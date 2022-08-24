В этом сезоне доходы клубов РПЛ вырастут на 344%. Кто и сколько заработает

Ругать наш футбол стало почти нормой. Мы часто и много возмущались, что его участники не умеют зарабатывать самостоятельно, а лига живёт как будто в своём мире, не особо напрягаясь в поиске коммерческих партнёров. Но в этом сезоне футбольная математика сильно изменилась (ура!) – всё потому, что РПЛ заключила несколько мощных контрактов. За счёт соглашений отчисления в пользу клубов увеличатся на 344%. Или на 6,9 млрд рублей. Представляете, какая огромная разница по сравнению с прошлыми годами?

Складывается эта сумма из соглашений с тремя ключевыми партнёрами:

«Газпром-Медиа» (телеправа на показ РПЛ): стоимость одного сезона – 7,7 млрд рублей;

НПС «МИР» (титульный спонсор): по нашей информации, компания платит РПЛ 720 млн рублей в год;

Winline (генеральный спонсор): 2,76 млрд рублей в год.

Если мы всё сложим, то получим впечатляющую цифру в 10,6 млрд рублей – это то, сколько зарабатывает лига от коммерческих контрактов. Но между клубами распределяется сумма чуть меньше этой: вычитаются 7,5%, которые РПЛ платит РФС за приобретённые права, а ещё 600 млн рублей на производство телевизионного сигнала. Есть и другие статьи расходов, поэтому между клубами в итоге распределяется чуть больше 9 млрд рублей.



В этом сезоне (в следующем, вероятно, поменяют) действует новая схема распределения доходов: 50% делятся поровну между всеми клубами, 50% – в зависимости от места в таблице. До этого было 60% на 40%, а ещё раньше – 40% на 60% с учётом маркетинговых показателей. Но год назад клубы поменьше попросили клубы покрупнее пойти им навстречу. При таком распределении команды из нижней части таблицы получали чуть больше, чем раньше, что позволяло им хотя бы как-то компенсировать потери из-за пандемии.

В этот раз клубы решили, что в непростое в экономическом плане время лучше снова поменять схему. И снова без KPI – по словам гендира ЦСКА Романа Бабаева, из-за Fan ID сложнее обеспечивать рост подписчиков в социальных сетях или соревноваться в посещаемости. Но пообещал: однажды маркетинговые показатели в подсчёты для распределения доходов всё же вернутся.

Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА «Сейчас не самый простой период — введение Fan ID, логистические сложности. Поэтому, чтобы не ссориться и чтобы поддержать клубы, которые меньше рассчитывают получить большой доход, заняв высокое место в таблице, мы посчитали, что на данном этапе, на этот сезон можно проявить солидарность и пойти таким путём».

А пока давайте посчитаем, сколько в этом сезоне заработают клубы при всех имеющихся вводных. Заодно и сравним с прошлым сезоном. Также посмотрим, сколько бы получили команды при старой схеме (60 на 40) и насколько в процентах изменились их доходы из-за перехода на новую (50 на 50).

Как изменились доходы

Фикс, то есть то, что достанется каждому клубу вне зависимости от результата – 282,9 млн рублей. А если быть точнее, то 282 897 325 рублей 84 копейки. В прошлом сезоне гарантированно команды получали чуть больше 78 млн рублей.



Выплаты за результат считаем так: умножаем 4,526 млрд (это 50% от общей суммы в 9,052 млрд) на число от 16 (первое место) до 1 (последнее) и делим на 136 (1+2+3…+16). Итого получается:



1-е место: 532,51 млн

2-е место: 499,23 млн

3-е место: 465,95 млн

4-е место: 432,67 млн

5-е место: 399,34 млн

6-е место: 366,1 млн

7-е место: 332,82 млн

8-е место: 299,53 млн

9-е место: 266,26 млн

10-е место: 232,97 млн

11-е место: 199,69 млн

12-е место: 166,41 млн

13-е место: 133,12 млн

14-е место: 99,85 млн

15-е место: 66,56 млн

16-е место: 33,28 млн

*мы округлили суммы, чтобы вы не потерялись в количестве цифр



Выходит, что первое место получит 815 млн, а последнее – 316 млн рублей. В прошлом сезоне (напоминаем – схема была 60 на 40) суммы были меньше в среднем на 328,5%!

А вот смена схемы распределения доходов отрицательно сказалась на клубах из нижней части таблицы. Понятно, что их доходы всё равно многократно вырастут, но при модели 60 на 40 команда с последнего места заработала бы почти на 14% больше. Зато у первой восьмёрки есть рост (наибольший – у тройки) – для них такая схема, наоборот, выгоднее.

Так или иначе, новые контракты принесут клубам значительные средства. Это сильно поможет, потому что в ситуации, когда упала посещаемость (а следовательно – доходы от матчдэй) и нет еврокубков (для команд-участниц это сразу минус минимум почти € 16 млн), важен каждый рубль. От того интереснее посмотреть, насколько изменятся суммы в ежегодных отчётностях клубов. Но всё остальное – личные спонсорские контракты, продажи мерча, трансферы, матчи – уже на них. Лига же даёт им неплохой фикс, который сравним с бюджетом «Факела» в ФНЛ. Наконец-то за выход в РПЛ стало привлекательно бороться!