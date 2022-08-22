Федун в «Спартаке» так и не выполнил несколько важных обещаний

Кое-что так и осталось лишь словами. Но реально ли было их исполнить?

Те 18 лет, что Леонид Федун управлял «Спартаком», без всякого сомнения, стали огромным пластом в истории команды. Столько всего случилось: появился домашний стадион с интерактивным музеем и большим фан-шопом, завоёваны чемпионство и Кубок и Суперкубок, установлен памятник Юрию Нетто, а ещё не раз взорвано медийное пространство. О том, какое наследство после себя оставляет Федун, уже рассуждал Григорий Телингатер в своей колонке (читайте по ссылке ниже). А вот что уже бывший владелец обещал, но так и не сделал? И что из этого сделать было в принципе нереально, учитывая обстоятельства?

Начнём с самого начала.

Обещание №1. Вернуться в плей-офф Лиги чемпионов

С сезона-2003/2004 «Спартак» играл в Лиге чемпионов всего четыре раза, не считая квалификационные раунды. Из группы ни разу не выходил, хотя в 2008-м Федун ставил такую задачу: «Спартак» давно не выходил в Лиге чемпионов из группы. В этом году мы ставим задачу: во-первых, попасть в групповой турнир, а во-вторых, выйти из него в дальнейшую стадию. Дальше будет видно».

Матч «Спартака» в Лиге чемпионов с «Баварией» Фото: Epsilon/Getty Images

Обещание №2. Вывести клуб на IPO

В 2013-м Федун заявил, что «его мечта — организовать клубу IPO в 2017 или 2018 году», когда будет достроен стадион и удастся нарастить выручку в три-четыре раза. Он грезил этим ещё с 2004-го: «Такая у нас идея фикс – часть пакета акций продать через биржу, чтобы подтвердить вложенные деньги». Тем же самым Федун руководствовался и спустя почти 10 лет: по его словам, к 2013 году он потратил на клуб около $ 1 млрд, но за это время годовая выручка команды выросла с $ 4 млн до $ 60 млн.

Наступил 2018-й, прошёл чемпионат мира, после чего Федуна спросили, состоится ли в итоге обещанный выход на биржу. «Когда вели разговоры про выход на IPO, евро стоил 30 рублей, – сказал он в интервью ТАСС. – Сейчас «Спартак» зарабатывает порядка 5 млрд рублей, а в текущем сезоне — это другие деньги из-за девальвации рубля в 250%. Понятно, что контракты спонсоров не покрывают расходов «Спартака» и требуется постоянное кэшевое влияние. Мы тему IPO не похоронили, но отложили. У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 годы. Главное — выжить. Вопрос финансового выживания».

Не все обещания удалось выполнить Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обещание №3. Отдать клуб болельщикам

Федун обещал сделать болельщиков команды акционерами, как только пришёл в «Спартак», но сначала ударил кризис 2008 года, потом нагрянул очередной в 2014-м – идея так и осталась нереализованной.

В 2019-м в интервью «Чемпионату» Федун вспомнил про данное много лет назад обещание и заявил, что «после долгих раздумий принял решение»: к 2023 году, когда завершатся все инфраструктурные перестройки и найдутся новые источники для реального самофинансирования «Спартака» (то есть без зависимости от акционеров), клуб будет готов функционировать самостоятельно. Поэтому его можно будет передать под управление болельщикам. «Не Пётр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил, не все остальные, которые занимаются фантазиями, – объяснил он. – Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить своё детище, свою любовь я не могу».

Схема управления, которую описывал тогда Федун, была схожа с теми, что применяются в «Барселоне», «Реале» и «Баварии». Работает она так: контрольный пакет акций «Спартака» передаётся в некоммерческую организацию, членами которой становятся болельщики клуба. Приоритет при этом отдаётся активной части, которая из года в год покупает абонементы и посещает матчи; для регионов же предусмотрели бы свою программу с членскими взносами.

«Все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику — всё что угодно», — пояснил Федун.

Но с тех пор тема больше не поднималась. К ней вернулись сами болельщики – после матча с «Ахматом» в июле 2020-го они поймали у стадиона Федуна и напомнили про обещания отдать команду народу. Владелец тогда пошутил, что готов отдать команду за рубль, а потом добавил: «А у тебя есть 10 миллиардов каждый год на содержание команды?»

Год назад Федуна снова спросили про передачу клуба болельщикам – на этот раз журналисты. Сумма на ежегодное обслуживание команды сократилась в два раза: «Если есть желающий отдавать по 4-5 млрд рублей в год — welcome (добро пожаловать. – Прим. «Чемпионата».). Вы спросили, есть ли люди, которые готовы к этому? Я сказал: «Нет»», – заявил он.

Обещание №4. Обещал не бросать клуб

Об этом он говорил не раз, аргументируя всё своей любовью. Последний раз – весной этого года:

«Я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря, не дождётесь».

Когда Федун ушёл из «Лукойла», он успокоил болельщиков ещё раз: сказал, что к футболу это не имеет никакого отношения, поэтому он и дальше будет заниматься «Спартаком». «Делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», – добавил бизнесмен.

Бонус. Обещание, невыполнение которого гарантированно пошло «Спартаку» на пользу

Федун дважды говорил, что «Спартак» снимется с чемпионата. Первый раз был в 2013 году после ничьей (2:2) с ЦСКА – Леонид Арнольдович был крайне недоволен судейством, о чём и сказал в интервью: «На очередном заседании я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» — 0:3. Мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо вырезать. Иначе это будет продолжаться бесконечно».

Леонид Федун и Зарема Салихова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но мощнее всего Федун выступил после матча с «Сочи» в 1-м туре сезона-2020/2021 – Василий Казарцев тогда назначил два пенальти в ворота «Спартака», из которых второй был поставлен уже на 90-й минуте. «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, – заявил Федун. – Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги – тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен».

Не снялся. В итоге – ушёл сам.

А какое обещание Федуна запомнилось вам?