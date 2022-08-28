Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как он это сделал

В Москве «Локомотив» принимает «Оренбург». И претендент на лучшего игрока встречи стал известен уже на 12-й минуте. Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев, похоже, готов реанимировать свою карьеру: в шестом матче за железнодорожников нападающий забил три гола за 11 минут. 23-летний страйкер открыл счёт в игре с «Оренбургом» на восьмой минуте. Игнатьев подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол – 1:0.

Прошло четыре минуты – и есть первый дубль за «Локомотив»! Антон Миранчук сделал пас вразрез, Наир Тикнизян забежал по флангу и прострелил во вратарскую, а Иван Игнатьев переправил мяч в сетку – 2:0.

Через минуту после второго гола Ивана Игнатьева у «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой (автор хет-трика встречи с «Уралом»), а чуть позже форвард «Локомотива» воспользовался длинной изящной передачей Даниила Худякова и оформил хет-трик.

Игнатьев оформил первый хет-трик в Российской Премьер-Лиге. Столько же голов он забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России. Форвард не только стал вторым футболистом этого сезона, сделавшим хет-трик, но и вошёл в историю «Локомотива» – стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ, когда Дмитрий Лоськов забил четыре гола «Рубину». Вот такие чудеса! Верите, что Игнатьев оформит покер во втором тайме?