Дандолк» против «Зенита» Мирчи Луческу. Сначала «Шэмрок Роверс» и его брутальному бородатому голкиперу Алану Маннусу повезло – в опасном моменте спасла штанга. Но вскоре мяч всё-таки побывал в воротах североирландца.

Этот гол был создан благодаря проникающей передаче тунисского полузащитника Аиссы Лайдуни. Форвард Райан Ммаэ влетел в штрафную «Шэмрок Роверс» и прострелил вдоль ворот, а экс-вингер пошумевшего в прошлом сезоне ЛЧ «Шерифа» Адама Траоре сыграл на опережение и забил из пределов вратарской. У него уже 7+3 в девяти матчах за «Ференцварош». Вот это усиление!

Едва стартовал второй тайм, как «Шэмрок Роверс» получил третий мяч. Очень смешной гол забил «Ференцварош». Команда Черчесова организовала контрвыпад три в два, и после удара по воротам защитник ирландцев вынес мяч стоявшему прямо на линии вратарской Траоре. Таким подарком малиец не мог не воспользоваться. Чувствовалось, что по уровню мастерства игроков «Шэмрок Роверс», конечно, уступает последним соперникам «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов.

В оставшееся время задача у «фроди» была простая – не растерять добытого преимущества, чтобы в Ирландии спокойно наслаждаться видами Южного Дублина и не тревожиться о результате. Команда Черчесова, которую, несмотря на неудачу в ЛЧ, поддерживал переполненный и шумный стадион, продолжала хорошо использовать свободное пространство на чужой половине поля. «Ференцварош» создал ещё несколько убойных моментов, но «Шэмроку», как тому Шерлоку, удавалось чудом спасаться, оказываясь на грани пропасти. Правда, большой разницы между 0:3 и 0:4 для ирландцев, наверное, нет.

Черчесов иногда показывал команде своё недовольство по поводу тех или иных действий, однако, скорее, для того, чтобы игроки не теряли концентрацию. В целом качество футбола его должно было устраивать. После перерыва «Ференцварош» нанёс четыре удара, в створ – три. «Шэмрок Роверс» ответил лишь одним неточным. В концовке ирландцы имели неплохой шанс, но в этот вечер их форвардам требовались ворота повыше и пошире, чтобы попадать. А вот «фроди» забили четвёртый после углового – это сделал защитник Эльдар Чивич. Команда Черчесова в порядке, Лига чемпионов почти забыта. Российский тренер сыграет на групповом этапе Лиги Европы!