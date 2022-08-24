В РПЛ рвутся новые лица! А вылетевшие в Первую лигу команды неожиданно тормозят

Клуб из Татарстана оторвался от третьего места в Мелбет Первой лиге уже на пять очков. И это не «Рубин» (который провалил старт, но всё-таки начинает побеждать), а «КАМАЗ». В Первой лиге вообще осталось только два клуба, которые не проигрывали, – «КАМАЗ» и «Алания».

Уже в следующем туре команда из Набережных Челнов примет дома «Рубин» и сдаст самый серьёзный экзамен начала сезона. Тем временем два других пришедших из РПЛ участника – «Арсенал» и «Уфа» – пока не выглядят претендентами на возвращение в элиту.

Первая лига, турнирная таблица после шести туров

Разгром тура

Лидер чемпионата «КАМАЗ» увереннее всех провёл свой матч, победив дома «Акрон» со счётом 4:0. Публика в Набережных Челнах после впечатляющего старта носит команду на руках – после финального свистка у них даже был своего рода круг почёта с рукопожатиями спустившихся к полю болельщиков под скандирование «Молодцы!»

«Акрон» остался в меньшинстве на 38-й минуте после кинематографичной истории. Бывший динамовец Свежов сбил на дальних подступах к штрафной бывшего армейца Базелюка, а потом подбежал и что-то ему сказал. Константин вскочил и боднул оппонента. Ну чем не Матерацци и Зидан?! Перед самым перерывом «КАМАЗ» успел забить первый гол – Бабаев эффектно уложил мяч в угол. А во втором тайме челнинцы довели дело до разгрома. Лидер команды Гаглоев отдал голевую передачу, затем заработал пенальти и сам его реализовал, причём «паненкой»!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

«Рубин» подобрался к лидерам

Казанский «Рубин» открывал тур ближним выездом в Ульяновск. Местная «Волга» находится в подвале турнирной таблицы и уже в пятый раз в сезоне играла на своём поле – естественно, больше домашних матчей в лиге на старте не провёл никто. Встречу транслировали по федеральному каналу, так что началась она в самый солнцепёк – в 12:45 мск. Казанские болельщики приехали в Ульяновск с баннером «Приступить к набору высоты», а местные устроили на стадионе аншлаг – все места были заняты, зрители сидели даже на близлежащих пригорках и трубах отопления.

Болельщики на матче «Волга» — «Рубин» Фото: ФК «Рубин»

В целом игра удалась. В ней было всё необходимое – антураж, эмоции на поле и в технических зонах, три гола, пенальти, удаление и развязка на последних секундах. За «Волгу» дебютировал опытный экс-игрок московского «Динамо» и «Нижнего Новгорода» Александр Сапета, получивший две карточки – на 32-й и 36-й минутах. К этому моменту на табло уже был счёт 1:1 – бывший зенитовец Леон Мусаев забил после углового, а Чингиз Магомадов реализовал пенальти. Полтора тайма в меньшинстве ульяновцам пришлось очень тяжело. «Рубин» владел преимуществом, но оба своих мяча забил благодаря угловым. Уже в компенсированное время Джоэль Фамейе ввалил пятый гол в сезоне и захватил лидерство в бомбардирской гонке. А «Рубин», как и призывали фанаты, «начал набор высоты» – команда Слуцкого уже делит третье место в таблице.

Опять критика игры в манеже

С таким же счётом 2:1, но в пользу хозяев, завершился матч «Енисей» – «Шинник». Он состоялся в манеже, что после игры раскритиковал тренер ярославцев Вадим Евсеев – дескать, в августе играем в манеже, видать, скоро пойдёт снег. В июле в Красноярске по той же теме (и в своём стиле) высказывался Леонид Слуцкий – для него это было «гиперстранно».



«Шинник» выдал мощное начало, имел два классных момента, пробил в перекладину, но повёл в счете лишь после гола с пенальти (кстати, на игре работала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой). Однако ещё до перерыва «Енисей» всё перевернул. Сначала Арустамян (не Нобель, а Артур!) идеально выложил мяч Молтенинову, а через пару минут Феррейра образцово распорядился подачей с углового.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Карате и кульбиты

«Кубань» и «Алания» выдали очень бодрый матч в Краснодаре. Симпатичная команда Роберта Евдокимова вновь показала качественную игру, но владикавказцы их передавили и одержали третью победу подряд. У кубанцев классный мяч каратистским приёмом заколотил Архипов, и кто знает, как повернулась бы игра, не попади в первом тайме в штангу с «точки» Сидоров? При счёте 1:1 хозяева шли за победой, но в итоге упустили и ничью.

«Алания» же сейчас – ближайший преследователь «КАМАЗа» (в двух очках от лидера). В этом туре команде принесли результат комбинация Галояна с Эльдарушевым и гол в концовке только-только арендованного у «Химок» Коряна, завершившего атаку с участием свежих игроков. Аршак на эмоциях отпраздновал сочный победный дебют кульбитами.

Аршак Корян Фото: ФК «Алания»

Нули тура

Два матча завершились со счётом 0:0. «Уфе», которая на неделе назначила главным тренером помощника Сергея Юрана Дениса Попова, надо бы набирать максимум на своём поле, но не удалось обыграть крепкий «Волгарь». Астраханцы неспроста выше в таблице: они взяли девять очков в домашних матчах и в Уфе мало в чём уступили сопернику, сделав акцент на строгости в обороне. Оба удара в створ хозяева нанесли ещё в первом тайме.



Чуть другой расклад был в Махачкале, где повысившееся в классе «Динамо» в статусе главной футбольной надежды Дагестана играет уже не как андердог. Хозяева владели полным преимуществом с более статусным на бумаге «СКА-Хабаровск», который выдаёт старт со скрипом – команда Романа Шаронова выиграла пока только один матч, и здесь тоже ничего не создала в атаке. А вот махачкалинцы буквально обстреляли ворота Владимира Сугробова и не выиграли каким-то чудом.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Разворот тура от Гордюшенко

Олег Кононов вернулся на тренерскую скамью «Арсенала», но туляки снова не победили – четвёртый тур кряду, третий раз матч закончился со счётом 1:1. «Родина» проводила первый матч на московской «ВТБ Арене», на разогреве для болельщиков выступила Мари Краймбрери, в перерыве – MIA BOYKA и всё такое. И всё же главный концерт выдавали команды.

Мари Краймбрери на «ВТБ арене» перед матчем «Родины» Фото: ФК «Родина»

К перерыву «Родина» Парфёнова перебила «Арсенал» Кононова по общему количеству ударов (7:3), но по ударам в створ впереди были туляки (2:1, постарались опытные Панченко и Ткачёв). Во втором тайме хозяева вышли вперёд – шикарный разворот выдал поигравший за ЦСКА в РПЛ Астемир Гордюшенко. Однако ошибка вратаря «Родины», который стал ловить мяч после дальнего выстрела Панченко, предопределила ответный гол. Москвичи доигрывали в меньшинстве, но гостям прервать безвыигрышную серию это не помогло.

«Балтика» верна себе

В заключение отметим, что «Балтика» демонстрирует стопроцентные результаты дома – калининградцы выиграли у «Краснодара-2» со счётом 2:1. Команда Сергея Игнашевича занимает четвёртое место, набрав 11 очков, как и «Рубин», «Волгарь» и «Енисей». Впереди два выезда – к «Акрону» и «КАМАЗу». А с выездами у «Балтики» пока не всё гладко.



«Нефтехимик» Кирилла Новикова тоже одержал на своём поле победу, но она стала для команды первой в родных стенах в этом сезоне. Ранее нижнекамцы уступили дома «КАМАЗу», сыграли вничью с «Кубанью» и «Рубином». На этот раз в гости к «Нефтехимику» приехал «Велес» без дисквалифицированного главного тренера и получил два безответных мяча.