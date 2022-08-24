Неожиданный лидер по созданным моментам в РПЛ. Рано списали игрока «Спартака»!

Даже Промес мог бы иметь меньше голов, чем Зобнин, если бы центрхав реализовывал свои шансы.

После первых туров РПЛ появились свои лидеры в разных статистических номинациях. Например, Квинси Промес возглавил гонку бомбардиров – у голландца шесть забитых мячей. Александр Соболев, Даниил Уткин, Артём Макарчук и парагваец Хесус Медина – лидеры среди ассистентов: каждый из них сделал три голевые передачи. Больше всего обводок у Хорхе Карраскаля – 51 (по попыткам обыгрыша он тоже первый – 69). Самый бьющий игрок – Максим Глушенков, нанëсший уже 33 удара.

Чьё-то появление в этом списке более ожидаемо, чьё-то менее, но, пожалуй, нигде нет в лидерах настолько неожиданной фигуры, как в категории «созданные голевые моменты». Тут на первом месте находится не штатный плеймейкер, вингер или форвард, а игрок, который ассоциируется скорее с разрушением на поле, нежели с креативом, последним пасом. Поразительно, но это Роман Зобнин из «Спартака»!

Ещё месяц-два назад на Зобнине чуть ли не крест ставили. Причём даже участники футбольной тусовки, а не просто журналисты или болельщики. Например, агент Тимур Гурцкая резал по живому:

«Сейчас Зобнина не существует. Для меня Зобнин остался в 2017-2018 годах. С тех пор он провёл хороших только три матча. За последние четыре года не наберётся и десяти матчей Зобнина как лидера команды. Значит, у него где-то слом произошёл…. Зобнин сильно сдулся. Или до него достучаться не могут, или мотивацию найти».

Роман Зобнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А тренер Александр Тарханов, рассуждая о проблемах красно-белых, говорил:

«Мне кажется, главная проблема «Спартака» – опорная зона. Сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев… Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю».

И вдруг вот такая статистика после шести туров чемпионата России.

Топ-10 игроков РПЛ по количеству созданных голевых моментов:

1. 1. Роман Зобнин («Спартак») – 15.2. Арсен Захарян («Динамо») – 13.3. Дуглас Сантос («Зенит») – 12.4-6. Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов (оба – ЦСКА), Даниил Уткин («Ростов») – по 11.7-10. Артём Макарчук, Артур Юсупов (оба – «Сочи»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Александр Соболев («Спартак») – по 9.

Проблему решил сам Гильермо Абаскаль – за счёт системы. В придуманной им для сегодняшнего «Спартака» тактической схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля раскрываются сильнейшие качества форвардов и полузащитников красно-белых. В том числе Зобнина, который, действуя в левом полуфланге/на левом фланге, много работает на атаку.

Ещё сильнее удивляешься, сравнивая актуальные цифры Романа с его же собственными показателями в предыдущих сезонах РПЛ. За весь прошлый чемпионат Зобнин создал лишь 10 моментов. За позапрошлый – те же 15, а годом ранее – 19. То есть при Абаскале полузащитник уже выполнил фактически сезонную норму. Хотя позади только пятая часть чемпионата.

Казалось бы, испанский стиль, с которым так или иначе ассоциируется «Спартак» при Абаскале, это не то, что подходит Зобнину. Вот в футбол Станислава Черчесова полузащитник вписывался идеально – давал много движения, работы на рывках, прессинга, борьбы за мяч, надёжных передач. Хотя на Евро-2022 Романа, должно быть, не узнавал и тренер, при котором полузащитник стабильно заиграл в сборной России и «Динамо».

Зобнин выпал из основы национальной команды при Валерии Карпине, но с такой игрой, как на старте нового сезона, вполне мог бы вернуться, если бы сборная России проводила сейчас турнирные матчи. Роман обостряет за счёт смещений с флангов, подборов, врываний из глубины. Контроль мяча у него достаточно хороший, чтобы уходить от соперника один в один – Абаскаль это увидел. От Зобнина пошли и нестандартные решения, как, к примеру, пас пяткой на Промеса в эпизоде с голом голландца «Сочи».

Правда, из большого количества моментов сам Роман реализовал только один, поразив ворота «Краснодара». В той же игре дубль у полузащитника украл автоголом Сергей Бородин. Другие потенциально голевые эпизоды Зобнин не реализовывал из-за своего нестабильного удара – мяч летел то мимо цели, то слишком слабо. Но чего нет, того нет. Абаскаль вряд ли будет тем, кто поставит игроку в зрелом возрасте удар.

И всё-таки при испанском тренере Зобнин должен побить собственный рекорд результативности в РПЛ – в чемпионском сезоне-2016/2017 он набрал 5 (2+3) баллов по системе «гол+пас».

В тексте использованы данные InStat, а также цитаты из интервью для «Спорт-экспресса» и из видео на YouTube-канале «У Кузьмича».