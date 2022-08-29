Прогноз нейросети на итоги чемпионатов в Европе и России. Некоторые таблицы вас удивят!

Предсказания на сезон от суперкомпьютеров последнее время стали крайне популярны: нейросети при помощи определённых алгоритмов и формул формируют итоговую таблицу того или иного чемпионата. Один из самых известных сервисов – FiveThirtyEight – уже предсказывал вариант развития событий в РПЛ, взяв за основу Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаку и обороне.

Итоговая таблица сезона по версии FiveThirtyEight

Первый популярный сервис предсказывал такой вид таблицы РПЛ по итогам сезона (в нём «Зенит» стал чемпионом, а «Спартак» вылетел из топ-3). Подробно мы об этом уже писали ранее. Сейчас же можно просто освежить старые предсказания и переходить к новым – от CIES.

Место Клуб Очки 1 «Зенит» 64 2 ЦСКА 50 3 «Сочи» 50 4 «Спартак» 47 5 «Краснодар» 46 6 «Динамо» 46 7 «Локомотив» 43 8 «Крылья Советов» 42 9 «Ростов» 41 10 «Ахмат» 39 11 «Химки» 36 12 «Урал» 34 13 «Пари НН» 32 14 «Факел» 32 15 «Торпедо» 29 16 «Оренбург» 28

Cвой прогноз на нынешний сезон теперь сделал Международный центр спортивных исследований (CIES). В основу статистической модели легли:

результаты команд в двух предыдущих сезонах (позиция в таблице, количество побед и поражений);

текущий опыт игроков, или же коэффициент полезной силы состава, который рассчитывается CIES по специальной методологии (анализируется количество сыгранных футболистами минут в 401 клубном турнире, а также за национальные сборные с 1 января по 1 декабря 2021 года). Например, самый «опытный» игрок 2021-го по версии Центра – защитник «Реала» Давид Алаба (5116 минут), вратарь – Тибо Куртуа (5580 минут);

расходы клуба на трансферном рынке.

Прогнозируемые таблицы были составлены для 23 европейских чемпионатов, в число которых попала и РПЛ. Различие с FiveThirtyEight есть: так, по версии CIES, «Спартак» займёт третье место, а «Сочи» станет только пятым. Команды на вылет тоже не совпали – по подсчётам Центра РПЛ покинут «Пари НН» и «Урал», а в стыки попадут «Факел» и «Торпедо». Но кое в чём сходство есть: «Зенит» – стабильный чемпион, ЦСКА – второй.

Итоговая таблица РПЛ-2022/2023 по версии CIES

В топ-6 лигах почти без чемпионских сенсаций. Только в двух чемпионатах ожидается новый победитель

«ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» – CIES прогнозирует, что эта четвёрка снова возьмёт чемпионство. А вот в Серии А ожидается пересменка: трофей завоюет «Интер», сместив «Милан» на вторую строчку. Ещё одна перемена ожидается в Португалии, где вместо «Порту» первым должен стать «Спортинг»: в прошлом сезоне клуб стал вторым, а сезоном ранее – завоевал чемпионский титул впервые с 2002 года.

Чемпионы-2022/2023 по версии CIES

В АПЛ всё стабильно: семь команд останутся на тех же местах, что и в прошлом сезоне

CIES просчитал, что первая семёрка в таблице Премьер-лиги останется без изменений. Зато сразу после идёт удивительное: «Астон Вилла», которая прошлые два сезона не была в десятке, займёт восьмое место. А вот результаты «Ньюкасла», по прогнозу Центра, улучшатся незначительно – команда поднимается всего на одну строчку (новые владельцы ждут явно не этого). Для команд, вышедших по итогам прошлого сезона в Премьер-лигу, прогноз тоже нерадостный – две из трёх («Фулхэму» повезло!) вылетят обратно, считает CIES.

Итоговая таблица АПЛ-2022/2023 по версии CIES

В Италии «Ювентус» стабильно четвёртый, а «Торино» и «Фиорентина» займут места ниже

«Наполи» и «Ювентус», по прогнозу CIES, останутся на своих же местах, то есть третьем и четвёртом соответственно. Для «Юве», если так и сложится, это будет третий сезон подряд вне тройки. Ещё одна стабильность – «Рома» и шестое место. А вот «Фиорентина» по ожиданиям Центра просядет на две строчки по сравнению с прошлым сезоном – с седьмой на девятую. У «Торино» прогнозируется снижение с 10-го места на 11-е.

Итоговая таблица Серии А — 2022/2023 по версии CIES

«Барса» станет третьей, две команды из Сегунды останутся

В Ла Лиге первое место останется за «Реалом», а вот «Барселоне» прогнозируют третью строчку. Ещё из интересного – «Альмерия» и «Реал Вальядолид», которые вышли из Сегунды по итогам прошлого сезона, не вылетят. Более того, займут 15-е и 16-е места соответственно.

Итоговая таблица Примеры-2022/2023 по версии CIES

В Лиге 1 и Бундеслиге без особых сюрпризов. Радует, что «Монако» должен стать вторым

Во Франции есть несколько интересных прогнозов: повышение «Лиона» на четвёртую строчку (прошлый сезон – восьмое место), «Лилля» – на шестую (с 10-й), а ещё понижение «Ниццы» с пятого места на восьмое. «Тулузе», которая в прошлом сезоне триумфально вернулась в Лигу 1, прогнозируют 13-е место, а вот на вылет ставят «Аяччо».

Итоговая таблица Лиги 1 — 2022/2023 по версии CIES

В Бундеслиге второй снова будет «Боруссия», а вот третью строчку займёт «Лейпциг» – «Байер», который в прошлом сезоне взял бронзу, на этот раз станет четвёртым. «Шальке», который только-только вернулся, рискует снова вылететь – CIES поставил клуб на 16-ю строчку. Не повезёт и «Герте» (в прошлом сезоне команда всё же спаслась), а также «Бохуму», который в прошлом сезоне стал 13-м.

Итоговая таблица Бундеслиги-2022/2023 по версии CIES

А теперь ваш прогноз: сколько из того, что прогнозирует CIES, может сбыться?