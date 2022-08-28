«Валеру хотели «закопать». Как будущий спартаковец Карпин играл за ЦСКА

Наверное, имя Валерия Карпина в первую очередь ассоциируется со «Спартаком». Он в этом клубе и играл, и тренировал, и работал генеральным директором. Однако в начале карьеры Валерий очутился в составе принципиального соперника красно-белых — ЦСКА.

Карпин играл в Эстонии под руководством Валерия Овчинникова. Тренер какое-то время «отмазывал» игрока от армии

В 1986 году Карпин оказался в таллинском клубе «Спорт», который в те времена выступал во второй всесоюзной лиге. Валерий считался перспективным футболистом. До этого он занимался в футбольной школе в Нарве под руководством тренера Юрия Шаламова, а потом переехал в Таллин, где и дебютировал во второй лиге.

«Играл я «по лимиту», — вспоминал Карпин. — То есть ставили меня, поскольку положено было по регламенту клубам второй лиги иметь в основе на своём поле двух, а на выезде одного местного футболиста до 18 лет. Вообще-то полезная эта штука — вторая лига. Настоящий мужской футбол, и, если первые полгода не сломаешься физически и морально, значит, можешь чего-то добиться в будущем».

Там юный футболист тренировался под руководством знаменитого Валерия Овчинникова по прозвищу Борман: «Команды у него всегда боевые, жёсткие, заводные, — рассказывал Карпин. — Он всё больше в нас характер воспитывал. Не мастерством, так напором, волей, злостью спортивной брали. Между прочим, немаловажные качества во второй лиге. Не зря же эстонская команда тогда ближе к «золотой середине», нежели к аутсайдерам стояла».

Когда Карпин получил повестку, Овчинников сделал всё возможное, чтобы сохранить талантливого футболиста в команде. По словам Карпина, тренер «отмазал» его от службы в армии: «Когда стал совершеннолетним, Валерий Викторович «отмазал» меня от службы в армии, и «воевал» я в том же самом «Спорте». Не всегда, правда, на зелёных полях — однажды он для профилактики меня на месяц в воинскую часть сослал. Но и это было отдыхом на Гавайях по сравнению с тем, что происходило на предсезонных сборах».

1992 год. Финал Кубка СССР — СНГ. Спартаковец Валерий Карпин в окружении футболистов ЦСКА Фото: РИА Новости

«Или ты едешь в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим. Будешь зэков охранять»

Борман сохранил Карпина на несколько месяцев, а потом призывника забрала к себе таллинская «Звезда». «В 1987 году Валера пошел служить в «Звезду», — вспоминала Светлана Анатольевна, мама Карпина. — Я в команду частенько ездила, потому что нас, матерей, Афганом пугали. Спрашиваю у тренера: «Разве мой Валера плохо тренируется?» А тот: «Хорошо! Но если вдруг он станет тренироваться плохо — отправим в Афган!» Но наказали сына в армии только раз: за какой-то командный проступок отправили на сутки в кочегарку — Валера в топку уголь бросал».

Позднее Карпин оказался в сборной Прибалтийского округа, с которой отправился на чемпионат Вооружённых сил во Львов. Овчинников тогда посоветовал Валерию особо не играть, чтобы того не забрали. В итоге в одном из матчей Карпину прилетело в лицо от огорчённого соперника. Во встрече со сборной Прикарпатского военного округа Валерий раз за разом накручивал соперника, а тот не выдержал и пустил в ход кулаки. Тем не менее хорошая игра будущего тренера сборной России не осталась без внимания представителей ЦСКА.

«В 18 лет меня забрали в армию по месту жительства в Эстонии, — рассказывал Карпин. — А через полгода службы в Прибалтийском военном округе отправили в Москву. Я не горел желанием ехать в ЦСКА и честно сказал об этом на турнире какому-то военному начальнику. А он: «Молодой человек, ты что-то не то сказал». «Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим — на самую крайнюю точку зэков охранять».

Этим самым военным начальником оказался начальник ЦСКА Марьян Плахетко, на тот момент тренировавший сборную Вооружённых сил. Карпин объяснял отказ тем, что его мать останется одна в Нарве, однако его не слушали. Плахетко сразу сказал, что у Валерия будут проблемы, если он не поедет в ЦСКА. Карпину пришлось подчиниться, при этом ему даже не разрешили заехать домой. Из Таллина футболист периодически приезжал к маме на «побывку», но из Москвы его не отпускали.

В составе ЦСКА Карпин провёл всего три матча, после чего футболиста отправили в дубль. Такое решение приняли в связи с тем, что Валерий отказался от подписания контракта.

Валерий Овчинников бывший главный тренер ФК «Спорт» «В ЦСКА его хотели сделать прапорщиком, чтоб он контракт подписал и уйти из армии не смог — а Валера отказался. Вот ему и начали «ссылки» устраивать. Его в ЦСКА-2 загнали, чтоб не дать ему играть. Это принцип команды ЦСКА того времени: «Или ты наш, или ты никто!» Во вторую команду ЦСКА сбрасывали футбольный балласт. Карпина просто хотели «закопать» как футболиста. Может, рассчитывали, что приползёт? А он не приполз».

А вот что потом говорил главный тренер ЦСКА Сергей Шапошников: «Валерия Карпина я не знаю! У меня сто человек было футболистов. И ни секунды я потом не жалел, что отдал Карпина в ЦСКА-2: у него другая манера игры и другой характер, который меня не устраивал».

По словам Карпина, в 1988 году его отправили на настоящую военную службу. За несколько дней до этого вторая команда армейцев завалила концовку сезона. «ЦСКА-2 неудачно финишировал в сезоне-88, и через несколько дней в качестве «поощрения» всех отправили служить по-настоящему. Служба длилась несколько дней. Нас поднимали по команде в шесть утра и гнали на работы», — вспоминал Карпин.

После дембеля Карпин уехал в Воронеж. А потом перешёл в «Спартак», хотя его ждал ЦСКА

Валерий отыграл за вторую команду ЦСКА 16 матчей и забил два мяча. В 1989 году основной состав армейцев возглавил Павел Садырин, который сразу обозначил, что рассчитывает на Карпина.

«Армейцы тогда безуспешно пытались выбраться из Первой лиги, но так и не выкарабкались, пока Садырин на следующий год не пришёл, — вспоминает Карпин. — Но к тому времени я уже прочно в ЦСКА-2 сидел и спокойно доигрывал в ожидании дембеля. Мыслей, чтобы остаться в армейском клубе, у меня тогда абсолютно никаких не было. Уж очень неважная тогда была репутация у ЦСКА, да и за год я своими глазами убедился в этом. Не понравилась мне обстановка в команде, да и отношение тренера Шапошникова к игрокам больше напоминало отношение строевого офицера к нерадивым солдатам. «Губа», наряды… Чушь какая-то».

«Спартак» образца 1993 года. Валерий Карпин — второй справа в нижнем ряду Фото: РИА Новости

В 1989-м наступил долгожданный дембель, и Валерий получил предложение из Воронежа. «По весне мы повезли Карпина на сбор в Сухуми, — рассказывал бывший тренер ЦСКА-2 Борис Копейкин. — Но Валера там демобилизовался, подошёл к Садырину и говорит: «Меня в Воронеж приглашают». А Садырин ему: «Ладно, Валера, езжай в Воронеж. А мы за тобой посмотрим». Мы ещё перед отъездом с Карпиным договорились, что он в «Факеле» поиграет немножко, а потом вернётся в ЦСКА… А Валера взял и от нас из «Факела» в «Спартак» ушёл».

А вот воспоминания мамы футболиста: «Сын ушёл из ЦСКА потому, что всё сделали против его воли: он не хотел идти в ЦСКА, а его, раз, и увезли туда — по приказу. В начале 89-го Валера мне позвонил: «Мама, меня приглашают в Воронеж». Я говорю: «Ну, что ж, сынок, тебе решать. Хочешь играть в футбол — надо с чего-то начинать». — «Наверно, я поеду…».

Арсений Логашов, Валерий Карпин и Ивелин Попов празднуют победу над ЦСКА в 2019 году Фото: РИА Новости

Карпин поиграл за «Факел», а потом оказался в «Спартаке». В Воронеже на тренировках приходилось много работать без мяча, что для Валерия было сродни наказанию. «Вот почему я ещё так счастлив, что оказался в «Спартаке», — говорил Карпин. — У Романцева тренировок без мяча я себе просто не представляю, ведь это уже не механическое вкалывание, а работа с удовольствием». А спустя пару десятков лет, когда Карпин станет тренером, он скажет, что никогда не пойдёт работать в ЦСКА.

В материале использованы цитаты из «Советского спорта», «СЭ», еженедельника «Футбол».