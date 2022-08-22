Молодой игрок «Локо» выдал невероятный матч в РПЛ. Но это мало кто заметил

Пятая часть сезона позади, и уже можно делать первые выводы относительно кадровой политики клубов РПЛ. Где целенаправленно (возможно, вынужденно) ставят на воспитанников, а где осторожно запускают молодых в состав.
Смелее всех внедряют дублёров в основу в «Локомотиве», «Краснодаре», «Ростове». У «Спартака» второй тур подряд средний возраст защиты составляет аномальные 22 года (а в Екатеринбурге с Черновым был ещё меньше!). У «Динамо» выстреливает то один, то другой выпускник академии (и это мы ещё не всех талантов с лавки рассмотрели).
Сложнее всего молодёжи в «Зените» и «Ахмате». С первым всё понятно: в клубе-чемпионе конкуренция по умолчанию жесточайшая — там и «сборники» регулярно на «банку» приземляются. А Талалаев просто максималист по натуре и такие же требования предъявляет к футболистам, без скидок на возраст и опыт. У него лучший бомбардир РПЛ в запасе сидит — где уж тут дублёрам обижаться! В этом сезоне тренер «Ахмата» не предъявил публике ни одного игрока категории U21, но наверняка сделает это, как только заслужат.
А пока — о героях (и антигероях) 6-го тура. В эти выходные молодёжь была очень активна — кое-где даже чересчур.
Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет
«Спартак» не стал покупать летом замену Жиго — Абаскаль решил проблему просто и изящно одновременно. Опорников у него много — вот и переквалифицировал одного в центрального защитника, другого — во флангового. Теперь взрослые Кофрие и Чернов сидят в запасе, а молодой Литвинов — играет. И выглядит в обороне на своём месте.
Руслан Литвинов
Фото: РИА Новости
Дерби с «Динамо» Руслан отработал чётко и рассудительно: чаще всех спартаковцев встречался с мячом, точнее всех (90%) пасовал, сделал три отбора, пробил по воротам. К единственному пропущенному мячу красно-белых отношения не имеет.
Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год
Тренер нижегородцев Галактионов демонстрирует феноменальную проницательность в этом сезоне. Восемь голов забили нижегородцы в чемпионате, и шесть из них — вышедшие на замену! Три мяча пришли к ним с лавки вместе с Сулеймановым, по одному добавили Кротов и Милсон.
Иброхимхалил Юлдошев
Фото: РИА Новости
Теперь джокером почувствовал себя Юлдошев: на 46-й вышел, а на 79-й положил победный «Уралу» в гостях. С его же результативного паса, напомню, начался памятный камбэк «Нижнего» в матче с ЦСКА.
Степан Мельников, «Ростов», 20 лет
Свой первый гол в РПЛ воспитанник «Спартака» Мельников забил у спартаковской же легенды Карпина. 20-летний полузащитник классно вписался в зажигательное южное дерби «Ростова» и «Сочи» и уже через 20 минут после выхода на замену вбил мяч в сетку ворот Адамова при счёте 0:2. Получается, внёс перелом.
Степан Мельников
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
В компенсированное время хозяева не только отыгрались, но и получили пенальти. Ну да, не забили, но свой первый гол в РПЛ Мельников точно запомнит надолго. Как такое шоу забудешь?!
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Молодой динамовский форвард будто бы специально дожидался «Спартака», чтобы наконец открыть счёт голам в сезоне. Чтобы поэффектнее выглядело. Вы же помните тюкавинский гол пяткой красно-белым в Кубке и всплывшую потом фотку маленького Кости в спартаковской майке? Для него, кажется, нет в России более сильного раздражителя.
Константин Тюкавин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Редкий случай, когда повреждение Смолова оказалось кстати для «Динамо». Фёдор передохнул, а Тюкавин получил полновесный шанс — и замечательно им воспользовался. Умяров там, конечно, «наварил», но к этому подарку ещё нужно было быть готовым. Динамовский блондин не выключился, не завис, подозревая офсайд, а сделал то, что и положено центрфорварду — хладнокровно наказал противника. И тем самым выполнил свою миссию на дерби.
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
Предвижу удивление читателей в этом месте. А у кого-то и немой вопрос: кто это? Рассказываю: воспитанник алтайского футбола и академии «Локомотива», 20 лет, опорный полузащитник, ещё год назад гонял в МФЛ за молодёжку и во Второй лиге за «Казанку». Результативных действий в РПЛ пока не совершал. Но одно достижение Карпукаса будет сложно превзойти даже самым боевитым мужчинам лиги.
Артём Карпукас
Фото: РИА Новости
10 отборов насчитали аналитики Whoscored у Артёма в выездном матче с «Химками»! Десять! Чтоб вы понимали: у всего «Динамо» за победное дерби со «Спартаком» этих ТТД набралось 14. И это ещё он не весь матч отыграл: Циннбауэр за шесть минут до конца снял Карпукаса с игры, во избежание второй карточки. Когда он уходил, результат уже не вызывал сомнений. Первая победа «Локо» в сезоне — сразу крупная. Игорь Денисов такого «наследника» наверняка одобрил бы.
И ещё несколько фактов по туру:
- У 18-летнего вратаря «Локомотива» Худякова четыре сейва и первый «сухарь» в сезоне;
- двух молодых центральных защитников удалили на выходные судьи: 19-летнего железнодорожника Мампасси — в конце первого тайма, 18-летнего ростовчанина Мелёхина — в компенсированное время;
- фиксируем ещё один удачный матч 21-летнего вратаря Свинова, принадлежащего «Спартаку». Его вклад в выездную ничью «Факела» в Самаре составил пять сейвов.
Молодые игроки (до 21 года) в 6-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|84
|10
|жк
|7,73
|Мельников
|«Ростов»
|20
|28
|1
|1
|3
|7,43
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|45
|1
|2
|1
|7,3
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|90
|1
|3
|7,21
|Свинов
|«Факел»
|21
|90
|5
|7,2
|Мухин
|ЦСКА
|20
|45
|1
|4
|жк
|7,2
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|3
|жк
|7,16
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|71
|1
|3
|7,11
|Литвинов
|«Краснодар»
|21
|45
|1
|1
|7,1
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|90
|1
|2
|жк
|7,03
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|7,03
|Соколов
|«Крылья»
|19
|85
|3
|2
|7,02
|Гбане
|«Химки»
|21
|90
|1
|3
|жк
|7
|Морозов
|«Факел»
|21
|90
|1
|2
|7
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|90
|4
|6,99
|Волков
|«Краснодар»
|19
|90
|2
|6,84
|Кузьмичёв
|«Урал»
|21
|90
|1
|6,83
|Чёрный
|«Химки»
|21
|45
|1
|1
|6,8
|Коваленко
|«Крылья»
|18
|90
|1
|2
|1
|6,75
|Денисов
|«Спартак»
|19
|85
|4
|6,75
|Хотулёв
|«Оренбург»
|19
|90
|1
|3
|6,7
|Захарян
|«Динамо»
|19
|89
|6,59
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|90
|6,52
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|90
|3
|6,44
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|63
|1
|6,4
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|45
|2
|6,4
|Сунгатулин
|«Урал»
|20
|60
|1
|3
|жк
|6,4
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|78
|1
|6,31
|Самко
|«Краснодар»
|20
|11
|1
|6,23
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|23
|1
|6,2
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|90
|1
|6,2
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|45
|2
|1
|6,12
|Шитов
|«Крылья»
|19
|17
|1
|6,1
|Хубулов
|«Крылья»
|21
|5
|6,1
|Железнов
|«Урал»
|19
|10
|1
|6,1
|Нтумба
|«Ростов»
|19
|10
|2
|6,1
|Оганесян
|«Оренбург»
|20
|1
|6,1
|Быковский
|«Урал»
|21
|20
|6,07
|Титков
|«Оренбург»
|22
|60
|6,03
|Батырев
|«Сочи»
|20
|5
|6,03
|Петров
|«Локомотив»
|21
|6
|6,01
|Изидор
|«Локомотив»
|21
|45
|1
|6
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|28
|6
|Боженов
|«Химки»
|21
|45
|1
|жк
|6
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|1
|6
|Садыгов
|«Химки»
|21
|8
|5,97
|Манелов
|«Краснодар»
|19
|16
|2
|5,92
|Рейхмен
|«Торпедо»
|20
|28
|5,9
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|17
|жк
|5,83
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|90
|1
|2жк
|5,5
|Мампасси
|«Локомотив»
|19
|44
|кк
|5,34
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы whoscored.
Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.
Использованы данные Whoscored.
- 22 августа 2022
-
18:51
-
18:29
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:24
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46