«Нереальная драма!» «Црвена Звезда» лишилась ЛЧ из-за идиотского автогола в концовке матча

«Маккаби» из Хайфы в третий раз в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Команда 42-летнего тренера Барака Бахара невероятным образом вытащила гостевой матч с «Црвеной Звездой». Всё решил нелепый автогол, который в Сербии и Израиле будут вспоминать ещё долго.

Чтобы оказаться на групповом этапе ЛЧ, «Маккаби» требовалось пройти трёх соперников. Во втором квалификационном раунде израильтяне сенсационно вынесли «Олимпиакос»: после домашней ничьей (1:1) разгромили греков в Афинах – 4:0. Потом Хайфа достаточно легко расправилась с «Аполлоном» из Лимассола. Дома победили с крупным счётом 4:0, так что неделю спустя могли позволить себе проиграть на Кипре – 0:2. В раунде плей-офф «Маккаби» попал на «Црвену Звезду», которую, очевидно, стали поддерживать многие российские болельщики после отстранения наших клубов от еврокубков. Сербы, готовясь к квалификации ЛЧ, прилетали в Сочи на товарищеский матч с «Зенитом» и говорили добрые слова о России.

Перед матчами с израильтянами «Црвена Звезда» подписала российского легионера – полузащитника «Сочи» Егора Пруцева. Так что в случае победы белградцев ещё один наш легионер (помимо голкипера «Байера» Андрея Лунёва) сыграл бы на групповой стадии Лиги чемпионов. Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович надеялся, что свои трибуны помогут решить исход битвы с «Маккаби».

«Перед двумя встречами с «Маккаби» я настроен оптимистично, – признавался Станкович. – Не думаю, что для нас это невыполнимая миссия… Знаем, что в Хайфе будет ад с точки зрения атмосферы на стадионе, но у нас на «Маракане» в ответной игре будет в два раза жарче».

Егор Пруцев в «Црвене Звезде» Фото: ФК «Црвена Звезда»

Матч в Хайфе действительно получился очень горячим. Нападающий Францди Пьерро вывел «Маккаби» вперёд, потом сербы ответили до перерыва голами Александра Пешича и экс-полузащитника «Ростова» Гелора Канга. Но команда Бахара выдала мощный отрезок в начале второго тайма, забив два гола за 15 минут. Тот же Пьерро и хавбек Тьяронн Чери принесли израильтянам победу – 3:2.

На белградской «Маракане», как и обещал Станкович, «Маккаби» чувствовал себя очень неуютно. Ещё до перерыва Пешич и Марко Иванич сделали счёт 2:0, который вполне устраивал хозяев. Но вскоре гости один гол отыграли – после нереализованного пенальти мяч добил Даниэль Сундгрен.

Ничья по сумме двух встреч продержалась до 90-й минуты – соперники готовились к дополнительному времени. И тут случилось что-то невероятное! «Маккаби» заработал штрафной метрах в тридцати от ворот «Црвены Звезды» и после подачи чудовищную ошибку допустил нападающий Милан Павков. Он пришёл в свою штрафную помочь команде отбиться, однако всё испортил. Идиотское движение Павкова ногой на углу вратарской – и мяч в сетке!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Так «Маккаби» из Хайфы завоевал путёвку в группу ЛЧ, а сербские СМИ стали готовить траурные заголовки.

«Нереальная драма на «Маракане», – так озаглавил текст об игре в Белграде сербский сайт Novosti.rs.

«В концовке было очень важно сохранить спокойствие, концентрацию и решимость, – написал автор материала. – Болельщики в эти минуты скандировали: «Эй, Павков, прыгай – забей головой!». Они хотели, чтобы лучший бомбардир «Црвены Звезды» и герой матча с «Ливерпулем» (речь о победе над англичанами со счётом 2:0 в ЛЧ сезона-2018/2019, когда Милан сделал дубль) забил победный гол и принёс команде место в Лиге чемпионов. Но на 90-й минуте Павков поразил собственные ворота, подняв ногу, чтобы прервать навес. Все пережили шок и оставались в недоумении после гола, кроме 600 фанатов «Маккаби», которые отпраздновали выход в Лигу чемпионов».

«Црвена Звезда» с Пруцевым сыграет только в Лиге Европы. Кстати, самого россиянина не было в заявке на матчах с «Маккаби».