Легендарные «группы смерти» в ЛЧ последних лет
Любимая задачка для немецких клубов.
Сезон-2011/2012 – группа А
«Бавария» выиграла «группу смерти» в том сезоне: 13 очков в матчах с «Наполи», «Манчестер Сити» и «Вильярреалом». Англичане тогда отправились в Лигу Европы с 10 баллами.
Сезон-2012/2013 – группа D
Через год «Манчестер Сити» снова попал в «группу смерти» и там уже смог набрать всего три очка. Первой стала дортмундская «Боруссия» (14 очков), второе место забрал «Реал» (11 очков), третье – «Аякс» (4 очка).
Сезон-2013/2014 – группа F
Через год «Боруссия» вновь угодила в «группу смерти» и вновь вышла победительницей. При этом дортмундцы, «Наполи» и «Арсенал» набрали по 12 очков, и по дополнительным показателям «канониры» вылетели в ЛЕ.
Сезон-2014/2015 – группа Е
В битве за плей-офф сошлись «Бавария», «Манчестер Сити», «Рома» и московский ЦСКА. Мюнхенцы оправдали звание фаворита и выиграли группу с 15 очками, «Сити» прошёл со второго места, а «Рома» выиграла борьбу за Лигу Европы.
Сезон-2018/2019 – группа С
«ПСЖ», «Ливерпуль» и «Наполи» сражались всего за два места в плей-офф, куда удалось пробиться парижанам и «скаузерам» (причём по дополнительным показателям). Аутсайдером группы стала «Црвена Звезда».
Сезон-2021/2022 – группа В
В прошлом сезоне за выход в плей-офф друг с другом бились «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту» и «Милан». «Ливерпуль» в итоге соперников не заметил и одержал шесть побед,
Сезон-2022/2023 – группа С
В одну группу благодаря жребию угодили «Бавария», «Барселона» и «Интер» – разборка за места в топ-2 будет нешуточная. «Виктория» Пльзень вряд ли сможет в неё вмешаться, но попробовать отнять очки у фаворитов точно стоит.
Все «группы смерти» Лиги чемпионов за 10 лет. Пострадать пришлось и российскому клубу
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