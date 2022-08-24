Тен Хагу не купили де Йонга, но теперь у него есть топовый разрушитель другого типа. Разобрали, как будет играть команда.

В «Манчестер Юнайтед» теперь будет топовая связка. Как Каземиро впишется в игру команды

Эра тен Хага в «Манчестер Юнайтед» началась с ада: на домашнее поражение от «Брайтона» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Англии «дьяволы» отреагировали ещё более унизительным проигрышем «Брентфорду» со счётом 0:4. Слухи отправляли на выход Криштиану Роналду, Гарри Магуайр генерировал мемы о собственной неуклюжести, а дедлайн дозаявочного периода уже маячил на горизонте.

В годы после ухода сэра Алекса Фергюсона манкунианцы в таких ситуациях обычно лихорадочно закидывают рынок деньгами, поэтому фанаты резонно поползли в соцсети за инсайдами о возможных приобретениях. Клуб действительно вышел на рынок, но на этот раз с оригинальным запросом: вместо топов за огромную цену журналисты отправляли в команду Адриена Рабьо и Марко Арнаутовича.

Эрик тен Хаг Фото: Michael Regan/Getty Images

Болельщики «красных дьяволов» успели похвататься за сердечки: клубу явно нужны не такие супергерои. Насколько эти игроки приблизились к переходу на «Олд Траффорд» и были ли правдивы слухи об интересе к ним – мы вряд ли когда-нибудь узнаем достоверно, но в реальности «Манчестер» превзошёл самые смелые ожидания.

Каземиро приземлился на «Олд Траффорд»

«Возможность испытать себя в «Манчестер Юнайтед» и в Премьер-лиге – что-то чрезвычайно захватывающее. Я заканчиваю одно прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю новое — в Манчестере. Представлять «Юнайтед» – большая честь, и я готов отдать всё, чтобы помочь команде реализовать наши амбиции» – дежурные фразы для любого пришедшего футболиста, но статус новичка «МЮ» обязывает воспринимать их серьёзнее обычного.

Каземиро Фото: Michael Regan/Getty Images

От первых слухов до презентации Каземиро на «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем» прошло всего несколько дней, и настроение фанатов взлетело до небес. Когда бразилец попал на кадры телетрансляции по ходу игры, весь стадион начал радостно аплодировать, а пятикратный победитель Лиги чемпионов только скромно улыбался и поприветствовал армию новых поклонников.

Манкунианцы, по данным СМИ, вывалили за 30-летнего хавбека € 70,6 млн, а с учётом бонусов сумма может возрасти до € 83 млн. Полузащитник присоединился к экс-партнёрам по «Реалу» Рафаэлю Варану и Криштиану Роналду – на троих у парней 14 медалей победителей ЛЧ, так что концентрация класса и чемпионского менталитета в команде тен Хага теперь зашкаливает. Разберёмся, как сильные качества Каземиро изменят игру «Манчестер Юнайтед».

Бразилец помешан на разрушении

Каземиро полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Первое, что проверяю после игры — сколько отборов и перехватов я сделал. Это моя статистика, мои голы и передачи. Конечно, всем нравится забивать, играть красиво, но моя радость от футбола заключается в том, чтобы вернуть мяч. Это показывает, насколько я помог команде».

«Юнайтед» всё лето гонялись за Френки де Йонгом из «Барселоны», но в итоге подписали на позицию «шестёрки» его коллегу из «Реала». «Красные дьяволы» искали футболиста, способного прикрыть линию обороны и надёжно отпасовать креативным партнёрам по центру – Каземиро умеет гораздо больше, но это – его специальность. Во всём мире не так много игроков, умеющих так же круто чувствовать опасность и занимать идеальную позицию, чтобы нейтрализовать развитие атаки оппонента.

В «Реале» Каземиро обычно играл единственного опорника в тройке полузащитников с Тони Кроосом и Лукой Модричем, располагавшихся ближе к нападению. Крайние защитники «сливочных» забегают высоко по флангам, а центральные любят подключаться к атакам, так что у бразильца была огромная зона ответственности.

Матч «Реала» в Лиге чемпионов с «ПСЖ», Каземиро — в основании треугольника полузащиты. Через пару мгновений он в чистом подкате отобрал мяч у Лео Месси

Система работала неплохо, а сам Каземиро прилично справлялся с прямыми обязанностями. Хавбек выиграл с «Реалом» 18 трофеев, в том числе пять кубков Лиги чемпионов, последний из которых – в мае этого года. Пока яркие нападающие вроде Криштиану Роналду, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора сверкали в атаке, бразилец тихо делал черновую работу.

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В прошлом розыгрыше ЛЧ Каземиро 76 раз вернул «Мадриду» владение – лучший показатель. Для последних лет «Реала» это привычная картина: 14-й номер бежит к своим воротам, чтобы потушить пожар из-за разрыва между линиями и остановить проход оппонента. Бразилец стал вторым в ЛЧ-2021/2022 по числу подкатов, он 31 раз влетел в ноги соперникам с мячом.

Финал Лиги чемпионов. Трент запустил пас на Мане, открывшегося между линиями

Каземиро прыгнул в подкат сзади и без фола отобрал мяч

«Большинство людей не отдают себе отчёт, что матч длится 97 минут, а игрок «Реала» находится с мячом в среднем две с половиной минуты, – говорил бразилец. — Мы концентрируемся именно на этом времени и хвалим футболиста за яркие действия с мячом. Остальные 95 минут он носится, закрывает зоны, совершает полезные рывки. О другом обычно забывают — иногда нужно сфолить, чтобы остановить контратаку, прикрыть пространство или заставить оппонента сыграть назад. Часто грязная работа без мяча становится самой важной».



За еврокубковый сезон на Каземиро сфолили больше раз (18), чем он сам нарушил правила на оппонентах (17). Статистика подсвечивает ещё один скилл бразильца, особенно важный для игрока его позиции – он умеет грамотно выстраивать отношения с судьями. Постоянные зрители Ла Лиги часто поражались суперспособности хавбека избегать жёлтых и красных карточек.

Как Каземиро заменит де Йонга в планах тен Хага

Каземиро полноценно освоился в первой команде «Реала» только при Зинедине Зидане – французу понадобились его физика и разрушительные скиллы, но коуч не требовал от хавбека креатива в продвижении мяча. Бразилец не похож на де Йонга в роли шестого номера: нидерландец рулит игрой из глубины, а новичок «МЮ» годами пасовал на ближнего.

Каземиро в сборной Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Тактический гуру The Athletic Майкл Кокс предсказывает, что тренер «МЮ» сделает ставку на химию между Каземиро и Фредом, его партнёром по национальной команде. Главный тренер сборной Бразилии Тите использовал эту парочку в самых важных матчах, и полузащитники сыгрывались на протяжении нескольких лет.

Дуэт Каземиро и Фреда в сборной. На верхнем скриншоте бразильцы расположились в линию в опорной зоне. На нижнем — Каземиро принял мяч от защитника в центральном круге, а Фред открывается в нескольких метрах выше по полю.

Каземиро и Фред — функциональный дуэт полузащитников. При обороне хавбеки совместно бетонируют опорную зону, но в созидательной фазе действуют по-разному: экс-игрок «Реала» остаётся глубоко, а его новый партнёр по «МЮ» продвигается выше по полю. Дуэт не показывает телепатического взаимодействия в оборонительных отрезках, а при конструировании атак у Каземиро есть проблемы с пасом, но это решается помощью от кого-то из атакующей группы – условный Фернандеш будет открываться глубже для приема мяча.

Каземиро Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В мечтах тен Хага «Юнайтед» купил бы Каземиро в дополнение к де Йонгу. Возможно, бразилец не до конца соответствует представлениям нидерландского коуча об идеальном опорнике, но разрушительные скиллы хавбека, тактический склад ума и нереальный профессионализм принесут «красным дьяволам» огромную пользу в ближайшие годы.