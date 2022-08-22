Всему есть предел. Легендарный Серхио Бускетс устал терпеть произвол в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от очередного предложения клуба пойти на снижение зарплаты. Mundo Deportivo и COPE сообщают, что Бускетс собирается отыграть действующий контракт до конца и летом 2023 года покинуть не только «Барселону», но и завершить выступление в сборной Испании.

34-летнему хавбеку интересен вариант с продолжением карьеры в МЛС. Он собирается начать новый этап своей жизни в США, имея для этого веские основания.

Бускетс устал терпеть произвол в «Барселоне» с бесконечными урезаниями зарплаты

«Барселона» неоднократно просила игроков пойти на урезание зарплаты, чтобы справиться с негативным финансовым влиянием пандемии коронавируса и заявить активно набираемых новичков. Причём даже по сокращённому окладу накапливается долг, погашение которого футболисты раз за разом соглашаются откладывать.

Чаще всего страдали ветераны и по совместительству капитаны команды – Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхи Роберто. Опытные игроки регулярно шли навстречу клубу, но всему есть предел. Бускетс стал первым, кто устал терпеть произвол.

Серхио Бускетс Фото: Getty Images

Ещё в июне Бускетс прямо заявил, что ему не нравится отношение «Барселоны». Тогда клуб обозначал свои намерения через СМИ, не ведя прямого диалога с футболистами.

«Я много чего слышал, и я не знаю, что мне скажут, когда я вернусь из отпуска. Я бы хотел, чтобы мне сказали об урезании зарплаты в клубе, а не узнавать об этом из прессы. Они ничего нам не предлагали, они не сказали нам ничего. Мы узнаём информацию только от журналистов. Делать это при помощи прессы — не лучшее решение, лучше говорить прямо и в лицо», — сказал Бускетс.

Пике, Альба и Роберто оказались более сговорчивыми. Хотя с Жераром ситуация тоже непростая. Как сообщает Mundo Deportivo, он готов помочь клубу и в очередной раз пожертвовать частью зарплаты, но требует от «Барсы» гарантий будущих выплат, которые ему пока не смогли предоставить. Прямо сейчас Пике должны € 52 млн.

Печально известные «экономические рычаги» президента «Барселоны» Жоана Лапорты с горем пополам позволили заявить приобретённых летом Роберта Левандовского, Рафинью, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена в Ла Лигу. Вне состава остаётся только Жюль Кунде. Каталонцы работают над решением проблемы.

Аренды Самуэля Юмтити в «Лечче» недостаточно. Клуб пытается продать Мемфиса Депая, Френки де Йонга, Мартина Брейтуэйта и Пьер-Эмерика Обамеянга. Особых успехов в этом направлении клуб не добился. К концу трансферного окна кто-то из указанного квартета, возможно, покинет Каталонию. Однако самый простой вариант включение Кунде в заявку – уговорить Пике и / или Бускетса урезать зарплату.



Лапорта всё ещё надеется договориться с Жераром, уступки которого позволят заявить его конкурента по позиции Кунде в чемпионат Испании. Но Бускетс дал понять, что не собирается в очередной раз ущемлять свои интересы. Критиковать его за это очень сложно.

Позиция «Барселоны» в отношении Бускетса — яркий пример неуважения

По данным As, в межсезонье «Барса» предлагала Бускетсу продление контракта на один-два сезона. Однако вовсе не из-за того, что главный тренер Хави рассчитывает на игрока и видит его важной частью команды. Логика «Барселоны» следующая: длиннее контракт — значит, можно отсрочить выплату зарплаты.

Соглашение Серхио истекает следующим летом. За сезон-2022/2023 он должен получить € 10,6 млн «чистыми». 34-летний хавбек является вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после Френки де Йонга (€ 18 млн в год «чистыми»). Кроме того, не стоит забывать про накопленный долг перед Серхио. Каталонское издание ARA сообщает, что речь идёт о € 50 млн. Всю задолженность «Барселона» обязана погасить до истечения контракта, то есть в течение года. Ла Лига не позволяет делать отложенные платежи игроку после того, как он присоединился к какому-либо другому клубу.

Бускетс и его агенты были согласны продлить контракт и в очередной раз отложить получение части зарплаты, но не на полный отказ от какой-либо суммы. «Барселону» такой вариант не устроил, после чего Серхио принял решение уйти через год. Представители игрока уже сейчас контактируют с клубами МЛС.

Хави Фото: Getty Images

Что ещё поражает в поведении «Барселоны»? Клуб мечтает урезать зарплату Бускетсу, но при этом активно ищет ему замену. В межсезонье As сообщал, что Хави хочет омолодить команду. В центре поля вместо Бускетса он желал видеть Рубена Невеша («Вулверхэмптон») или Карлоса Солера («Валенсия»).

В обоих случаях банально не хватило денег для подписания игроков. Иначе Бускетс вряд ли бы отыграл 90 минут в матче 1-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0). Возможно, вообще не появился бы на поле.

Показателен пример Пике, которому в этом плане повезло меньше. Его конкурента по позиции Кристенсена смогли заявить. Андреас вышел в старте на игру с «Райо Вальекано» в паре с Рональдом Араухо. Жерар игрового времени не получил. И сейчас Пике просят пойти на урезание зарплаты. Фактически для того, чтобы он окончательно осел на скамейке после включения в состав другого центрального защитника – Кунде.



Бускетс за 14 лет в форме «Барселоны» выиграл 30 трофеев. Не раз шёл команде навстречу в трудный момент. А такие некрасивые расставания с легендарными игроками вроде Бускетса лишь усугубляют и без того сложную ситуацию для «Барсы».