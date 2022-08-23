Необычный матч сборной России. Как 30 лет назад наша команда сыграла с топ-клубом Италии

16 августа 1992 года сборная России провела первый матч в новейшей истории — команда Павла Садырина обыграла в Москве мексиканцев — 2:0. А уже через неделю российские футболисты прилетели в Италию, где их ждали новые соперники. Любопытно, что ими стали не сборные, а клубы.

Что тогда был за турнир и какие команды в нём участвовали

Во второй половине августа состоялся турнир памяти известного в прошлом спортивного журналиста и футбольного деятеля Пьера Чезаре Баретти (умер в 1987 году). В мероприятии приняли участие два итальянских клуба («Ювентус», «Фиорентина»), а также сборные России и США. По регламенту каждая команда провела по два матча, при этом итальянские клубы друг с другом не играли. За победу присуждалось три очка, за победу в серии пенальти (их должны были бить, если в основное время играли вничью) — два, за поражение в серии пенальти — одно. Все четыре матча турнира транслировались в прямом эфире на итальянском телевидении.

20 августа сборная России прилетела в Италию из Москвы. Изначально в списке Садырина было всего 10 фамилий: Черчесов, Овчинников, Хлестов, Онопко, Попов, Чернышов, Ледяхов, Колотовкин, Карпин и Радченко. На следующий день из Испании (там «Динамо» участвовало в международном турнире) подъехали Тетрадзе и Кобелев. Андрей так и не оправился от травмы в матче с мексиканцами и не то что играть, а тренироваться не мог.

Омари Тетрадзе Фото: РИА Новости

Ожидалось, что в Италии к сборной России присоединятся ещё восемь футболистов, выступавших за рубежом. Многочисленные переговоры прошли успешно, и руководители клубов дали предварительное согласие направить игроков в сборную. А потом не сдержали своего слова. В итоге вовремя приехали только два игрока — Добровольский из «Дженоа» и Кирьяков из «Карлсруэ».

Сергей при этом привёз послание от клубного врача, в котором сообщалось, что в ближайшее время игроку выходить на поле противопоказано. К посланию прикрепили и снимки, свидетельствующие, что у футболиста действительно не всё в порядке с ногой. Сам Сергей отметил, что получил травму в кубковой игре, которая состоялась 19 августа, то есть накануне отъезда в сборную. 24-го числа Кирьяков улетит в Германию, а ещё через два дня оформит хет-трик в матче с «Вердером» (5:2).

Представители сборной России связались с «Эспаньолом», где выступал защитник Мох. 21 августа испанский клуб провёл в Риме товарищеский матч с «Ромой», а уже на следующий день футболист приехал в расположение сборной. Таким образом, перед первой игрой на турнире в распоряжении Садырина оказались всего 13 футболистов, два из которых были вратарями, а один (Мох) — за день до этого отбегал полный матч. В команде на тот момент находился всего один нападающий — Радченко.

Россия обидно проиграла «Ювентусу». Черчесов отметил игру соперника на стандартах

«Ювентус» к новому сезону закупил девять новичков. Наиболее значительные приобретения — Джанлука Виалли (€ 16,5 млн) и Дэвид Платт (€ 9,75 млн). А за год до этого в команду вернулся тренер Джованни Трапаттони. Первый матч сборная России провела в Турине на стадионе, который реконструировали к чемпионату мира 1990 года. А Трапаттони перед игрой дружелюбно побеседовал с тренерским штабом нашей национальной команды.

«Ювентус» — Россия — 2:1 (1:1)

22 августа 1992 года. Турин.

«Ювентус»: Рампулла, Торричелли, Д. Баджо, Конте, Колер, Жулио Сезар, Ди Канио (Раванелли, 64), Платт, Виалли, Р. Баджо (Джакоббо, 87), Казираги.

Россия: Черчесов, Хлестов, Онопко, Попов (Мох, 84), Чернышов, Ледяхов, Колотовкин, Карпин, Добровольский, Тетрадзе, Радченко.

Голы: 1:0 — Колер (12), 1:1 — Ледяхов (23), 2:1 — Платт (85).

Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте — Виалли справа исполнил штрафной, а центральный защитник Колер головой в падении переправил мяч в сетку. Вратарь сборной России Станислав Черчесов после матча поделился с журналистами двумя наблюдениями. Во-первых, туринцы при стандартах направляли мяч в сторону ворот сильным ударом, и при таком раскладе у соперника было мало времени на принятие решения. В чемпионате России, как правило, мяч направляли ударом-парашютом, с которыми легко справлялись вратарь и защитники.

Второе наблюдение Черчесова — при стандартах у чужих ворот звучала команда «блок!» — и один из игроков «Ювентуса» ставил заслон сопернику, державшему игрока, которого планировали вывести на удар. Далее следует подача, заслон, рывок игрока «Ювентуса» на свободное место, а его соперник втыкается в блокирующего. Наверное, сейчас эти наблюдения выглядят забавно, но 30 лет назад всё было иначе.

Станислав Черчесов и Виктор Онопко Фото: РИА Новости

Отыгралась сборной России довольно быстро благодаря Ледяхову. Соперники ждали, что Игорь отдаст пас партнёру, а тот приложился с 20 метров и попал в самый верхний угол — гол-красавец! Игорь обратил на себя внимание в обоих матчах турнира. Он получил наивысшую оценку среди всех футболистов сборной России и в той, и в другой встрече. Особенно эффектно выглядели его прорывы из глубины поля, когда он обыгрывал по пути нескольких соперников.

Сразу после перерыва в Турине зарядил ливень и на стадион опустился туман, в результате чего некоторые участки поля с трибун разглядеть было нереально. Тот же Черчесов после матча сказал, что у него появилось ощущение, будто он стоит под душем, и струи дождя не позволяют ему различить мяч. Впрочем, это не помешало голкиперу отразить сложный удар Виалли в упор.

Когда казалось, что матч приближается к серии пенальти, в ворота Черчесова влетел второй мяч. Вратарь среагировал на удар Платта, но, к несчастью, рикошет от Чернышова полностью изменил направление мяча. Садырин после матча был в хорошем настроении и благодарил футболистов за игру. Тренер отметил волевой настрой и похвалил Добровольского за активность. Кстати, «Дженоа» отпустил Игоря в сборную, хотя в те дни клуб ждал кубковый матч.

Игорь Шалимов Фото: ФК «Интер»

В матче с «Фиорентиной» арбитр удалил трёх игроков. Команде Садырина вручили специальный приз

На следующий день после матча с «Ювентусом» в расположение сборной прибыл Игорь Шалимов. Правда, руководство «Интера» попросило не выпускать игрока на матч с «Фиорентиной», поскольку 26 августа миланцев ждала кубковая встреча. Тренеры сборной России, как бы им тяжело ни было, сделали этот благородный жест.

«Фиорентина» в первой игре разгромила американцев (4:0), а экспертов впечатлила игра пары Бриан Лаудруп — Штефан Эффенберг. Датчанин матч со сборной России пропустил, поскольку улетел в Латвию на игру отбора ЧМ-1994. Встреча с «Фиорентиной» состоялась на крошечном стадиончике в городе Аоста при 35-градусной жаре. У сборной России всё та же проблема — 11 полевых футболистов и два вратаря.

«Фиорентина» — Россия — 0:1 (0:0)

24 августа 1992 года. Аоста.

«Фиорентина»: Маннини, Пиоли, Каробби, Ди Мауро (Якини, 46), Фачченда, Верга (Фьонделла, 75), Эффенберг, Мазиньо, Батистута, Орландо, Байано.

Россия: Черчесов, Хлестов, Онопко, Попов, Мох, Ледяхов, Колотовкин (Чернышов, 33), Карпин, Добровольский, Тетрадзе, Радченко.

Гол: 0:1 — Радченко (87).

Удаления: Мох (60), Байано (60), Эффенберг (86).

Поскольку Добровольскому через два дня предстояло сыграть в Кубке Италии, предполагалось, что он проведёт на поле лишь один тайм. Однако ещё в первом тайме травму получил Колотовкин, и вместо него вышел Чернышов. Таким образом, запас сборной России опустел, а Добровольский отыграл весь матч.

После перерыва игра приобрела грубый характер, в том числе из-за действий футболистов «Фиорентины». На поле была жёсткая, а порой и жестокая борьба. На 60-й минуте судья удалил по игроку в составе каждой из команд. Мох сыграл жёстко против Байано, тот упал и ногой ударил россиянина. А наш футболист в ответ двинул соперника рукой. В конце матча поле досрочно покинул и Эффенберг, наговоривший на второе предупреждение.

У «Фиорентины» за всю игру, по сути, был один момент. Батистута вышел один на один с вратарем, но Черчесов оказался безупречен и отразил удар аргентинца. В концовке встречи Тетрадзе вывел Попова к чужим воротам, а тот переадресовал мяч на Радченко — Дмитрий свой момент реализовал. Вечером «Ювентус» разгромил США (3:0) и получил главный приз турнира. А сборной России вручили награду как лучшей иностранной команде.

Павел Садырин Фото: РИА Новости

«Конечно, мы рассчитывали, что состав нашей команды на этом турнире будет более обширным, — говорил Садырин. — Надеялись на приезд легионеров, которых давно не видели. К сожалению, дождались только Добровольского, да вот и Моха в последний момент заполучили. Турнир, я считаю, был высокого уровня. Нам пришлось сыграть с двумя ведущими клубами Италии, в составе которых выступают известные футболисты не только этой страны, но и мира.

Приятно, что наши ребята не дрогнули, проявили характер и мастерство. Выделил я бы Попова, Карпина, Ледяхова. Приятно, что и Добровольский проявил себя с лучшей стороны. Думаю, если остальные наши «иностранцы» сыграют с таким же желанием, то мы решим задачу по выходу на чемпионат мира в США».

А вот что тогда сказал руководитель сборных команд России Никита Симонян: «Все футболисты сборной провели оба матча с отдачей. Это самое приятное впечатление. В составе сборной в основном были футболисты «Спартака», поэтому у команды был какой-то стиль, играла она в комбинационной манере. И хотя в составе «Ювентуса» и «Фиорентины» немало звёзд, наши ребята, я считаю, ни в чём им не уступили».