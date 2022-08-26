Получили три в первом тайме от «Сочи» и ничего не создали в атаке.

Может, «Химкам» вернуть Юрана? Пропустили уже 10 мячей за три матча и катятся вниз

«Сочи» ожидаемо начал сезон лучше «Химок». Южане выиграли три матча из шести, но к игре с подмосковной командой подошли, проиграв «Спартаку» (0:3) и потеряв очки с «Ростовом» (2:2). «Химки» же уступили «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3), а перед 7-м туром остались без нового главного тренера Николая Писарева. Помощник Валерия Карпина в сборной России не полетел на юг из-за простуды.

Хозяева подошли к матчу с «Химками» без трёх важных игроков: у Ибрагима Цаллагова травма плеча, Кирилл Заика с мышечным повреждением, а Викторьен Ангбан получил разрыв крестообразной связки. У «Химок» же все были в строю, но даже это им не помогло, не говоря уже об эмоциональном подъёме после смены тренера.

Разгром «Сочи» и дубль Нобоа с пенальти

«Сочи» оттянули первый гол до 15-й минуты, хотя забить могли уже на старте матча. Вечно молодой Кристиан Нобоа пробил головой после подачи Артёма Макарчука – к счастью болельщиков «Химок», Илья Лантратов отразил мяч в эффектном прыжке. Чуть позже гости «привезли» себе гол: Александр Филин ударил локтем в штрафной площади по голове Тимофея Маргасова, которому долго оказывали помощь и заматывали голову, и получил за это жёлтую карточку. После шести минут паузы к «точке» подошёл Кристиан Нобоа и открыл счёт в матче – 1:0.

«Химки» и атака – несовместимые понятия в последних матчах. «Сочи» продолжил оказывать давление на оборону гостей и создал кучу моментов в первом тайме, включая опасные удары Маргасова и Юсупова, которые могли сделать счёт ужасающим. И разгром всё же состоялся. В добавленное время против Тимофея Маргасова опять нарушили правила в штрафной. Главный судья матча Василий Казарцев долго смотрел эпизод и всё-таки утвердил своё решение. Кристиан Нобоа забил в тот же угол и догнал Квинси Промеса в гонке бомбардиров – 2:0.

А на восьмой добавленной минуте к первому тайму «Сочи» добил соперника: Георгий Мелкадзе сыграл на опережение и переправил мяч в ближний угол ворот после прострела Сергея Терехова – 3:0.

Во время перерыва болельщики «Химок» могли задаться весьма простыми вопросами: «Зачем уволили Юрана?», «Почему в старте нет Резиуана Мирзова и Александра Ломовицкого?», «Что на поле делает Илья Садыгов?». И, пожалуй, они были правы. Например, сын главного акционера «Химок» сделал всего 10 касаний мяча и четыре точные передачи из семи – и всё. Кстати, после отставки Сергея Юрана Садыгов выходит на поле в каждой игре – получил 15 минут с «Ахматом», восемь с «Локомотивом» и 45 с «Сочи».

Садыгов в матче с «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Незабитый пенальти Нобоа и гол Сарвели

На второй тайм Резиуан Мирзов вышел вместо Ильи Садыгова, Артур Чёрный заменил Александра Филина, а у «Сочи» появились Владислав Сарвели и Никита Бурмистров. «Химки» играть лучше не стали, но разницу в счёте сократили при помощи Артёма Мещанинова – он внёс мяч в свои ворота на 58-й минуте – 1:3.

Перед голом «Химок» Сарвели опасно пробил рядом со штангой, а после забитого мяча гостей заработал третий (!) пенальти для Кристиана Нобоа. Но на этот раз эквадорец попал в перекладину и не смог выйти на первое место в гонке снайперов сезона.

У «Сочи» был близок к дублю Георгий Мелкадзе. Он имел прекрасные моменты отличиться во втором тайме, но надёжная игра Ильи Лантратова не дала ему это сделать. Зато свой мяч из вратарской забил Владислав Сарвели (самый активный игрок «Сочи» во втором тайме) – 4:1. Большой привет обороне «Химок» в этом эпизоде.

«Сочи» победил 4:1 и догнал в турнирной таблице «Спартак» и ЦСКА, которым только предстоит сыграть свой матч в 7-м туре. У «Химок» всё ужасно: три поражения подряд, 10 пропущенных голов и два забитых. Так и до отставки Николая Писарева недалеко, тем более Роман Терюшков уже на это намекал.