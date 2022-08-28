Карпин не проиграл даже ЦСКА и помог «Спартаку». Но у армейцев украли пенальти?

ЦСКА не смог победить в Ростове и догнать «Спартак». А вот ростовчане продлили беспроигрышную серию со старта чемпионата.

В списке запасных ЦСКА обратило на себя внимание присутствие Кучаева. В прошлом туре это едва не закончилось для армейцев техническим поражением. Полузащитник получил травму на предматчевой разминке и был исключён из основы, но в нарушение регламента остался на скамейке. Только по ходу игры его увели в подтрибунку. Более того, на сайте РПЛ фамилия Кучаева оставалась в заявке – в ЦСКА это назвали «технической ошибкой сайта». В итоге московскому клубу повезло ограничиться штрафом в 15 тыс. рублей. Но в Ростове Кучаев был, конечно, законно включён в группу резервистов, хотя сам он наверняка расстроился, что не в основу.

Мы привыкли к тому, что команда Валерия Карпина дома играет агрессивно против любого соперника, высоко прессингует. Тем не менее в матче с армейцами «Ростов» был другим. Очевидно, опасаясь быстрых контратак ЦСКА, с которых красно-синие забили уже не один гол в этом сезоне, хозяева сыграли осторожно. Ростовчане защищались, как правило, средним или даже низким блоком, а капитан-опорник Глебов превращался в третьего центрального защитника не только при розыгрыше мяча. Он часто действовал один в один с Чаловым, а команда лучше контролировала ширину против 3-4-2-1 ЦСКА.

Армейцы были посмелее, играя без мяча. Но прессинг, очевидно, не давал того эффекта, на который надеялся Владимир Федотов. В течение 45 минут «Ростов» почти не допускал моментов у своих ворот. Запомнился прежде всего эпизод с падением Чалова в штрафной ростовчан после единоборства с Глебовым. Показалось, что гости заработают пенальти, так как VAR зафиксирует фол на нападающем ЦСКА, но видеоассистенты поддержали решение судьи Мешкова не назначать 11-метровый.

Темп игры разочаровывал – от команд из лидирующей группы РПЛ ждёшь большего. В первом тайме ЦСКА чаще бил (статистика ударов – 2:6), да только ни разу не попал в створ ворот (у ростовчан один удар в створ). Карраскаль много встречался с мячом: 38 касаний до перерыва – лучший результат в команде наряду с Набабкиным. Но колумбиец не угрожал воротам и допустил 10 потерь владения. Вдобавок заработал предупреждение. Команда Карпина должна была забивать в дебюте, когда Мойзес недоработал в обороне по Терентьеву – сейв Акинфеева спас армейцев. Традиционно создавали напряжение и стандарты «Ростова».

Первые минуты второго тайма «Ростов» провёл живее. Возможно, это было частью плана Федотова – ЦСКА вытягивал соперника на себя, а не поддушивал, чтобы получить пространство для контрвыпадов. Как известно, каждая команда играет так, как ей позволяет соперник, и на этом отрезке москвичи позволили ростовчанам чуть больше. Но на исходе часа матча игра вернулась в прежнее русло – армейцы чувствовали себя комфортнее, борясь за инициативу. ЦСКА получил супермомент благодаря «привозу» Песьякова, который сам же и исправил свою ошибку сейвом и ценой повреждения.

И всё-таки в целом после перерыва на поле были качели. При этом мало игры с быстрыми переходами мяча. То команда Федотова переходила в долгое позиционное наступление, то команда Карпина. «Ростов» заработал несколько многообещающих штрафных, учитывая присутствие на поле Уткина, тем не менее против ЦСКА связка двух воспитанников «Краснодара» (хавбека и Комличенко) не сработала так, как в предыдущих турах чемпионата. Армейцы справлялись с подачами на центрфорварда. Комличенко был заменён за 10 минут до конца – это лишь второй его матч в сезоне без гола.

А вот концовка у матча неожиданно получилась горячей! Уткин мог добыть три очка для «Ростова», а Гайч – для ЦСКА. Подзабытый аргентинец победным голом приблизил бы себя к основе красно-синих. Но Адольфо по-прежнему не хватает удачи в России. Статистика ударов во второй половине – 10:5 (в створ – 3:4). Нулевая ничья – пожалуй, самый справедливый исход игры, хотя спорное решение судьи в первом тайме будут обсуждать.