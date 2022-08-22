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Лучшие молодые футболисты 6-го тура РПЛ: Литвинов, Карпукас, Свинов, молодёжь «Спартака», «Локо», «Ростова»

Молодой игрок «Локо» выдал невероятный матч в РПЛ. Но это мало кто заметил
Олег Лысенко
Лучшие молодые футболисты 6-го тура РПЛ
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Кто из молодых круче всех выступил в шестом туре Премьер-Лиги.

Пятая часть сезона позади, и уже можно делать первые выводы относительно кадровой политики клубов РПЛ. Где целенаправленно (возможно, вынужденно) ставят на воспитанников, а где осторожно запускают молодых в состав.

Смелее всех внедряют дублёров в основу в «Локомотиве», «Краснодаре», «Ростове». У «Спартака» второй тур подряд средний возраст защиты составляет аномальные 22 года (а в Екатеринбурге с Черновым был ещё меньше!). У «Динамо» выстреливает то один, то другой выпускник академии (и это мы ещё не всех талантов с лавки рассмотрели).

Сложнее всего молодёжи в «Зените» и «Ахмате». С первым всё понятно: в клубе-чемпионе конкуренция по умолчанию жесточайшая — там и «сборники» регулярно на «банку» приземляются. А Талалаев просто максималист по натуре и такие же требования предъявляет к футболистам, без скидок на возраст и опыт. У него лучший бомбардир РПЛ в запасе сидит — где уж тут дублёрам обижаться! В этом сезоне тренер «Ахмата» не предъявил публике ни одного игрока категории U21, но наверняка сделает это, как только заслужат.

А пока — о героях (и антигероях) 6-го тура. В эти выходные молодёжь была очень активна — кое-где даже чересчур.

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Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

«Спартак» не стал покупать летом замену Жиго — Абаскаль решил проблему просто и изящно одновременно. Опорников у него много — вот и переквалифицировал одного в центрального защитника, другого — во флангового. Теперь взрослые Кофрие и Чернов сидят в запасе, а молодой Литвинов — играет. И выглядит в обороне на своём месте.

Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Фото: РИА Новости

Дерби с «Динамо» Руслан отработал чётко и рассудительно: чаще всех спартаковцев встречался с мячом, точнее всех (90%) пасовал, сделал три отбора, пробил по воротам. К единственному пропущенному мячу красно-белых отношения не имеет.

Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Тренер нижегородцев Галактионов демонстрирует феноменальную проницательность в этом сезоне. Восемь голов забили нижегородцы в чемпионате, и шесть из них — вышедшие на замену! Три мяча пришли к ним с лавки вместе с Сулеймановым, по одному добавили Кротов и Милсон.

Иброхимхалил Юлдошев

Иброхимхалил Юлдошев

Фото: РИА Новости

Теперь джокером почувствовал себя Юлдошев: на 46-й вышел, а на 79-й положил победный «Уралу» в гостях. С его же результативного паса, напомню, начался памятный камбэк «Нижнего» в матче с ЦСКА.

Степан Мельников, «Ростов», 20 лет

Свой первый гол в РПЛ воспитанник «Спартака» Мельников забил у спартаковской же легенды Карпина. 20-летний полузащитник классно вписался в зажигательное южное дерби «Ростова» и «Сочи» и уже через 20 минут после выхода на замену вбил мяч в сетку ворот Адамова при счёте 0:2. Получается, внёс перелом.

Степан Мельников

Степан Мельников

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В компенсированное время хозяева не только отыгрались, но и получили пенальти. Ну да, не забили, но свой первый гол в РПЛ Мельников точно запомнит надолго. Как такое шоу забудешь?!

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Молодой динамовский форвард будто бы специально дожидался «Спартака», чтобы наконец открыть счёт голам в сезоне. Чтобы поэффектнее выглядело. Вы же помните тюкавинский гол пяткой красно-белым в Кубке и всплывшую потом фотку маленького Кости в спартаковской майке? Для него, кажется, нет в России более сильного раздражителя.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Редкий случай, когда повреждение Смолова оказалось кстати для «Динамо». Фёдор передохнул, а Тюкавин получил полновесный шанс — и замечательно им воспользовался. Умяров там, конечно, «наварил», но к этому подарку ещё нужно было быть готовым. Динамовский блондин не выключился, не завис, подозревая офсайд, а сделал то, что и положено центрфорварду — хладнокровно наказал противника. И тем самым выполнил свою миссию на дерби.

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Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Предвижу удивление читателей в этом месте. А у кого-то и немой вопрос: кто это? Рассказываю: воспитанник алтайского футбола и академии «Локомотива», 20 лет, опорный полузащитник, ещё год назад гонял в МФЛ за молодёжку и во Второй лиге за «Казанку». Результативных действий в РПЛ пока не совершал. Но одно достижение Карпукаса будет сложно превзойти даже самым боевитым мужчинам лиги.

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: РИА Новости

10 отборов насчитали аналитики Whoscored у Артёма в выездном матче с «Химками»! Десять! Чтоб вы понимали: у всего «Динамо» за победное дерби со «Спартаком» этих ТТД набралось 14. И это ещё он не весь матч отыграл: Циннбауэр за шесть минут до конца снял Карпукаса с игры, во избежание второй карточки. Когда он уходил, результат уже не вызывал сомнений. Первая победа «Локо» в сезоне — сразу крупная. Игорь Денисов такого «наследника» наверняка одобрил бы.

И ещё несколько фактов по туру:

  • У 18-летнего вратаря «Локомотива» Худякова четыре сейва и первый «сухарь» в сезоне;
  • двух  молодых центральных защитников удалили на выходные судьи: 19-летнего железнодорожника Мампасси — в конце первого тайма, 18-летнего ростовчанина Мелёхина — в компенсированное время;
  • фиксируем ещё один удачный матч 21-летнего вратаря Свинова, принадлежащего «Спартаку». Его вклад в выездную ничью «Факела» в Самаре составил пять сейвов.

Молодые игроки (до 21 года) в 6-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Карпукас«Локомотив»208410жк7,73
Мельников«Ростов»20281137,43
Юлдошев«Пари НН»21451217,3
Литвинов«Спартак»2190137,21
Свинов«Факел»219057,2
МухинЦСКА204514жк7,2
Хлусевич«Спартак»21903жк7,16
Тюкавин«Динамо»2071137,11
Литвинов«Краснодар»2145117,1
Сазонов«Динамо»209012жк7,03
Олусегун«Краснодар»209027,03
Соколов«Крылья»1985327,02
Гбане«Химки»219013жк7
Морозов«Факел»2190127
Худяков«Локомотив»189046,99
Волков«Краснодар»199026,84
Кузьмичёв«Урал»219016,83
Чёрный«Химки»2145116,8
Коваленко«Крылья»18901216,75
Денисов«Спартак»198546,75
Хотулёв«Оренбург»1990136,7
Захарян«Динамо»19896,59
Сильянов«Ростов»21906,52
Гагнидзе«Динамо»199036,44
Кривцов«Краснодар»206316,4
Турищев«Торпедо»204526,4
Сунгатулин«Урал»206013жк6,4
Эркинов«Торпедо»217816,31
Самко«Краснодар»201116,23
ЕрмаковЦСКА192316,2
Агапов«Пари НН»219016,2
Мантуан«Зенит»2145216,12
Шитов«Крылья»191716,1
Хубулов«Крылья»2156,1
Железнов«Урал»191016,1
Нтумба«Ростов»191026,1
Оганесян«Оренбург»2016,1
Быковский«Урал»21206,07
Титков«Оренбург»22606,03
Батырев«Сочи»2056,03
Петров«Локомотив»2166,01
Изидор«Локомотив»214516
Щетинин«Ростов»20286
Боженов«Химки»21451жк6
Кутицкий«Динамо»2016
Садыгов«Химки»2185,97
Манелов«Краснодар»191625,92
Рейхмен«Торпедо»20285,9
Кравцов«Сочи»2017жк5,83
Мелёхин«Ростов»189012жк5,5
Мампасси«Локомотив»1944кк5,34

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы whoscored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные Whoscored.

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