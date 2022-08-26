«Как вы играете на такой арене?» Колонка футболистки «Локомотива»

Защитница «Локомотива» Мария Галай — колумнистка «Чемпионата»! В своей первой колонке Мария рассказывает о том, почему женские футбольные клубы должны играть на крутых стадионах и какие эмоции испытывает её команда, выходя на поле «РЖД Арены».

За последние чуть менее десятка лет мы наконец получили возможность играть на больших стадионах — там же, где играют представители мужских клубов. Это не может не радовать.

В этом сезоне женский «Локомотив» много играет на «РЖД Арене». С одной стороны, какая разница, на каком поле играть? А для нас разница огромная.

Помню наш первый матч на «РЖД Арене» в прошлом сезоне. Играли с «Зенитом» и победили 3:1. После матча в раздевалку зашёл Владимир Леонченко. Спросил, понравилось ли нам играть на таком большом стадионе. Я не сдержалась: «Конечно, понравилось. Как это вообще может не нравиться?»

Мария Галай Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Намного приятнее выходить играть на крутой арене, на поле с натуральным газоном, при трибунах, которые тебя поддерживают, с оборудованными по всем стандартам раздевалками, с комфортными скамейками запасных, зонами разминки, большими экранами и освещением.

Этим летом «Локомотив» провёл международный турнир — Кубок РЖД. Мы пригласили сыграть с нами команды из Казахстана, Сербии и Беларуси, все матчи проходили на «РЖД Арене».

Помню один эпизод в матче против «БИИК-Шымкент». Бежим с соперницей по полю, и вдруг она говорит мне: «Как вы играете на таком поле?». Я не совсем поняла вопрос и переспросила: «Что ты имеешь в виду?». Она отвечает: «Такой большой стадион, повсюду экраны. Как вы вообще бегаете, ведь очень хочется остановиться и посмотреть на себя». Мы вместе похихикали, и в этот момент мне стало даже немного гордо.

Кубок РЖД Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Хочется, чтобы подобных матчей было ещё больше и женские чемпионаты проводились на аренах такого масштаба. Это совсем другие эмоции. Иногда команды, не привыкшие к такому вниманию, сталкиваются со стрессом. Мы не привыкли играть на больших стадионах, при большой аудитории. Когда представляешь, что на тебя смотрят с экранов, теряешься. Это может сказаться даже на игре.

Помню выездные матчи женской сборной России, когда мы играли при 15 тысячах человек и более. Где от шума трибун не слышишь партнеров по команде, где множество отвлекающих факторов, где не просто сосредоточиться на себе и на партнёрах. Мы не научены справляться с этим, поэтому может быть сложно.

За каждой топовой командой стоит свой стадион с историей. Люди приходят туда не только на матчи, но даже и на экскурсии. Выходя на поле, каждый хочет испытать ощущение легендарности, истории. Почувствовать запах стадиона, его атмосферу. Игрокам в такие моменты хочется сделать всё, чтобы показать живой, яркий футбол.

Я уверена, что в женском футболе сделан большой скачок. И одно из достижений как раз в том, что женские команды стали играть на крутых стадионах.