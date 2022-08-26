Переход из «Спартака» в «Зенит» и ещё 10 сделок. Трансферы РПЛ за неделю

До закрытия трансферного окна в России остаётся меньше двух недель. Последние семь дней не были насыщенными на переходы, но в данный момент обсуждается очень много сделок. «Динамо», например, проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу, Кейта Бальде может пополнить «Спартак», а «Зенит», по информации турецких СМИ, предложил «Фенербахче» € 20 млн за защитника Аттила Салаи. Какие из этих трансферов состоятся, мы узнаем позже, а сейчас – те переходы, которые вы могли упустить на этой неделе.

Наши предыдущие дайджесты:

Дамир Шайхтдинов: «Спартак» → «Зенит» (€ 34 тыс.)

18-летний правый защитник сборной России u-19 подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. В сезоне-2021/2022 Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» и молодёжный состав красно-белых. В сумме Дамир отыграл 25 матчей и записал на свой счёт по голевой передаче в каждом турнире. Что касается вызовов в основной состав, то защитник трижды был в заявке на матчи РПЛ и оказался в запасе на кубковый четвертьфинал с ЦСКА.

Дамир Шайхтдинов Фото: spartak.com

Трансфер футболиста оценил заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин:

– Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешёл Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артёмом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать. Надеемся, что Дамир принесёт нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперёд. Всё зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя.

Георгий Зотов: «Рубин» → «Крылья Советов» (свободный агент)

32-летний защитник вернулся в Самару, где выступал с сезона-2016/2017 по сезон-2019/2020 (80 матчей, 4+8 по системе «гол+пас»). В прошлом розыгрыше Зотов был основным игроком «Рубина» и сыграл 24 матча с первых минут из 28. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан на один сезон, в команду его брали для конкуренции Юрию Горшкову.

Георгий Зотов защитник «Крыльев Советов» «Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию и мне стало радостно. Просто кайф. В течение нескольких дней общались с Корниленко, после чего я и вернулся. Очень симпатичный футбол показывают «Крылья», одна из самых играющих команд в лиге.

Рад оказаться здесь, надеюсь, что помогу и мы ещё выше поднимемся в турнирной таблице. С главным тренером пообщался уже. Немного поговорили, предстоит детальный разговор. Я знаю его требования, мы уже пересекались в «Кубани». Очень молодой коллектив, ребята дружные».

Аршак Корян: «Химки» → «Алания» (аренда)

27-летний вингер провёл сезон-2021/2022 в аренде в «Оренбурге». Корян отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 24 матчах и помог команде выйти в РПЛ.

Перейдя на сезон в аренду в «Аланию», полузащитник забил первый гол в дебютном матче. Появившись на поле после перерыва, Корян принёс победу владикавказской команде на 82-й минуте.

У Коряна – опыт игры в Нидерландах (там он выиграл Кубок страны) и в РПЛ (стал чемпионом России с «Локомотивом»). Такое резюме должно помочь ему закрепиться в составе «Алании».

Александар Чиркович: «Вождовац» → «Крылья Советов» (€ 550 тыс.)

20-летний сербский вингер подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Последние полгода Чиркович играл за «Вождовац», где провёл 21 матч и отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Александар – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик». Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. За «Крылья Советов» Александар будет выступать под 30-м номером».

Чиркович Фото: vk.com/fckssamara

Юрий Бавин: «Урал» → «СКА-Хабаровск» (аренда)

28-летний полузащитник быстро регрессировал. Ещё два-три года назад Бавин выходил на замену за «Урал», потом даже закрепился в основе, а этот сезон начал в дубле клуба во второй лиге.

В сезоне-2021/2022 Юрий сыграл всего шесть матчей (половину – за «Ротор»), а ближайший сезон проведёт в аренде. Большую роль в его карьере сыграла операция на крестообразных связках, из-за которой он пропустил 283 дня. В Хабаровске Бавин постарается реанимировать свою карьеру и вернуться на прежний уровень. Его контракт с «Уралом» истекает летом 2023 года.

Кейта Бальде: «Кальяри» → «Спартак» (свободный агент)

Экс-форвард «Лацио», «Монако» и «Интера» подписал трёхлетний контракт со «Спартаком». За красно-белых Бальде будет выходить под 9-м игровым номером. Последние два года сенегалец играл в Серии А: в сезоне-2020/2021 защищал цвета «Сампдории» (25 матчей, семь голов и два ассиста), а в прошлом розыгрыше отличился тремя мячами и двумя результативными передачами в 26 играх чемпионата в составе «Кальяри».

В этом году Бальде выиграл Кубок африканских наций вместе со сборной Сенегала, а в 2018 году приезжал на чемпионат мира в Россию, но сыграл только 80 минут с Колумбией.

Другие трансферы:

33-летний полузащитник «Пари НН» Денис Ткачук перешёл на правах свободного агента в «Кубань»;

вингер «Локомотива» Андрей Никитин стал игроком «Уфы» (аренда на сезон);

полузащитник «Оренбурга» Илья Воробьёв продолжит карьеру в «Ленинградце» (аренда на сезон);

Тимур Абдрашитов перешёл из «Торпедо» в «Амкар». Он подписал контракт на один год;

нападающий «Ростова» Кирилл Моисеев проведёт сезон в аренде в «Рубине».

Бонус: Эден Карцев: «Динамо» → «Маккаби» (конец аренды)

12 августа «Динамо» представило израильского полузащитника с футболкой в руках. Бело-голубые взяли Карцева на один сезон в аренду с возможностью выкупа, но уже через 11 дней отправили его обратно.

«Маккаби Нетания» «Маккаби Нетания» «Сегодня российская группа объявила, что она не смогла осуществить перевод средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не смогла завершить перевод денег по не зависящим от них обстоятельствам. В ответ «Маккаби Нетания» объявил об отмене сделки из-за крайнего срока перевода денег и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль».

В России израильтянин собирался стать чемпионом, но теперь сожалеет о срыве трансфера: «Сделка на данный момент сорвалась с обеих сторон. Русские пытались перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» обозначил крайний срок, а «Динамо» в него не уложилось, поэтому мой клуб сказал, что я не перейду. Это хреново, но, с другой стороны, я говорю «спасибо». Что должно быть моим, то будет моим, а что нет – нет. Я счастлив, что возвращаюсь в любимое место, к людям, которых люблю. Я знаю, что сделаю всё для них, а они для меня».