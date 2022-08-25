Бердыев неудачно стартовал в Иране. Его клуб многое связывает с Россией

Курбану Бердыеву — 70 лет! Очередной юбилей известный российский тренер отмечает в экзотическом месте — в Иране.

Бердыев удивил выбором нового места работы. Но есть несколько нюансов

Два месяца назад многолетний тренер «Рубина» и соавтор почти всех его больших свершений возглавил «Трактор» из города Тебриз. Выбор может показаться странным, если не знать пару деталей:

Казань — город-побратим Тебриза с 2009 года;

«Рубин» и «Трактор» три года назад подписали долгосрочный договор о сотрудничестве.

А буквально неделю назад появилась информация, связанная с крупнейшим в Иране автопроизводителем Iran Khodro. Компания, выпускающая автомобили в ценовой категории около 1 млн рублей, изъявила желание вести бизнес на территории России. Генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби сообщил об успешных переговорах с Москвой. Концерн планирует поставлять в Россию примерно 500 тыс. машин в год.

А теперь внимание: принадлежит автомобильная компания фактически боссу Бердыева! Помимо Iran Khodro, бизнесмен Мохаммад Реза Зонузи владеет акциями авиакомпании, нескольких банков и крупных промышленных предприятий. С 2018 года Зонузи финансирует футбольный клуб «Трактор».

Бердыев приехал в Иран со своим штабом. Команда представляет четвёртый по величине город страны

Дважды чемпион России возглавил «Трактор» во второй половине июня 2022 года. До этого он работал в Казахстане — сначала советником, а потом и главным тренером «Кайрата». Успешным этот опыт не назовёшь. В «Тракторе» Бердыеву дали больше власти — теперь он не только тренер, но и технический директор.

Курбан Бекиевич окружил себя в Иране многолетними соратниками. Иван Данильянц сотрудничает с Бердыевым с 2009 года, когда возглавил молодёжный департамент «Рубина». Дмитрий Кириченко помогал тренеру в «Ростове» и «Кайрате». Плюс в команду Бердыева входит аналитик из Молдовы Андрей Мацюра. Из прежнего штаба в «Тракторе» остался лишь тренер вратарей — румынский специалист Алин Динка (работает в клубе 2,5 года).

Курбан Бердыев даёт указания игрокам. Рядом с ним — Дмитрий Кириченко Фото: ФК «Трактор» (Иран)

«Трактор» представляет четвёртый по величине город Ирана — Тебриз (население — 1,4 млн человек). Это административный центр провинции Восточный Азербайджан. В число городов-побратимов Тебриза, помимо Казани, входит Баку. Основной состав населения здесь составляют азербайджанцы.

Любопытно, что в 2016 году фанаты «Трактора» сорвали переход Вараздата Арояна. Клуб аннулировал уже подписанный контракт на фоне обострения армяно-азербайджанских отношений. Ароян в итоге уехал в другой иранский клуб из города Мешхед, где в основном живут персы.

«Трактор» неудачно выступил в прошлом сезоне. Командой руководил единственный в лиге тренер-иностранец

Как несложно догадаться, своим основанием и названием клуб обязан местной компании по производству тракторов. Стадион «Ядегар-Э Эмам», также известный как «Саханд», вмещает 68 тыс. зрителей. Это третья по вместимости арена в стране.

Наибольших успехов в чемпионате «Трактор» добился в начале нулевых годов — трижды становился вице-чемпионом страны. Ещё дважды команда брала Кубок. В прошлом сезоне клуб возглавлял турецкий тренер Эртугрул Саглам — единственный на тот момент иностранный специалист в чемпионате Ирана. Саглам не оправдал ожиданий руководства, раз летом вместо него поставили Бердыева. Сейчас тренеров-иностранцев в чемпионате Ирана чуть больше. Лучший клуб страны — «Эстегляль» из Тегерана — возглавил известный в прошлом португальский нападающий Рикарду Са Пинту (бронзовый призёр Евро-2000). В «Сепахане» трудится менее известный португалец Жозе Мораиш, ранее входивший в штаб Жозе Моуринью в нескольких топ-клубах Европы. Третий иностранец — непосредственно Бердыев.

Курбан Бердыев Фото: ФК «Трактор» (Иран)

В чемпионате Ирана есть лимит на легионеров. За «Трактор» играют два бывших футболиста РПЛ

В Иране, как и в России, существует лимит на легионеров. Правда, у него свои особенности. На поле могут находиться не более четырёх иностранцев, при этом один из них должен представлять Азиатскую конфедерацию. В чемпионате есть футболисты из Бразилии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии.

В составе «Трактора» числятся сразу два футболиста, знакомых российским болельщикам по Премьер-Лиге. Португальский полузащитник Рикарду Алвеш (29 лет) отыграл в РПЛ 31 матч в составе «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Азиатскую квоту занимает опорник Сафа Хади — единственный футболист из Ирака, игравший в чемпионате России. С 2020 по 2021 год он наиграл 12 матчей за «Крылья» в РПЛ и ФНЛ.

Этим летом «Трактор» вытащил из Румынии за € 200 тыс. бразильского вингера Густаво. В заявке присутствует даже представитель иностранной сборной. Иранец по происхождению Ходжат Хагверди защищает цвета Азербайджана (13 матчей).

Сафа Хади Фото: ФК «Трактор» (Иран)

В дебютном матче Бердыева лишил очков бывший подопечный по «Рубину»

Новый сезон «Трактор» начал не лучшим образом. В 1-м туре команда Бердыева уступила на выезде бронзовому призёру прошлого чемпионата — клубу «Гохар» — со счётом 1:2. Иронично, что победный гол оформил Реза Шекари. В 2017-2018 годах этот футболист играл у Бердыева в «Рубине». Ну как играл — в основном на лавке сидел. За шесть матчей в РПЛ и Кубке иранец набрал 148 минут. Единственное, чем отметился, это жёлтой карточкой. А перед переходом в «Гохар» он как раз выступал за «Трактор». Бывшим тренеру и клубу Шекари напомнил о себе эффектным ударом под перекладину.

Во 2-м туре «Трактор» сыграл вничью на своём поле с клубом «Зоб-Ахан» (1:1). Хозяева спаслись от поражения на 7-й компенсированной минуте. Голевая передача — у Рикарду Алвеша. Бывший оренбуржец и самарец забросил мяч в чужую штрафную площадь, а там его одноклубник головой аккуратно пробил в дальний угол.

Футболисты «Трактора» перед матчем 2-го тура чемпионата Ирана Фото: ФК «Трактор» (Иран)

На старте сезона «Трактор» лишён поддержки трибун. В одном из последних домашних матчей прошлого чемпионата болельщики забросали поле посторонними предметами. Один из них попал в игрока «Персеполиса», после чего судья остановил игру на 70-й минуте и увёл команды в раздевалку. Позднее дисциплинарный комитет выписал «трактористам» «технарь», обязал провести два матча при пустых трибунах и оштрафовал на € 10 тыс. Первую домашнюю игру нового сезона «Трактор» отыграл на резервном стадионе, вмещающем 12 тыс. зрителей.

«В чемпионате Ирана матчи проходят под высоким давлением, — сказал Бердыев после матча. — Каждая команда стремится к победе, используя собственную тактику. Мы ищем новых игроков, способных помочь «Трактору». Пока я доволен трансферной кампанией, но нам ещё нужны новые футболисты. Некоторые игроки в моей команде не оправдывают ожиданий. Трансферы осуществляются под моим контролем.

В обоих матчах мы неплохо сыграли после перерыва. Уверен, у нас будет сильная команда. «Трактору» необходимо примерно пять недель, чтобы сыграться. Несомненно, у клуба будут победы. Мы смотрим в будущее с надеждой. Футболисты понимают мои жесты у кромки поля, у нас нет проблем в плане коммуникации».

Курбан Бердыев во время матча чемпионата Ирана Фото: ФК «Трактор» (Иран)

Ни для кого не секрет, что Бердыев редко общается с журналистами. Мы поинтересовались у его помощников впечатлениями от первых месяцев в экзотической стране. Иван Данильянц ограничился коротким комментарием: «Иран — очень самобытная, дружественная России страна с древней восточной культурой и гостеприимными людьми. Это пока всё, чем я могу поделиться с вами».