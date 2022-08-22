Молодой игрок «Локо» выдал невероятный матч в РПЛ. Но это мало кто заметил

Пятая часть сезона позади, и уже можно делать первые выводы относительно кадровой политики клубов РПЛ. Где целенаправленно (возможно, вынужденно) ставят на воспитанников, а где осторожно запускают молодых в состав.

Смелее всех внедряют дублёров в основу в «Локомотиве», «Краснодаре», «Ростове». У «Спартака» второй тур подряд средний возраст защиты составляет аномальные 22 года (а в Екатеринбурге с Черновым был ещё меньше!). У «Динамо» выстреливает то один, то другой выпускник академии (и это мы ещё не всех талантов с лавки рассмотрели).

Сложнее всего молодёжи в «Зените» и «Ахмате». С первым всё понятно: в клубе-чемпионе конкуренция по умолчанию жесточайшая — там и «сборники» регулярно на «банку» приземляются. А Талалаев просто максималист по натуре и такие же требования предъявляет к футболистам, без скидок на возраст и опыт. У него лучший бомбардир РПЛ в запасе сидит — где уж тут дублёрам обижаться! В этом сезоне тренер «Ахмата» не предъявил публике ни одного игрока категории U21, но наверняка сделает это, как только заслужат.

А пока — о героях (и антигероях) 6-го тура. В эти выходные молодёжь была очень активна — кое-где даже чересчур.

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

«Спартак» не стал покупать летом замену Жиго — Абаскаль решил проблему просто и изящно одновременно. Опорников у него много — вот и переквалифицировал одного в центрального защитника, другого — во флангового. Теперь взрослые Кофрие и Чернов сидят в запасе, а молодой Литвинов — играет. И выглядит в обороне на своём месте.

Руслан Литвинов Фото: РИА Новости

Дерби с «Динамо» Руслан отработал чётко и рассудительно: чаще всех спартаковцев встречался с мячом, точнее всех (90%) пасовал, сделал три отбора, пробил по воротам. К единственному пропущенному мячу красно-белых отношения не имеет.

Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Тренер нижегородцев Галактионов демонстрирует феноменальную проницательность в этом сезоне. Восемь голов забили нижегородцы в чемпионате, и шесть из них — вышедшие на замену! Три мяча пришли к ним с лавки вместе с Сулеймановым, по одному добавили Кротов и Милсон.

Иброхимхалил Юлдошев Фото: РИА Новости

Теперь джокером почувствовал себя Юлдошев: на 46-й вышел, а на 79-й положил победный «Уралу» в гостях. С его же результативного паса, напомню, начался памятный камбэк «Нижнего» в матче с ЦСКА.

Степан Мельников, «Ростов», 20 лет

Свой первый гол в РПЛ воспитанник «Спартака» Мельников забил у спартаковской же легенды Карпина. 20-летний полузащитник классно вписался в зажигательное южное дерби «Ростова» и «Сочи» и уже через 20 минут после выхода на замену вбил мяч в сетку ворот Адамова при счёте 0:2. Получается, внёс перелом.

Степан Мельников Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В компенсированное время хозяева не только отыгрались, но и получили пенальти. Ну да, не забили, но свой первый гол в РПЛ Мельников точно запомнит надолго. Как такое шоу забудешь?!

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Молодой динамовский форвард будто бы специально дожидался «Спартака», чтобы наконец открыть счёт голам в сезоне. Чтобы поэффектнее выглядело. Вы же помните тюкавинский гол пяткой красно-белым в Кубке и всплывшую потом фотку маленького Кости в спартаковской майке? Для него, кажется, нет в России более сильного раздражителя.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Редкий случай, когда повреждение Смолова оказалось кстати для «Динамо». Фёдор передохнул, а Тюкавин получил полновесный шанс — и замечательно им воспользовался. Умяров там, конечно, «наварил», но к этому подарку ещё нужно было быть готовым. Динамовский блондин не выключился, не завис, подозревая офсайд, а сделал то, что и положено центрфорварду — хладнокровно наказал противника. И тем самым выполнил свою миссию на дерби.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Предвижу удивление читателей в этом месте. А у кого-то и немой вопрос: кто это? Рассказываю: воспитанник алтайского футбола и академии «Локомотива», 20 лет, опорный полузащитник, ещё год назад гонял в МФЛ за молодёжку и во Второй лиге за «Казанку». Результативных действий в РПЛ пока не совершал. Но одно достижение Карпукаса будет сложно превзойти даже самым боевитым мужчинам лиги.

Артём Карпукас Фото: РИА Новости

10 отборов насчитали аналитики Whoscored у Артёма в выездном матче с «Химками»! Десять! Чтоб вы понимали: у всего «Динамо» за победное дерби со «Спартаком» этих ТТД набралось 14. И это ещё он не весь матч отыграл: Циннбауэр за шесть минут до конца снял Карпукаса с игры, во избежание второй карточки. Когда он уходил, результат уже не вызывал сомнений. Первая победа «Локо» в сезоне — сразу крупная. Игорь Денисов такого «наследника» наверняка одобрил бы.

И ещё несколько фактов по туру:

У 18-летнего вратаря «Локомотива» Худякова четыре сейва и первый «сухарь» в сезоне;

двух молодых центральных защитников удалили на выходные судьи: 19-летнего железнодорожника Мампасси — в конце первого тайма, 18-летнего ростовчанина Мелёхина — в компенсированное время;

фиксируем ещё один удачный матч 21-летнего вратаря Свинова, принадлежащего «Спартаку». Его вклад в выездную ничью «Факела» в Самаре составил пять сейвов.

Молодые игроки (до 21 года) в 6-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Карпукас «Локомотив» 20 84 10 жк 7,73 Мельников «Ростов» 20 28 1 1 3 7,43 Юлдошев «Пари НН» 21 45 1 2 1 7,3 Литвинов «Спартак» 21 90 1 3 7,21 Свинов «Факел» 21 90 5 7,2 Мухин ЦСКА 20 45 1 4 жк 7,2 Хлусевич «Спартак» 21 90 3 жк 7,16 Тюкавин «Динамо» 20 71 1 3 7,11 Литвинов «Краснодар» 21 45 1 1 7,1 Сазонов «Динамо» 20 90 1 2 жк 7,03 Олусегун «Краснодар» 20 90 2 7,03 Соколов «Крылья» 19 85 3 2 7,02 Гбане «Химки» 21 90 1 3 жк 7 Морозов «Факел» 21 90 1 2 7 Худяков «Локомотив» 18 90 4 6,99 Волков «Краснодар» 19 90 2 6,84 Кузьмичёв «Урал» 21 90 1 6,83 Чёрный «Химки» 21 45 1 1 6,8 Коваленко «Крылья» 18 90 1 2 1 6,75 Денисов «Спартак» 19 85 4 6,75 Хотулёв «Оренбург» 19 90 1 3 6,7 Захарян «Динамо» 19 89 6,59 Сильянов «Ростов» 21 90 6,52 Гагнидзе «Динамо» 19 90 3 6,44 Кривцов «Краснодар» 20 63 1 6,4 Турищев «Торпедо» 20 45 2 6,4 Сунгатулин «Урал» 20 60 1 3 жк 6,4 Эркинов «Торпедо» 21 78 1 6,31 Самко «Краснодар» 20 11 1 6,23 Ермаков ЦСКА 19 23 1 6,2 Агапов «Пари НН» 21 90 1 6,2 Мантуан «Зенит» 21 45 2 1 6,12 Шитов «Крылья» 19 17 1 6,1 Хубулов «Крылья» 21 5 6,1 Железнов «Урал» 19 10 1 6,1 Нтумба «Ростов» 19 10 2 6,1 Оганесян «Оренбург» 20 1 6,1 Быковский «Урал» 21 20 6,07 Титков «Оренбург» 22 60 6,03 Батырев «Сочи» 20 5 6,03 Петров «Локомотив» 21 6 6,01 Изидор «Локомотив» 21 45 1 6 Щетинин «Ростов» 20 28 6 Боженов «Химки» 21 45 1 жк 6 Кутицкий «Динамо» 20 1 6 Садыгов «Химки» 21 8 5,97 Манелов «Краснодар» 19 16 2 5,92 Рейхмен «Торпедо» 20 28 5,9 Кравцов «Сочи» 20 17 жк 5,83 Мелёхин «Ростов» 18 90 1 2жк 5,5 Мампасси «Локомотив» 19 44 кк 5,34

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы whoscored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные Whoscored.