Лютый косяк голкипера «Челси». Зато показал дриблинг в своей вратарской

«Челси» в 3-м туре АПЛ приехал в Лидс и уступил в три мяча. Всё началось с грубой ошибки вратаря «Челси» Менди.

Если первый раз голкипер удачно пошёл в обводку в своей штрафной и сохранил мяч под давлением, то в следующем эпизоде позволил сопернику накрыть себя. Ещё раз убрать его на ложном замахе у вратаря не получилось. Удачный прессинг «Лидса» позволил Ааронсону забивать в пустые ворота, когда мяч находился уже фактически на лицевой линии.

«Лидс» — «Челси» — 3:0 Фото: Кадр из трансляции

«Лидс» — «Челси» — 3:0 Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что infogol дал вероятность гола при таком ударе – 0.76 xG. Хотя тут забили бы 100 из 100 профессиональных футболистов, учитывая ситуацию именно на момент удара. Позже The xG Philosophy сообщил, что, по их версии, этот удар оценивался 0.99 xG.

Ещё несколько фактов о матче: