Космическая зарплата Роналду в «МЮ» не предел. Рекорд скоро будет побит

Футбол – одна из самых быстрорастущих индустрий в мире, которая покрывает 40% прав на телетрансляции на планете и составляет важную часть экономики большинства развитых стран. Рост спроса на прямые трансляции превратил футбол в своего рода бизнес-магната – глобализация, освещение в СМИ и технологии распространили его на все уголки Земли. Игроки давно сравнялись и даже превзошли представителей кино, музыки и других сфер не только по популярности, но и по заработкам. Сегодня очень сложно представить, что в начале прошлого века недельная зарплата игрока в Англии не превышала £ 4.

Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ

На момент образования английской Премьер-лиги в 1992 году «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» имели фонды заработной платы по £ 8 млн каждый. 30 лет спустя благодаря космическим телевизионным контрактам и зарубежным инвестициям (начиная с российских олигархов и заканчивая аффилированными с нефтяными государствами компаниями) зарплатные ведомости взлетели до невиданных горизонтов.

А на что вообще тратят футболисты такие миллионы? Собрали самые безумные вещи!

В данный момент самый платёжеспособный клуб Англии – действующий чемпион «Манчестер Сити». На зарплаты игроков Гвардиолы уходит £ 355 млн в год, второе место занимает «Челси» (£ 343 млн), третье – «Манчестер Юнайтед» (£ 323 млн), «Ливерпуль» тратит £ 314 млн, «Арсенал» £ 244 млн, а «Тоттенхэм» – £ 205 млн. Самую высокую зарплату в АПЛ получает форвард «МЮ» Криштиану Роналду – £ 515 тыс. в неделю. Но это воспринимается довольно обыденно в сравнении с сенсацией, вызванной в 1992 году вингером «Ливерпуля» Джоном Барнсом. Он стал первым британским игроком, получившим пятизначную недельную зарплату.

Игроки Хосепа Гвардиолы получают больше всех в Англии Фото: Matt McNulty — Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

«Премьер-лига считается лучшей в мировом футболе, и за ней следуют деньги, – констатирует доктор Дэн Пламли, эксперт по финансам в области спорта и старший преподаватель Университета Шеффилд-Халлам. – И большая часть этих денег пошла на заработную плату игрокам». Если 30 лет назад британское общество обуревали мысли о недостойности огромных зарплат у футболистов в сравнении с обычными гражданами, то сегодня это воспринимается как должное.

АПЛ — самая привлекательная лига для легионеров по налогам

Пока в России обсуждают, катал ли Сергей Юран договорняк, и рискованный переезд Артёма Дзюбы в Турцию (там иногда не платят зарплату), в Англии всё красиво и прозрачно. Можно ещё раз обсудить рекордное жалованье Роналду (£ 515 тыс. в неделю) и определить, сколько теряет Мохамед Салах на налогах по новому контракту.

Традиция начислять жалованье в неделю присуща всем сферам деятельности в Британии, и футбол не исключение. В далеком 1900 году обсуждать особо было нечего – потолок зарплат составлял всего £ 4 и продержался целых шесть десятилетий.

Лимит отменили в 1961 году, и всего за один сезон он вырос с £ 20 до £ 100. Первым игроком, преодолевшим трёхзначную отметку, стал форвард Джонни Хейнс из «Фулхэма». Сегодня Роналду зарабатывает столько за минуту, но важно понимать ещё одну особенность – сумма в контрактах игроков АПЛ всегда прописана «грязными». То если Салах подписал контракт на £ 350 тыс. в неделю, то это сумма до вычета налогов.

В АПЛ действует самая лояльная процентная ставка для легионеров в рамках Топ-5 – 20%, поэтому египтянин перечислит в налоговую и таможенную службу Её Величества всего £ 70 тыс. А вот ставка для резидентов значительно выше – 45%, и она сопоставима с другими ведущими лигами Европы. Во Франции ставка составляет 50% (30% для легионеров), в Италии – 43% (25%), в Испании и Германии – 47% (24% и 25% соответственно).

Месут Озил развёл «Арсенал» на сумасшедшую для своего уровня зарплату Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Прозрачность информации позволяет агентам выкручивать руки руководству клубов – они знают, сколько зарабатывают команды от контрактов с телевидением, имеют представление о доходе от продажи билетов и т. д. Это является аргументом при переговорах о новом соглашении, и риторика, как правило, следующая: «Посмотрите, сколько денег вам приносит наш игрок, поэтому он стоит дороже, чем несколько лет назад». На этих основаниях Эркут Согут, агент Месута Озила, в начале 2018 года выбил для полузащитника рекордную в истории «Арсенала» зарплату в £ 350 тыс. Совсем скоро уровень игры Месута упал, и лондонцы сильно прогорели.

При Абрамовиче «Челси» побил клубный трансферный рекорд девять раз

И всё же большинство клубов отталкивается при заключении новых сделок от турнирных показателей и вклада в них игрока, а не ярких хайлайтов с обводкой полкоманды соперника. Для выхода на отметку в £ 350 тыс. Салаху понадобилось выиграть АПЛ, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Кубок Англии за прошедшие четыре года. Победители четырёх из последних пяти чемпионатов Англии «Манчестер Сити» преодолели планку в £ 400 тыс. лишь в прошлом году, подписав новый контракт с Кевином Де Брёйне.

На кого больше всего тратили в «Челси»? Составили самую дорогую сборную Абрамовича.

Значительную роль в повышении трансферных сборов и зарплат игроков сыграл «Челси» после того, как их купил Роман Абрамович в июне 2003 года. Российский миллиардер девять раз побил трансферный рекорд синих за последующие 18 лет, начиная со сделки за £ 17 млн Дэмьена Даффа и заканчивая переходом Ромелу Лукаку (£ 98 млн). Однако только в этом году западные лондонцы позволили себе положить игроку зарплату свыше £ 300 тыс. – купленный у «Сити» Рахим Стерлинг будет зарабатывать £ 325 тыс.

Лидер «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии Гарри Кейн мог быть на месте Эрлинга Холанда, которому «Сити» положил зарплату в £ 375 тыс., но бомбардир остался в Лондоне и зарабатывает всего £ 200 тыс. Постепенно к топам подтягиваются клубы поскромнее. Вернувшийся спустя 23 года в лигу лучших «Ноттингем Форест» преодолел барьер в £ 100 тыс., накинув на £ 10 тыс. больше Джесси Лингарду.

Де Брёйне пока отстаёт от Роналду Фото: Matt McNulty — Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Тенденция к росту зарплат фиксируется из года в год и будет сохраняться ещё продолжительное время. Помимо прочих факторов, этому благоволит и заключённый в ноябре 2021 года шестилетний контракт с NBC Sports на £ 2 млрд. Никто не удивится, если рекорд Роналду падёт уже в это трансферное окно.