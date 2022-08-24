А стоило ли уезжать? Кто из «беглых» легионеров РПЛ проваливает старт сезона

Весной 2022 года ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и заключать договоры с другими командами. Позднее у иностранных игроков появилась возможность покинуть Россию до конца нового сезона. Несколько футболистов воспользовались этим правом, а кто-то просто расторг договор с клубом. Для некоторых из них начало нового сезона складывается ужасно. Выяснили, кто, где и как устроился (в списке нет полузащитника Гжегожа Крыховяка, так как его «Аль-Шабаб» ещё не провёл ни одного официального матча).

Джордан Ларссон, «Шальке»

Шведский нападающий покинул «Спартак» два месяца назад — стороны согласовали расторжение контракта. Пресс-служба клуба пошутила над игроком, сравнив его с агентом 007 (ноль голов, ноль передач, семь интервью). Ларссон неоднократно заявлял о нежелании возвращаться в Россию, за что подвергался жёсткой критике. В начале августа Джордан заключил трёхлетний контракт с «Шальке», но пропустил первый матч в Бундеслиге. Его переход оформили за пару дней до игры, и за ней футболист наблюдал со стороны. В двух следующих матчах Ларссон выходил на замену — в сумме на 49 минут, пока без результативных действий. Сейчас его команда занимает 13-е место в чемпионате Германии.

Алекс Крал, «Шальке»

Ещё один легионер, проследовавший по маршруту Москва — Гельзенкирхен. В отличие от Ларссона, чешский полузащитник сразу получил место в основе. Алекс отыграл четыре матча, пока не набрал результативных действий и получил жёлтую карточку. Неудачно для чеха сложилась домашняя игра с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). Крал неудачно вынес мяч, который ему потом прокинули между ног, после чего гости сравняли счёт. А позднее вратарь «Шальке» выпустил мяч из рук после столкновения с Алексом, чем воспользовался нападающий соперника. Тем не менее после матча главный тренер хозяев Франк Крамер заявил, что чех проделал достойную работу.

Алекс Крал (слева) Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Чидера Эджуке, «Герта»

У новой команды Эджуке дела ещё хуже, чем у «Шальке». «Герта» Сандро Шварца идёт в зоне стыковых матчей, занимая третье место с конца. Помимо этого, столичный клуб вылетел из Кубка Германии, проиграв в первом раунде в серии пенальти. Эджуке в первых матчах сезона выходил со скамейки, а две последние игры провёл в стартовом составе. Впрочем, эти изменения никак не сказались ни на результативности нигерийца, ни на результатах команды. За четыре матча у Эджуке ноль очков по системе «гол+пас» — печальная статистика. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, комментируя уход легионера, назвал это безобразием. Наверное, примерно так же пока можно охарактеризовать статистику Эджуке в берлинской команде.

Юри Алберто, «Коринтианс»

После побега из «Зенита» нападающий уже поиграл в трёх турнирах: чемпионате Бразилии, Кубке страны и Кубке Либертадорес. В общей сложности провёл 10 матчей и забил три мяча. Правда, все три отгрузил одной команде — «Атлетико Гояниенсе». Это пока лучший матч игрока после возвращения на родину. В остальном у него пока по нулям, хотя форвард получает стабильную практику. В среднем Алберто проводит на поле почти 70 минут, но даже при таком времени забивает всего в одной игре из 10. Новая команда Алберто занимает четвёртое место в чемпионате и сыграет в полуфинале Кубка Бразилии.

Юри Алберто Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Айртон Лукас, «Фламенго»

31 марта защитник приостановил контракт со «Спартаком» и уехал во «Фламенго». Айртону потребовался ещё месяц на восстановление после травмы, полученной в РПЛ, а затем он практически сразу завоевал место в старте. С того момента футболист отыграл уже 26 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. В этом сезоне Айртон отыграл 1435 минут в чемпионате Бразилии — лучший результат среди всех футболистов «Фламенго». По рейтингу от платформы WhoScored (7,10) Лукас входит в тройку лучших игроков команды. Сейчас «Фламенго» находится на третьей строчке в таблице чемпионата Бразилии с отставанием от лидера в девять очков.

Йоррит Хендрикс, «Фортуна» Дюссельдорф

Голландец пару недель назад расторг контракт со «Спартаком» и уехал в Германию. Только не в элитный дивизион, а во вторую Бундеслигу. Хендрикс отыграл два матча за «Фортуну», оба раза выходил на замену в середине второго тайма. Кстати, обе игры завершились с одинаковым счётом — 2:2. Сейчас новая команда Хендрикса располагается на седьмой строчке в таблице.

Ян Кухта, «Спарта»

Возвращение на родину получилось для чешского нападающего не таким, как ему самому хотелось бы. Сперва Кухта сыграл в квалификации Лиги конференций (два матча, ноль голов), а его команда вылетела из турнира, пропустив решающий мяч в добавленное время. А в первом туре чемпионата Кухта заработал красную карточку. Форвард наступил шипами на лицо вратарю соперника и получил бан на пять матчей (три встречи уже пропустил). К слову, сразу после игры Ян позвонил вратарю и попросил прощения за свою выходку. После четырёх туров «Спарта» находится на втором месте в таблице.

Себастьян Шиманьски, «Фейеноорд»

Шиманьски сразу после финала Кубка России намекнул, что покинет «Динамо». Тогда игрок написал в соцсетях, что провёл за бело-голубых последний матч. В конце июля поляка арендовал «Фейеноорд», и за новую команду Себастьян уже сыграл три матча в чемпионате Нидерландов. В каждом из них Шиманьски выходил на поле в основе и уходил за 25-30 минут до финального свистка. Первый тур сложился для Себастьяна круче остальных — он отдал две голевые передачи, а его команда разнесла «Витесс» (5:2). Пока «Фейеноорд» занимает второе место в чемпионате вслед за «Аяксом».

Себастьян Шиманьски Фото: feyenoord.nl

Фабиан Бальбуэна, «Коринтианс»

Защитник, права на которого принадлежат «Динамо», теперь играет в одной команде с Юри Алберто. В активе парагвайца восемь матчей и один гол во встрече с «Аваи» (1:1). В чемпионате Бразилии у 31-летнего футболиста четыре полные игры, однако в последнем матче (21 августа) он на поле не вышел. Пару недель назад «Коринтианс» вылетел из Кубка Либертадорес, так что теперь команда может сосредоточиться на внутренних турнирах.

Виктор Классон, «Копенгаген»

Классон на старте нового сезона смотрится очень здорово. Шведский футболист забил пять мячей в шести турах датской лиги. Помимо этого, он отметился голом в квалификации Лиги чемпионов. Из всего нашего списка только Виктор имеет шансы на попадание в основную сетку самого престижного клубного турнира Европы. В первом матче плей-офф «Копенгаген» обыграл на своём поле «Трабзонспор» (2:1).

Виктор Классон Фото: Lars Ronbog/FrontZoneSport via Getty Images

Эрик Ботхейм, «Салернитана»

Тот самый футболист, который кинул «Краснодар», теперь выступает в чемпионате Италии. Ботхейм провёл три матча (все — в основе) за «Салернитану», но пока без результативных действий. Впрочем, там вся команда за три игры не забила ни мяча и уже вылетела из Кубка Италии. Кстати, в матче последнего тура Серии А Ботхейма убрали с поля уже в перерыве.

Кристиян Бистрович, «Лечче»

Ещё один легионер сменил РПЛ на чемпионат Италии. Бистрович играет за «Лечче» на правах аренды. Старт нового сезона для его команды получается непростым: три поражения и вылет из Кубка Италии. Бистрович регулярно выходит в стартовом составе, но пока обходится без результативных действий.

Арнор Сигурдссон, «Норрчёпинг»

А этот экс-армеец теперь выступает в Швеции. И, надо сказать, смотрится там прилично. За пять матчей Сигурдссон забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его результативная серия насчитывает уже три игры. Правда, пока это не сильно сказывается на результатах «Норрчёпинга», проигравшего четыре раза в шести турах. Сейчас команда Арнора — на 11-й строчке в таблице.