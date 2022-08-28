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Трансферы-2022: Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» ради Лиги чемпионов, какие варианты, роль в команде

У Роналду на трансфер всего пара дней. Альтернатива лавке в «МЮ» ему вряд ли понравится
Андрей Рабинович
У Роналду на трансфер всего пара дней
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Криштиану второй матч подряд начал на скамейке «МЮ». Он смирится с новой ролью или уйдёт?

Матч «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» стал большим триумфом для главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, но мощно ударил по перспективам Криштиану Роналду в команде. «МЮ» начал сезон с двух обидных поражений, фанатские группировки анонсировали новые протесты против владельцев клуба Глейзеров, а телеэксперты требовали от тренера перестановок в составе.

Тухлый старт сезона

Сразу после прихода нидерландца в «Манчестер» пошли разговоры о том, что Криш не впишется в его футбол и будет продан. Потом была сага с затянувшимся возвращением португальца на тренировочный сбор команды, а слухи отправляли португальца во многие команды Европы, но тен Хаг упорно повторял один и тот же нарратив: «Мы хотим играть определённым образом. Топовый футболист всегда может принести пользу, а Роналду — абсолютно точно топ-игрок».

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В первом матче сезона с «Брайтоном» коуч выпустил португальца только со скамейки и объяснил это поздним камбэком игрока из отпуска. В следующей встрече Криш провёл на поле 90 минут, но, скорее всего, предпочёл бы постить фотки из качалки на Мадейре: «красные дьяволы» проиграли «Брентфорду» 0:4.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – матч с огромным статусом, именно в таких Роналду привык сиять и демонстрировать футбольному миру своё превосходство. Но тен Хаг решил иначе и отреагировал на провал в игре с «пчёлами» – Криш начал игру со скамейки и вышел на поле «Олд Траффорд» всего на четыре минуты.

Криштиану Роналду на скамейке запасных «МЮ»

Криштиану Роналду на скамейке запасных «МЮ»

Фото: Getty Images

Место португальца в основе занял французский страйкер Антони Марсьяль. Нападающий был травмирован, но окончательно поправился к игре с мерсисайдцами. В отличие от предыдущих тренеров «Юнайтед», тен Хаг готов использовать форварда регулярно: в матчах предсезонки было видно, как круто Антони взаимодействует с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом и Бруно Фернандешем.

Роналду пригодится «МЮ», но только со скамейки

Похоже, эта четвёрка будет основной атакующей линией в новом сезоне «Манчестер Юнайтед», и вряд ли Роналду в восторге от этого. Марсьяль не будет просто латать дыры в составе – коуч объяснил игру Кристиана Эриксена на позиции ложной девятки в матче с «Брайтоном» именно отсутствием француза.

Игра с красными дала Роналду повод ещё раз задуматься над своим будущим. Его мимика на скамейке запасных ясно давала понять, что обладатель пяти «Золотых мячей» не в восторге от перспективы просиживать на лавке важнейшие матчи. Во многом его игровое время будет зависеть от тактики тен Хага.

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В матче с «Ливерпулем» «дьяволы» играли вторым номером, имели всего 29% владения и круто использовали свободное пространство за спинами защитников красных. Но вряд ли манкунианцы будут запираться каждую неделю, а в играх с более скромными соперниками, где «МЮ» придётся диктовать темп, Криш явно сможет предложить гораздо больше.

Криш и его эго

Тен Хаг верит, что физически португалец способен играть так, как это нужно тренеру. Он в отличной форме, достаточно силён и быстр, чтобы исполнять установки нидерландского коуча, вопрос только в том, способен ли игрок проникнуться его идеями и работать на команду. С похожей проблемой сталкивался каждый специалист, который работал с португальцем за последние полтора десятка лет.

Готов ли Криш потушить огромное эго и включиться в командную работу? Для этого ему придётся много бегать без мяча и подстраиваться под стиль футбола, от которого он давным-давно отвык. Пока не похоже, что Роналду согласится на подобную сделку, но это не последняя проблема.

Криштиану Роналду на разминке

Криштиану Роналду на разминке

Фото: Getty Images

Португальцу уже 37 лет, он в прекрасной форме для такого возраста. Всю карьеру Роналду поддерживал высокую планку, везде был успешен и стабильно клал голы пачками, но постепенно ему придётся признать угасание своего таланта и смириться с тем, что играть на максимуме каждый матч в лиге вроде АПЛ ему уже не под силу. Уле-Гуннар Сульшер сажал Криштиану на лавку, Майкл Кэррик делал это, а теперь и Эрик тен Хаг. Коуч демонстрирует, что команда должна строиться вокруг его идей, а не отдельных игроков, и решение по составу на матч с «Ливерпулем» очевидно подчёркивает его месседж ко всем в клубе и конкретно к португальцу.

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Основной вопрос в настрое Криштиану. В сезоне-2019/2020 «Юнайтед» играл на групповом этапе Лиги Европы против казахстанской «Астаны» – тяжело представить, как Криштиану Роналду бегает в подобном гостевом матче и выкладывается на полную. В новой кампании «МЮ» предстоят выезды в молдавский Тирасполь на игру с «Шерифом» и на Кипр на встречу с «Омонией» – немного не те стадионы, с масштабом которых ассоциируется фигура Роналду.

Роналду затмевает партнёров и тренеров

На протяжении карьеры Роналду многие партнёры прятались в тень с его приходом – например, Карим Бензема в «Реале» или Пауло Дибала в «Ювентусе». Это не обязательно применимо к «Манчестеру», и странно делать выводы по единственному матчу, но в игре с «Ливерпулем» команда казалась очнувшейся от летаргического сна, особенно на фоне вялых перформансов на старте чемпионата.

По ходу сезона-2019/2020 манкунианцы выдавали очень крутые перформансы, в центре которых был Бруно Фернандеш. Хавбека часто снабжали мячом, он творил магию и запускал креатив всей команды. Как только на поле появляется Криш, игра немного съезжает на постоянные передачи португальцу. Это не тактика тренера, но кто захочет выслушивать от Роналду упрёки в том, что на него играют недостаточно?

Криштиану Роналду не выглядит довольным на футбольном поле

Криштиану Роналду не выглядит довольным на футбольном поле

Фото: Getty Images

Криштиану привык двигаться и открываться так, как выгодно ему, а не команде: он всегда ошивается вокруг или внутри штрафной, часто опускается чуть ниже в поисках свободного пространства, потому что ему нравится бить издалека. Тут та же дилемма: тен Хагу нужно заставить форварда работать в системе, но непонятно, насколько Рон способен воспринять такой подход.

Матч с «Саутгемптоном» Роналду тоже начал на скамейке запасных в компании с Каземиро, ван де Беком, Гарри Магуайром, Аароном Ван-Биссакой, Люком Шоу и Фредом – тен Хаг снова показал, что авторитетов для него не существует, а заплаченная за игрока сумма не имеет значения при выборе состава.

Какие у Криша варианты в остатке трансферного окна?

Экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» вышел на поле только на 68-й минуте при счёте 1:0 – это последняя встреча «красных дьяволов» перед закрытием трансферного окна, и ближайшие дни в Каррингтоне обещают быть жаркими. Проблема в том, что и вариант с уходом Криша не без нюансов.

Криштиану Роналду нашёл себе подходящую команду. Осталось уладить один «мелкий» нюанс Криштиану Роналду нашёл себе подходящую команду. Осталось уладить один «мелкий» нюанс

У португальца не так много вариантов по нескольким причинам: у него огромная зарплата (и эго), его непросто встроить в тактическую систему, он не любитель работать без мяча, а в феврале ему исполнится 38 лет. Тьерри Анри очень круто и афористично описал проблему, с которой столкнётся любой потенциальный работодатель Рона: «Когда яд одновременно является антидотом, вы будете страдать». Да, звёздный страйкер может спасти игру голом на последней минуте, но его негативное влияние и приводит к ситуации, в которой команде приходится отыгрываться.

Криштиану Роналду празднует гол

Криштиану Роналду празднует гол

Фото: Getty Images

По ходу лета слухи отправляли Роналду в «Атлетико», «Челси», «Баварию», «Боруссию» и другие команды, но претенденты на португальца один за другим отваливались. Некоторые даже открещивались от интереса к игроку через высокопоставленных функционеров. Было много разговоров о возможном возвращении Криштиану в «Спортинг», в котором он начинал карьеру, но местный тренерский штаб не в восторге от этой идеи, а запросы португальца по зарплате разорвут бюджет лиссабонцев на части.

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Из последних слухов можно выделить двух основных претендентов на игрока – «Наполи» из Серии А и «Марсель» – из по сути «фермерской» французской лиги, где вряд ли будет возможность бороться за титул (её нет и в АПЛ, но Англия явно котируется выше). Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что агент Роналду Жорже Мендеш отчаянно старается пристроить клиента в клуб из Лиги чемпионов, и предложил его команде из Неаполя. Тут может сыграть интерес «Юнайтед» к страйкеру неаполитанцев Виктору Осимхену.

Марсельцы видят в подписании Роналду возможность нарастить коммерческую прибыль. Бывший игрок клуба Жан-Шарль Де Боно рассказал, что команда заказала исследование с целью рассчитать возможные финансовые последствия подписания Криша. Функционеры клуба смотрят на опыт «ПСЖ» и Месси – приход аргентинца повлиял на привлекательность команды для спонсоров.

Если Роналду останется в Манчестере и смирится с новой ролью, то сможет многое предложить команде. Вряд ли форвард проведёт 60 матчей за сезон, возможно, он уже не сыграет в Лиге чемпионов, но поскромневший Криш способен быть полезным. Если португалец хочет выступать в ЛЧ, придётся идти на одни компромиссы, если решит остаться – на другие.

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