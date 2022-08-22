«Поставить Федуну памятник при жизни». Реакция футбольной России на революцию в «Спартаке»

В российском футболе произошло эпохальное событие. Компания «Лукойл» объявила, что выкупает 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покидает пост президента клуба, который занимал с 2004 года. Помимо этого, он выходит из состава акционеров и больше не будет принимать участия в управлении «Спартаком».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой обратил внимание на небольшое количество трофеев. В эпоху Федуна московский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Сколько было за 19 лет выиграно? Можете представить, что «Реал» за 19 лет выиграет один чемпионат и один Кубок? А у нас не чемпионат Испании, Германии или Англии. По спортивной части — плохо. Я бы поделил на две части период правления Федуна в «Спартаке». Если говорить о клубе, проекте, бизнесе, то всё замечательно: стадион построен, болельщики довольны. Он создал шикарный микрорайон. В этом плане всё превосходно. Многие люди, которые прошли через «Спартак» за это время, остались довольны. Все заработали приличные суммы денег благодаря Федуну. Никто не говорил, что кому-то не выплатили и «кинули». В этом плане тоже всё здорово».

Леонид Федун с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Примерно в том же ключе высказался бывший игрок «Спартака» Роман Широков. По его мнению, Федун проделал большую работу с точки зрения инфраструктуры, однако спортивные результаты далеки от идеальных.

«Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень. С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился. В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Но всё равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление».

Бывший теннисист, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников негативно оценил период правления Федуна. По его мнению, строительство стадиона — единственное светлое пятно.

«Что касается периода работы Федуна в «Спартаке», то тройка с минусом — это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев. Не знаю, какой был его вклад в строительство стадиона, но за 18 лет это единственное светлое пятно из его управления «Спартаком», что у болельщиков и команды есть свой стадион. Это самое запоминающееся для меня».

«Открытие Арена» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бывший советник Федуна Франко Камоцци считает, что Леонид Арнольдович заслуживает уважения.

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что он сделал для «Спартака». Время, деньги, страсть. Только уважение».

А вот президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что не испытывает никаких эмоций в связи с уходом Федуна.

«Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций».

Новоиспечённый президент РПЛ Александр Алаев считает, что Федун заслуживает памятника при жизни за появление у «Спартака» стадиона.

«Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион — точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни. Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Федун заслуживает благодарности за строительство стадиона.

«Не знаю насчёт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну, если заслужил, то заслужил — стадион построил. Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее. Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должен быть как-то увековечен в памяти болельщиков».

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что его удивил уход Федуна.

«Для меня уход Федуна — стопроцентная неожиданность. Мы все были уверены в том, что он останется в клубе надолго. Я скажу вам честно, любое освобождение гражданина России от должности оценивается всегда негативно. И данный вопрос имеет половинчатый характер. Многие будут рады тому, что он ушёл, некоторые — недовольны. Он сделал многое для клуба. Но главное, что Федун построил прекрасный стадион для «Спартака». По нашей просьбе установил памятники спартаковским ветеранам. Единственное, к чему можно придраться — это чехарда в кадровых вопросах».

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе, в своё время работавший в «Спартаке», считает, что Федун внёс огромный вклад в развитие футбола.

«Футбольная общественность должна поблагодарить Федуна за огромный вклад в развитие футбола, несмотря на то что его многие неоднозначно оценивают в роли президента клуба. Та инфраструктура, которую он построил заново и содержал все эти годы, говорит о его преданности и любви к «Спартаку». Футбольная общественность может сказать только тёплые слова в его адрес».

А бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов, ныне возглавляющий «Ференцварош», отметил, что у клуба практически не возникло финансовых сложностей в период правления Федуна.

«Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия — это актив на годы для будущего поколения красно-белых. Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов».

А как вы отнеслись к уходу Федуна из «Спартака»?