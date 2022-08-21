Кто помешает Дзюбе стать лучшим бомбардиром в Турции и где смотреть за ним и Оздоевым

Этим летом в чемпионате Турции стало больше игроков из России. Магомед Оздоев и Артём Дзюба подписали контракт с «Фатих Карагюмрюк» и «Адана Демирспор» соответственно. Экс-зенитовцы вместе с Фёдором Кудряшовым («Антальяспор») образуют российское представительство в Турции. Рассказываем, что нужно знать о турецкой Суперлиге, её главных звёздах, лучших бомбардирах и, конечно, подсказываем, где смотреть матчи чемпионата.

Какая система турнира

Обычно в чемпионате Турции участвуют 18 клубов, но в последние сезоны количество команд постоянно менялось. В этом розыгрыше их 19. Суперлига проводится по круговой системе, где каждый играет с каждым дома и на выезде – всего 36 матчей для команды. После сезона команды, занявшие три последних места, опускались в Первую лигу, но в этом сезоне туда вылетят сразу четыре клуба. При этом повышение из Первой лиги получат всё также три клуба: две сильнейшие команды и команда-победитель плей-офф Первой лиги.

Кто в чемпионате Турции борется за чемпионство

В Турции нет гегемонии одной команды. За последние пять лет чемпионом становились четыре клуба: «Галатасарай» (дважды), «Истанбул Башакшехир», «Бешикташ» и «Трабзонспор». После двух туров рано делать какие-либо выводы, но сейчас на первом месте идёт команда Артёма Дзюбы. Борьба за чемпионство в Турции обещает быть захватывающей. Похоже, главные кандидаты на трофей – «Трабзонспор» и «Фенербахче». Так считают букмекеры, которые дают на их победу коэффициенты 3 и 3,46 соответственно.

Артём Дзюба в Турции Фото: ФК «Адана Демирспор»

Не стоит сбрасывать со счетов «Адана Демирспор». Турецкий клуб взял не только Артёма Дзюбу, но и Ярослава Ракицкого, Генри Оньекуру и ещё несколько неплохих игроков. Также усилился «Галатасарай», потративший летом на трансферы почти € 25 млн.

Главные звёзды Суперлиги

В Турции собралось огромное количество бывших европейских звёзд. Здесь Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Дрис Мертенс, Фернандо Муслера, Лукас Торрейра (все – «Галатасарай»), Марек Гамшик, Марк Бартра (оба – «Трабзонспор»), Месут Озил, Лукас Билья, Насер Шадли (все – «Истанбул Башакшехир»), Хесе («Анкарагюджю»). Также в прошлом сезоне здесь играли Магомед Шапи-Сулейманов («Гиресунспор»), Миралем Пьянич («Бешикташ») и Миши Батшуайи («Бешикташ»), который отметился 14 голами и пятью результативными передачами в 28 матчах.

Есть и известные тренеры: Жорже Жезуш («Фенербахче»), Андреа Пирло («Фатих Карагюмрюк»), Винченцо Монтелла («Адана Демирспор»).

Где смотреть матчи чемпионата Турции

Впервые Суперлига будет транслироваться в России. Телеканал «Футбол» стал обладателем эксклюзивных прав на показ чемпионата. «Футбол» будет транслировать по четыре матча в каждом туре сезонов-2022/2023 и 2023/2024. Об этом в начале августа официально сообщил программный директор телеканала Сергей Чумаченко:

– Это отличная новость! Произошло событие, которого долгое время ждали футбольные болельщики. Чемпионат Турции впервые будет показан на российском телевидении! В это непростое время, когда многие в России лишаются элитного спортивного контента, мы смогли им обзавестись. Здорово, что наши зрители смогут увидеть столь интересный турнир! Ведь Суперлига Турции – один из самых недооценённых и ярких чемпионатов в Европе, в котором каждый год существует реальная борьба за чемпионство! В четырёх последних сезонах были разные победители.

В этом туре телеканал «Футбол» покажет следующие матчи:



19 августа, пятница

«Умраниеспор» – «Галатасарай», 21:00

20 августа, суббота

«Антальяспор» – «Трабзонспор», 21:45

21 августа, воскресенье

«Бешикташ» – «Карагюмрюк», 21:45

22 августа, понедельник

«Фенербахче» – «Адана Демирспор», 21:45

Главные конкуренты Дзюбы в борьбе за звание лучшего бомбардира

После двух туров в лидеры среди бомбардиров выбился Эннер Валенсия из «Фенербахче» (четыре гола). 32-летний форвард забил семь голов в 25 матчах сезона-2021/2022, но в этом, похоже, хочет замахнуться на личный рекорд в чемпионате (прошлый – 12 мячей). Вообще, конкурентов за звание лучшего бомбардира у Дзюбы будет немало. Его партнёр по команде, Марио Балотелли, наколотил 18 голов в сезоне-2021/2022 (второй результат в чемпионате). Последний раз он столько забивал, когда выступал за «Ниццу» в Лиге 1.

Марио Балотелли Фото: ФК «Адана Демирспор»

Керем Актюркоглу – 23-летний вингер «Галатасарая». На его счету 10+9 по системе «гол+пас» в сезоне-2021/2022 Суперлиги. За ним охотятся такие команды, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Атлетико». Турецкий полузащитник рассчитывает превзойти показатель прошлого сезона. Неизвестно, как покажет себя в Турции Жуан Педро. Экс-форвард «Кальяри» забил 47 голов за три сезона в Серии А. Не исключено, что и он поборется за звание лучшего бомбардира, правда, пока надо дебютировать в Суперлиге – итальянец пропускает начало сезона из-за разрыва мышцы бедра.

Нападающий «Трабзонспора» Андреас Корнелиус занял пятое место в бомбардирской гонке в прошлом сезоне (15 голов). Форвард тоже навяжет конкуренцию Дзюбе, на его счету уже есть первый мяч в чемпионате Турции. Помимо упомянутых снайперов, гонку может выиграть Айюб Эль-Кааби из «Хатайспора» (забил 18 голов в 32 матчах в сезоне-2021/2022), Сердар Дурсун из «Фенербахче» (15 мячей в 33 играх), Александру Максим из «Газиантепа» (два сезона подряд кладёт минимум 14 раз) и Джексон Мюлека из «Бешикташа» (оформил 12+5 по системе «гол+пас» в 14 матчах за «Касымпашу»).