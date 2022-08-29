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Лучшие молодые игроки в 7-м туре РПЛ: Тюкавин, Денисов, Худяков, Коваленко, Карпукас, «Локомотив», «Спартак», «Динамо»

Худяков исполнил Акинфеева! Молодые зажгли в 7-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки в 7-м туре РПЛ
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В Премьер-Лиге растёт классный опорник — его цифры уже поражают!

В 7-м туре РПЛ молодёжь была в ударе. Даже жалко, что сборная U21 сейчас ни с кем не играет — было бы интересно посмотреть на всю эту компанию в одном составе. В топ-5 по итогам выходных попали представители всех игровых линий — вратарь, крайний защитник, опорный и атакующий хавбеки и нападающий (куда ж без него?). Двое — второй раз подряд.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Жёсткое приземление в запас на старте нового сезона, как видно, раззадорило молодого динамовского блондина, по-хорошему разозлило. Вернуться в основу Тюкавину помог форс-мажор в виде травмы одноклубника Смолова, но теперь он изо всех сил старается, чтобы из неё не выпадать. Получается неплохо: второй подряд матч в старте — второй гол. На этот раз его бело-голубым не хватило для победы, но Константин отработал в Нижнем очень продуктивно: помимо результативного нанёс ещё пару ударов по воротам и дважды выводил на перспективные позиции партнёров.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет

После ухода Пиняева на больничный «за младшего» в основе «КС» остался 19-летний Коваленко. Де-юре одарённый хавбек уже принадлежит «Сочи», а де-факто продолжает приносить пользу своей первой команде в РПЛ. Помимо нестандартных решений в наступлении, Александра отличает удивительное для его возраста постоянство: все матчи у Осинькина он играет по 90 минут. Результативность тоже вызывает уважение: 1+2 в семи турах — приличные цифры для юниора. Классно исполненный гол в Грозном стал первым для Коваленко в Премьер-Лиге — и сразу победным.

Александр Коваленко

Александр Коваленко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

Сколько бы ни продержался в «Спартаке» Гильермо Абаскаль, Денисов точно будет вспоминать его с признательностью. Мало того, что у испанца он раскрылся в новом амплуа, главное — стабильно заиграл в Премьер-Лиге. Сегодня уже мало кто вспоминает, что по основной специализации Даниил — опорный полузащитник. Абаскаль нашёл ему место справа в защите, и вчерашний дублёр всё увереннее чувствует себя на этой позиции. И не только прибавляет в надёжности — улучшает атакующие скиллы. В Воронеже Денисов четырежды (!) угрожал чужим воротам и красиво исполнил решающий гол, при 1:1.

Даниил Денисов

Даниил Денисов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Однозначно одно из главных открытий лета в Премьер-Лиге. Карпукас — из категории «бойцов невидимого фронта». Выполняет свою работу неброско, но максимально полезно. Воскресные цифры много скажут о манере игры полузащитника «Локо»: 72% выигранной борьбы, 90% точных передач. Но самые поразительные показатели скрываются в графе «отборы». Второй тур подряд Карпукас набирает здесь десятку! Прямо сейчас Артём — лучший «отниматель» мяча в РПЛ с большим отрывом — в среднем 4,7 отбора за тур против 2,8 у одноклубника Магкеева и 2,6 у Барриоса из «Зенита» и Бейла из «Крыльев».

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет

В воскресенье в Черкизово творились чудные дела: нападающий, «молчавший» с марта, вдруг выстрелил хет-триком, сразу два 17-летних тинейджера получили шанс в Премьер-Лиге, наконец, вратарь выдал голевой пас в стиле Акинфеева! И всё это — в одной команде — «Локомотиве».

Даниил Худяков

Даниил Худяков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юный вратарь Худяков отлично провёл время на этой весёлой «вечеринке»: совершил семь сейвов и устроил одноклубнику Игнатьеву чистый выход на один с вратарём «Оренбурга». Иван не дал пропасть даром замечательному выносу Даниила. Если на старте сезона у кого-то ещё возникали сомнения, кто сейчас первый номер в «Локо», то с каждым туром их становится всё меньше. Худяков не только ярок — он надёжен.

И ещё несколько фактов по туру:

  • Вадим Гаранин потихонечку омолаживает одну из самых «старых» команд лиги (по среднему возрасту — 27,2 — «Сочи» уступает только «Торпедо»). В последнем туре он выпустил на замену сразу двух 19-летних ребят, знакомых по Твери, — Шипунова и Мартового;
  • дебют 18-летнего вратаря Ташаева в «Ахмате» получился внеплановым (удаление Опарина), но вполне удачным — пять сейвов;
  • главный «железнодорожник» Циннбауэр активно ротирует молодёжь в «Локо». В игре с «Оренбургом» игровые минуты получили сразу два 17-летних дублёра — Раков и Багамаев. Последний — впервые;
  • 21-летний крайний защитник Сильянов успешно закрыл в «Ростове» позицию в центре обороны. 0:0 против атаки ЦСКА дорогого стоят.
Молодой игрок «Локо» выдал невероятный матч в РПЛ. Но это мало кто заметил Молодой игрок «Локо» выдал невероятный матч в РПЛ. Но это мало кто заметил

Молодые игроки (до 21 года) в 7-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
ХудяковЛокомотив1890178,47
КарпукасЛокомотив2075107,83
ДенисовСпартак19901417,78
КоваленкоКрылья1890111жк7,77
ТюкавинДинамо2090137,66
ОлусегунКраснодар2086247,16
СвиновФакел219047,1
СазоновДинамо209017,07
ТашаевАхмат185957,03
ГбанеХимки21812жк6,87
ЭркиновТорпедо2170136,83
КузьмичёвУрал21286,81
КривцовКраснодар2090216,75
ХотулёвОренбург19901жк6,68
ЩетининРостов2061126,66
ВолковКраснодар199016,62
СильяновРостов2190116,57
ГагнидзеДинамо199013жк6,56
ПрохинРостов21196,55
ХлусевичСпартак218016,52
ТурищевТорпедо2020216,49
ЗахарянДинамо196926,43
МанеловКраснодар19926,43
АгаповПари НН2190жк6,4
ЛитвиновСпартак219016,33
ЕрмаковЦСКА191326,33
РаковЛокомотив1715126,31
КутицкийДинамо20216,28
МантуанЗенит211116,24
РейхменТорпедо2045116,19
МельниковРостов20206,18
МухинЦСКА207716,18
ГладышевДинамо1946,16
БыковскийУрал21176,15
СамкоКраснодар201816,14
СунгатулинУрал20176,11
ОганесянОренбург207916,07
ЛитвиновКраснодар2196,05
АлександровПари НН201016,04
ЧёрныйХимки21456,02
ЮлдошевПари НН21456,01
МартовойСочи19416,01
КравцовСочи2056
БагамаевЛокомотив1756
АкостаОренбург1956
ШипуновСочи191015,96
НтумбаРостов19615,95
ХубуловКрылья21215,87
СадыговХимки21455,81

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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