Казалось, все способы пробить пенальти известны. Но игроку удалось и удивить, и рассмешить

В футболе много способов исполнять пенальти. Бывают и совсем необычные, и даже комичные. Один из таких придумал игрок клуба «Фейренсе», выступающего во втором дивизионе чемпионата Португалии.

В 3-м туре «Фейренсе» (пятая команда лиги) принимал «Лейшойнш» (девятая). Рядовая, в общем-то, игра превратилась в огненную. На 20-й минуте гостей вывел вперёд Жоау Оливейра, а на 55-й минуте тот же Оливейра подставил команду своим удалением. Между двумя этими событиями красную карточку получил и главный тренер хозяев Руй Феррейра.

Спасти игру без тренера на скамейке проще, чем сохранить победу в меньшинстве, поэтому вполне логично, что дальше всё шло по плану «Фейренсе». На 65-й минуте хозяева заработали первый пенальти. К «точке» подошёл вингер Жардел и… устроил шоу! Португалец встал у мяча, замахнулся, и простоял в этой позе около 10 секунд. Потом нанёс удар в правый от себя угол на средней высоте. Голкипер Квентин Бёнардо не дотянулся до мяча – рискованный ход сработал.

«Фейренсе» продолжал оказывать давление на оборону «Лейшойнша». Команда удалённого Феррейры нанесла во втором тайме 11 ударов по воротам соперника, в том числе шесть в створ. А вот забить никак не получалось. Но в компенсированное время хозяева заработали второй пенальти. Добивать гостей пошёл всё тот же Жардел. Вингер, несмотря на давление результата, решил исполнить 11-метровый в той же манере без разбега (в СМИ это назвали «замороженным пенальти»). Он снова выдержал паузу почти в 10 секунд и пробил в правый от себя угол низом. Голкипер этого и ждал – француз отбил удар. Разочарованный Жардел схватился за голову, понимая, что его эксцентричность лишила команду победы.

Впрочем, издание Record приводит такие слова бывшего тренера Жардела, тренировавшего с игроком пенальти: «Он не делает это легкомысленно, он обучен».

А вот один из болельщиков, комментируя эпизод, пошутил: «Я узнаю «Манекен челлендж», когда вижу это. Даже рефери участвует».

Возможно, новым способом исполнять пенальти Жардел просто хочет привлечь внимание к своей скромной персоне. Потому что парень хоть и талантливый, но пока не раскрывшийся на высоком уровне к 24 годам. Он выступал за юношескую сборную Португалии, уезжал в юности в Испанию – находился в системах «Депортиво» и «Вальядолида». Потом стал сдуваться.

На сегодняшний день Transfermarkt оценивает Жардела всего в € 150 тыс. Одного лишь умения нестандартно бить пенальти недостаточно, чтобы вырасти в цене и заиграть в Примейре – надо прогрессировать. Правда, в целом нынешний сезон вингер начал хорошо, забив три гола в трёх турах.