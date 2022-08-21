Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Лидс» — «Челси» — 3:0, грубая ошибка вратаря Менди в чемпионате Англии, голы: Бренден Ааронсон, Родриго и Джек Харрисон

Лютый косяк голкипера «Челси». Зато показал дриблинг в своей вратарской
Григорий Телингатер
«Лидс» — «Челси» — 3:0
Комментарии
Такой xG редко встретишь!

«Челси» в 3-м туре АПЛ приехал в Лидс и уступил в три мяча. Всё началось с грубой ошибки вратаря «Челси» Менди.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Ааронсон – 33'   2:0 Родриго – 37'   3:0 Харрисон – 69'
Удаления: нет / Кулибали – 84'

Если первый раз голкипер удачно пошёл в обводку в своей штрафной и сохранил мяч под давлением, то в следующем эпизоде позволил сопернику накрыть себя. Ещё раз убрать его на ложном замахе у вратаря не получилось. Удачный прессинг «Лидса» позволил Ааронсону забивать в пустые ворота, когда мяч находился уже фактически на лицевой линии.

«Лидс» — «Челси» — 3:0

«Лидс» — «Челси» — 3:0

Фото: Кадр из трансляции

«Лидс» — «Челси» — 3:0

«Лидс» — «Челси» — 3:0

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что infogol дал вероятность гола при таком ударе – 0.76 xG. Хотя тут забили бы 100 из 100 профессиональных футболистов, учитывая ситуацию именно на момент удара. Позже The xG Philosophy сообщил, что, по их версии, этот удар оценивался 0.99 xG.

Таблица чемпионата Англии
Самое идиотское правило в футболе. Даже судьи не могут определиться, что с ним делать Самое идиотское правило в футболе. Даже судьи не могут определиться, что с ним делать

Ещё несколько фактов о матче:

  • «Челси» проводил матч с «Лидсом» без Томаса Тухеля, который был дисквалифицирован из-за стычки с тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте во 2-м туре АПЛ.
  • В основном составе «Челси» дебютировал Конор Галлахер. Он отыграл 63 минуты.
  • Нападающий «Лидса» Родриго возглавил список бомбардиров АПЛ. У него четыре гола в трёх турах. По три гола у Заха из «Кристал Пэлас» и Митровича из «Фулхэма».
  • Защитник «Челси» Кулибали получил удаление (вторая жёлтая) на 84-й минуте при счёте 3:0. Он не сыграет в следующем туре в матче с «Лестером».
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022