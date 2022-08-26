Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы. На кого попадут Черчесов и Головин? LIVE!

Привет, друзья! В четверг состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов, а сегодня, 26 августа, соперников по этой стадии узнают оставшиеся в деле участники второго по ранжиру турнира континента — Лиги Европы. У российского болельщика тут свой интерес. И даже не один — «Ференцварош» Станислава Черчесова, «Монако» Александра Головина, «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Да, и про «Црвену Звезду» не забудем — там теперь Егор Пруцев представляет Россию.

Церемония жеребьёвки начнётся в Стамбуле в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Будьте с нами!