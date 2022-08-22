«Будет самым перспективным вратарём России». Талант «Зенита» – лучший в европейской лиге

В европейских лигах не так много российских футболистов, которые выделяются на фоне остальных. Даже в чемпионатах второго-третьего десятка. Тем приятнее обратные примеры. В этом тексте речь как раз пойдёт об одном из самых успешных наших легионеров в 2022 году. Между прочим, бывшем игроке молодёжной и юношеских сборных России.

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков – самый надёжный голкипер Вейккауслиги сезона-2022. По данным InStat, 26-летний россиянин отбил 80% ударов. При этом только по воротам пяти голкиперов били чаще, чем по воротам нашего легионера, хотя Рудаков выступает за команду, занимающую второе место. Максим сыграл во всех 18 турах, пропустил лишь 14 мячей и выдал уже восемь «сухих» матчей. Более того, по итогам июня попал в символическую сборную месяца в Вейккауслиге.

В зимнее трансферное окно Рудаков ушёл из «Ростова» на правах аренды в «Хонку» из Эспоо. Россиянин отправился туда, где в своё время сделал себе имя. В 2018 и 2019 годах он выступал в Финляндии за самый титулованный клуб страны – ХИК из Хельсинки. Причём тоже в качестве арендованного игрока. Только тогда его отправлял в Европу за практикой «Зенит». Максим был основным вратарём ХИКа и помог команде выиграть золото сезона-2018. Сыграл в двух квалификациях Лиги чемпионов.

Теперь Рудаков в «Хонке» и снова сражается за титул. Его команда и ХИК делят второе место, отставая лишь на три очка от КуПС. Вся борьба за золото ещё впереди, хотя в Финляндии чемпионат проводится по забытой уже нами схеме «весна-осень». Капитан «Хонки» Дуарте Таммилехто, выделяя лидеров команды, называет и российского легионера. При этом подчёркивает, что голкипер отличается от других вожаков клуба из Эспоо: «Конечно, лидерские качества каждый проявляет по-разному. Максим, например, очень громкий парень».

Максим Рудаков Фото: Из личного архива Рудакова

Название у команды Рудакова простое, но душевное. Слово «хонка» можно перевести на русский как «сосна». Для клуба с четвёртым бюджетом в лиге (€ 800 тыс, по данным финских СМИ) чемпионство стало бы гигантским успехом. Прежде «Хонка» не выигрывала золотых медалей – трижды финишировала второй. Да и Кубок Финляндии взяла лишь однажды — в 2012 году.

Кстати, в этом сезоне Рудаков и компания завоевали один трофей. Перед стартом чемпионата в Финляндии проводится Кубок лиги. Максим появился в команде из Эспоо в январе, а в феврале-марте уже вовсю играл за неё в этом турнире. В финале «Хонка» с россиянином в воротах переиграла «Интер» из Турку – 3:1.

Не стоит думать, что в стране Суоми Рудаков играет в футбол против оленей и Санта-Клауса, хотя там и есть команда с названием в честь рождественского деда. Российский голкипер (или как сказали бы финны – «мааливахти») – далеко не единственный легионер в клубе из Эспоо и тем более в чемпионате Финляндии. Там много крепких профессионалов, пусть и не звёзд. В той же «Хонке» есть люди, поигравшие за молодёжные сборные Колумбии и Хорватии, в голландской Эредивизии и немецкой Бундеслиге. В ХИКе – целая группа кандидатов в финскую сборную, команда из Хельсинки в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы. Но, естественно, уровень Вейккауслиги ниже уровня РПЛ.

Сам Рудаков – финалист Евро-2015 в составе юношеской сборной России U19 Дмитрия Хомухи. Зенитовец был в национальной команде сменщиком капитана-спартаковца Антона Митрюшкина. Сборная России летела к золоту, но уступила в решающем матче Испании (0:2).

Максим Рудаков Фото: Getty Images

Тогда все специалисты говорили о Митрюшкине. Тем не менее Хомуха, отвечая летом 2015-го на вопрос о том, кто из его парней может сыграть на домашнем ЧМ-2018 в составе первой сборной России, выделял и Рудакова.

«Трое ребят могут претендовать на выступление в сборной России на ЧМ-2018, – прогнозировал тренер. – Понятно, что это цифра усреднённая. Но таков мой прогноз. Для нашей действительности три – это много. Глупо отрицать, что один из них Митрюшкин. Конечно, на Антона особые надежды. Но не надо думать, что Митрюшкин незаменим. Наш второй вратарь, Максим Рудаков из «Зенита», тоже очень талантлив. Уверен, через год-два все будут говорить именно о нём как о самом перспективном голкипере России».

К сожалению, ни Митрюшкину, ни Рудакову по разным причинам не удалось пока дорасти до первой сборной.

Пробиться в основу «Зенита» Максиму было тяжело, в Финляндии тренеры национальной команды за ним вряд ли следили, а в феврале 2020-го петербургский клуб продал своего воспитанника в «Ростов» за € 100 тыс. Но и в ростовской команде Рудаков получил только один шанс: в мае 2021-го сыграл свой первый и пока единственный матч в РПЛ – дома с «Краснодаром» (1:3). Видимо, после трёх пропущенных мячей Валерий Карпин пришёл к выводу, что Сергею Песьякову лучше поискать другого конкурента.

Некоторые вратари созревают поздно. Возможно, это как раз случай Рудакова. Возвращение в чемпионат Финляндии, где россиянин стал звездой, должно помочь Максиму перезагрузить карьеру и при удачном стечении обстоятельств попасть в более сильную европейскую лигу.