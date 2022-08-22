«Динамо» нашло нового лидера. Летний трансфер себя уже оправдывает

Летом московское «Динамо» лишилось ключевых игроков линии защиты: ушли Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна, сбежал Гильермо Варела. За надёжность бело-голубой защиты одно время было страшно. И тут очень кстати пришёлся трансфер Роберто Фернандеса из «Гуарани». Парагваец прибыл только к 3-му туру РПЛ, но сразу забронировал место в основном составе.
Изначально покупка Фернандеса за € 3 млн у многих вызывала скепсис. Да и дебютировал в РПЛ он не лучшим образом. Защита «Динамо» наделала ошибок в Воронеже, что вылилось в три пропущенных мяча от новичка лиги (закончили 3:3). Парагваец получил за дебют от интернет-портала WhoScored худшую оценку в команде — 6,01. Тем не менее главный тренер динамовцев Славиша Йоканович продолжил ставить Роберто.
Уже со второго матча в бело-голубой футболке Фернандес начал оправдывать доверие. «Динамо» всухую переиграло «Крылья Советов» (2:0), а Роберто стал лучшим игроком встречи. Защитник забил первый гол, получил жёлтую карточку от судьи и 8,48 от WhoScored.
Роберто Фернандес
Фото: ФК «Динамо»
Следующий матч москвичи тоже отыграли «насухо» — 0:0 с «Краснодаром». На протяжении всей игры «быки» опасно атаковали, но большинство их атак разрушала пара центральных защитников «Динамо» — Роберто Фернандес и Саба Сазонов. Парагваец выиграл 100% верховых единоборств и третий матч подряд показал высокий уровень точных передач – 85%.
Ещё более ярко Фернандес проявил себя в дерби со «Спартаком». «Динамо» одержало сухую победу со счётом 1:0, заканчивая матч в меньшинстве. Залогом успеха номинальных хозяев стала фантастическая самоотдача. Защитники команды заблокировали девять ударов соперника! А Роберто проявлял себя не только в защите, но и в атаке. Центрбек выиграл три верховых единоборства, попал в каркас чужих ворот и получил от WhoScored самую высокую оценку — 7,59, став лучшим игроком матча.
У болельщиков «Динамо» уже был один любимец по фамилии Фернандес — Леандро из Аргентины. Кажется, появился ещё один. Рядом с таким мастером быстрее станет прогрессировать и Сазонов — ещё одна выгода от трансфера.
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