«Когда ему было 17, я приглашал его в сборную». Черчесов – о Захаряне и матче с Головиным

Вчера, 25 августа, «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова в четвёртый раз подряд обеспечил себе групповой этап еврокубков. Сегодня венгерский клуб узнал своих соперников по группе Лиге Европы – его ждёт встреча с Александром Головиным! Черчесов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал, что думает о предстоящих матчах Лиги Европы, возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси» и новом карьерном пути Артёма Дзюбы.

«Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях»

– Как вам группа?

– Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию.

– С Головиным ещё не обменялись сообщениями?

– Пока нет. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию.

– Вы лично и команда пришли в себя после поражения от «Карабаха»?

– Не было времени горевать. Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится. «Карабах», во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у «Карабаха» в Чехии – они играли лучше, но одна ошибка всё перечеркнула. Непростой путь – даже в Лигу Европы надо было отбираться. Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях. Поучительный момент.

«Захарян был бы в окончательном списке на ЧЕ. И не просто был, а, скорее всего, играл бы»

– Захарян очень близок к «Челси». Первая реакция?

– Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что, когда я молодых или опытных игроков приглашаю в «Ференцварош», мы обсуждаем его путь в команде. Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае – вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит».

– По таланту он потянет этот уровень?

– Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную. Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы. Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!

Артём Дзюба и Арсен Захарян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Рады, что Дзюба нашёл клуб?

– Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку – непросто. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него. У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером — с забитым голом. Всё здорово. Я рад, что наши игроки находят своё место в европейских чемпионатах.