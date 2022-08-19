Криштиану Роналду нашёл себе подходящую команду. Осталось уладить один «мелкий» нюанс

Криштиану Роналду всё ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед» и оказаться в команде-участнице Лиги чемпионов до конца трансферного окна. Роналду и дортмундская «Боруссия» контактируют насчёт перехода, утверждает As. Агент футболиста Жорже Мендеш находится на связи с руководством немецкого клуба.

Параллельно в «МЮ» растёт уверенность в том, что лучшее решение в сложившейся ситуации – позволить португальцу, который по-прежнему твёрдо намерен играть в Лиге чемпионов, покинуть команду. The Athletic, The Telegraph, BBC Sport в один голос твердят, что даже лояльный ранее к нему главный тренер Эрик тен Хаг теперь выступает за уход португальца. Утверждается, что партнёры по команде тоже разочаровались в Роналду и считают, что расставание с ним уберёт токсичность из раздевалки.

Криштиану Роналду Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Криштиану – эгоцентричная личность. Он не очень красиво вёл себя по отношению к «МЮ». Португалец в конечном счёте может остаться в команде, но ситуация дошла до критической точки, когда сторонам лучше всего попрощаться. Для решения вопроса с переходом Роналду в «Боруссию» (другие опции уже, очевидно, отпали) остаётся чуть менее пары недель.

У Bild свой инсайд: якобы Роналду очень хочет перейти в «Боруссию», но клуб не собирается его выкупать. При этом CBS Sports сообщает, что немцы всё ещё ведут внутренние переговоры о том, стоит ли делать предложение «Манчестер Юнайтед». Аренда – возможный вариант. Данные различных авторитетных изданий противоречивые. Роналду недавно написал в соцсети, что только пять из 100 новостей СМИ о нём являются истинными. И обещал «рассказать правду» в большом интервью через пару недель.

Инсинуаций вокруг имени Криштиану действительно много, но одно можно сказать точно – португалец сохраняет надежду уйти из «МЮ». «Боруссия» — единственная подходящая команда для Роналду. Срок в две недели до интервью назван не случайно — футболист собирается разоткровенничаться сразу после закрытия трансферного окна. «Правда» Криштиану зависит от того, игроком какого клуба он на тот момент будет. Иначе последовал бы предложению легенды «Юнайтед» Гари Невилла, рассказав всем всё здесь и сейчас.

Роналду очень нужен такой команде, как «Боруссия»

Мендеш активно предлагал услуги Роналду «Баварии», «Челси» и «Атлетико». Не сложилось по нескольким причинам. Основная из них – гранды не горели желанием перестраивать команду под 37-летнего вингера, предоставляя ему слишком важную роль на поле.

«Боруссия» — статусный клуб, но всё-таки рангом пониже «Атлетико» и особенно «Баварии» и «Челси». В Дортмунде сложилась ситуация, когда очень нужно усилить атакующую мощь. Главный тренер Эдин Терзич хочет добавить ещё одного игрока в нападение после того, как у форварда Себастьена Аллера выявили злокачественную опухоль яичка.

Ранее «шмели» подписали однолетний контракт с 34-летним форвардом Антони Модестом. Неплохой нападающий, но нужно учитывать несколько факторов. Модест – возрастной игрок. Антони перешёл из «Кёльна». У него за плечами нет опыта выступления в больших клубах. Это незапланированный экстренный трансфер из-за вылета Аллера.

Антони Модест Фото: bvb.de

Роналду на три года старше Модеста. Но стоит ли «Боруссии» думать о возрасте, когда в Дортмунд хочет перебраться один из величайших футболистов в истории? Вряд ли. Переход Роналду поможет не только в спортивном плане. Маркетинговая привлекательность «Боруссии» существенно вырастет. А с ней и доходы клуба.

У команды нет проблем с посещаемостью, но в случае перехода Криштиану 81-тысячная арена «Сигнал Идуна Парк» всегда будет забита под завязку, и далеко не каждый желающий сможет достать билет, чтобы посмотреть на суперзвёздного португальца. Провинциальный Дортмунд станут воспринимать как более значимое место. Всё это прекрасно понимает генеральный директор клуба Ханс-Йоахим-Ватцке, который прокомментировал новости об интересе к Роналду.

«Мне нравится этот футболист, идея, безусловно, привлекательная – посмотреть на игру Роналду на «Сигнал Идуна Парк». Но никакого контакта между вовлечёнными сторонами нет. Пока об этом следует перестать говорить», — сказал Ватцке.

Очень расплывчатая формулировка Ватцке, но ключевая её часть — впервые функционер клуба Лиги чемпионов заявил о привлекательности перехода Роналду. Слова про отсутствие контактов могут означать, что ведутся закулисные переговоры только с Мендешем, но не с «Манчестер Юнайтед». Пока клубы напрямую не начнут согласовывать детали трансфера, разговоры о переезде Роналду в Германию действительно следует воспринимать как чистую теоретику. Вполне вероятно, в ближайшем будущем ситуация изменится.



Мендешу осталось утрясти «мелкий» нюанс – окончательно и бесповоротно убедить руководство «Боруссии» осуществить трансфер. Определённые успехи в этом направлении есть, о чём свидетельствует заявление Ватцке. Ключевой вопрос — в формате перехода. Полноценный выкуп, аренда или задействование другого игрока в сделке. Защитник «Боруссии» Тома Менье интересен «МЮ». По данным The Telegraph, клуб видит в бельгийце замену Аарону Ван-Биссаке, за которого «Кристал Пэлас» готов заплатить € 12 млн. «Юнайтед» предлагает за 30-летнего Менье € 15 млн. Возможно, предметом переговоров станет и покрытие части зарплаты Криштиану со стороны «МЮ» в рамках сделки по Тома.

Агент Роналду активно работает над тем, чтобы все стороны пришли к соглашению. В первую очередь общается с немцами, поскольку именно они должны нажать на спусковой крючок сделки. Нужно учитывать, что «Боруссия» не может позволить себе потратить слишком много денег на переход. Криштиану должен согласиться на существенное урезание зарплаты, поскольку в «МЮ» он получает более € 20 млн за сезон. Оклад Роналду в Англии более чем в два раза превышает жалованье самых высокооплачиваемых футболистов «Боруссии». Аренда или включение в сделку Мёнье могут помочь найти выход из непростого положения.

«Боруссия» идеально подходит и для самого Криштиану

В последнее время активизировались слухи о возможном возвращении Роналду в лиссабонский «Спортинг». Однако CBS Sports заявил, что такой сценарий исключён игроком. Криштиану не хочет переходить в команду, не представляющую ни одну из топ-5 европейских лиг. К тому же главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим считает, что Роналду не впишется в его стиль игры. Спортивный директор Угу Виана ранее заявлял, что допускает камбэк Криштиану в Лиссабон, но в этом году переход почти наверняка не состоится. Вариант со «Спортингом» будет актуален, когда португальцу исполнится 40+ лет. Пока он вполне тянет уровень элитных чемпионатов.

«Боруссия», по сути, идеальное место для Криштиану. Это не гранд вроде «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити» или «Баварии», которым 37-летние игроки в нападение не нужны. Роналду получит возможность полностью взять на себя лидерство в атаке. Джуд Беллингем, Антони Модест, Дониелл Мален, Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко и даже Марко Ройс при всём уважении не те футболисты, под которых Роналду придётся подстраиваться. Скорее, наоборот.

У Криштиану будет много свободы на поле. Он сможет многому научить дортмундскую молодёжь, станет авторитетом в раздевалке и для возрастных игроков. Недавно капитан дортмундцев Ройс выразил сомнения в правильности трансферной политики клуба. Посетовал на то, что команду воспринимают как перевалочный пункт.

«Ужасно жаль, что мы подписываем невероятно хороших молодых игроков, которые, к сожалению, мечтают через два-четыре года играть в другом месте, развившись в «Боруссии». Постоянно есть ощущение, что мы можем построить команду, а потом через год-два года она снова разваливается, потому что уходят два-три хороших игрока. Посмотрите на футболистов, которые играли за нас в последние годы. Если бы все остались здесь, мы бы изрядно пошумели в Европе. Таков футбольный бизнес. Каждый преследует свои цели», – сказал Ройс.

Марко Ройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Потенциальное появление Роналду в Дортмунде даёт Ройсу надежду на изменение ситуации. Не стоит тешить себя иллюзиями. Роналду интересна «Боруссия» только из-за Лиги чемпионов. Однако его переход поднимет привлекательность организации. Возможно, он задержится в Германии не на один, а на два или более сезона. Посмотрит по обстоятельствам. Тогда многие классные футболисты (пусть и не звёзды первой величины) перестанут воспринимать Дортмунд в качестве временного пункта назначения, будут стремиться попасть в команду.

Ещё один плюс от переезда в Германию для Роналду – прекращение обвинений в разрушении команды. Сейчас очень часто в футбольной среде слышны заявления о том, что Криштиану погубил «Ювентус», а затем сбежал в «Манчестер Юнайтед» и «заруинил» этот клуб. Сомнительные утверждения. «Юве» в сезоне после ухода Криштиану вчистую провалился, то есть проблема явно не в Криштиану. «Юнайтед» и ранее не хватал звёзд с неба. Вина за неудачный результат в большей степени лежит на менеджменте, который не может нормально укомплектовать команду.

Что из себя представляет нынешняя «Боруссия»? Команда, которая последнее десятилетие пребывает в тени «Баварии» и не может включиться в борьбу за титул Бундеслиги. Юрген Клопп сверг мюнхенцев с вершины в 2011 и 2012 годах, и это самое светлое пятно в новейшей истории Дортмунда. А до этого была похожая с нынешней ситуация. Потолок «Боруссии» ограниченный. Выход в Лигу чемпионов и, если повезёт, попадание в плей-офф с крайне вероятным вылетом в 1/8 или 1/4 финала.

Криштиану как минимум не снизит потолок «Боруссии». Дортмундцы с Роналду должны спокойно попадать в топ-4 Бундеслиги, учитывая низкий уровень конкурентоспособности в турнире. В лучше случае даже вновь бросят вызов «Баварии». У Криштиану особая мотивация доставить проблемы мюнхенцам. Высокопоставленные функционеры «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич этим летом около десятка раз на двоих повторили, что Роналду им не нужен. Заявления настолько приелись, что в них начала читаться тонкая издёвка над португальцем. Кан и Салихамиджич вряд ли предполагали, что Криштиану может стать их соперником в Бундеслиге и потенциально доставить серьёзные проблемы.

«Боруссия» — последняя надежда Роналду на Лигу чемпионов. Португалец определённо будет цепляться за неё всеми силами. Заключительные дни трансферного окна для его агента Мендеша будут чрезвычайно напряжёнными.