Акции «МЮ» подскочили из-за шутки Илона Маска. Он заявил, что купит клуб

Может ли Маск реально купить «МЮ»?

«Я не покупаю никакие спортивные команды», – отметил Маск. При этом бизнесмен предположил, что если бы он вкладывал денььги в клубы, то купил бы именно «МЮ», ведь этот клуб очень нравился ему в детстве.