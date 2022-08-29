Худяков исполнил Акинфеева! Молодые зажгли в 7-м туре РПЛ

В 7-м туре РПЛ молодёжь была в ударе. Даже жалко, что сборная U21 сейчас ни с кем не играет — было бы интересно посмотреть на всю эту компанию в одном составе. В топ-5 по итогам выходных попали представители всех игровых линий — вратарь, крайний защитник, опорный и атакующий хавбеки и нападающий (куда ж без него?). Двое — второй раз подряд.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Жёсткое приземление в запас на старте нового сезона, как видно, раззадорило молодого динамовского блондина, по-хорошему разозлило. Вернуться в основу Тюкавину помог форс-мажор в виде травмы одноклубника Смолова, но теперь он изо всех сил старается, чтобы из неё не выпадать. Получается неплохо: второй подряд матч в старте — второй гол. На этот раз его бело-голубым не хватило для победы, но Константин отработал в Нижнем очень продуктивно: помимо результативного нанёс ещё пару ударов по воротам и дважды выводил на перспективные позиции партнёров.

Константин Тюкавин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет

После ухода Пиняева на больничный «за младшего» в основе «КС» остался 19-летний Коваленко. Де-юре одарённый хавбек уже принадлежит «Сочи», а де-факто продолжает приносить пользу своей первой команде в РПЛ. Помимо нестандартных решений в наступлении, Александра отличает удивительное для его возраста постоянство: все матчи у Осинькина он играет по 90 минут. Результативность тоже вызывает уважение: 1+2 в семи турах — приличные цифры для юниора. Классно исполненный гол в Грозном стал первым для Коваленко в Премьер-Лиге — и сразу победным.

Александр Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

Сколько бы ни продержался в «Спартаке» Гильермо Абаскаль, Денисов точно будет вспоминать его с признательностью. Мало того, что у испанца он раскрылся в новом амплуа, главное — стабильно заиграл в Премьер-Лиге. Сегодня уже мало кто вспоминает, что по основной специализации Даниил — опорный полузащитник. Абаскаль нашёл ему место справа в защите, и вчерашний дублёр всё увереннее чувствует себя на этой позиции. И не только прибавляет в надёжности — улучшает атакующие скиллы. В Воронеже Денисов четырежды (!) угрожал чужим воротам и красиво исполнил решающий гол, при 1:1.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Однозначно одно из главных открытий лета в Премьер-Лиге. Карпукас — из категории «бойцов невидимого фронта». Выполняет свою работу неброско, но максимально полезно. Воскресные цифры много скажут о манере игры полузащитника «Локо»: 72% выигранной борьбы, 90% точных передач. Но самые поразительные показатели скрываются в графе «отборы». Второй тур подряд Карпукас набирает здесь десятку! Прямо сейчас Артём — лучший «отниматель» мяча в РПЛ с большим отрывом — в среднем 4,7 отбора за тур против 2,8 у одноклубника Магкеева и 2,6 у Барриоса из «Зенита» и Бейла из «Крыльев».

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет

В воскресенье в Черкизово творились чудные дела: нападающий, «молчавший» с марта, вдруг выстрелил хет-триком, сразу два 17-летних тинейджера получили шанс в Премьер-Лиге, наконец, вратарь выдал голевой пас в стиле Акинфеева! И всё это — в одной команде — «Локомотиве».

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юный вратарь Худяков отлично провёл время на этой весёлой «вечеринке»: совершил семь сейвов и устроил одноклубнику Игнатьеву чистый выход на один с вратарём «Оренбурга». Иван не дал пропасть даром замечательному выносу Даниила. Если на старте сезона у кого-то ещё возникали сомнения, кто сейчас первый номер в «Локо», то с каждым туром их становится всё меньше. Худяков не только ярок — он надёжен.

И ещё несколько фактов по туру:

Вадим Гаранин потихонечку омолаживает одну из самых «старых» команд лиги (по среднему возрасту — 27,2 — «Сочи» уступает только «Торпедо»). В последнем туре он выпустил на замену сразу двух 19-летних ребят, знакомых по Твери, — Шипунова и Мартового;

дебют 18-летнего вратаря Ташаева в «Ахмате» получился внеплановым (удаление Опарина), но вполне удачным — пять сейвов;

главный «железнодорожник» Циннбауэр активно ротирует молодёжь в «Локо». В игре с «Оренбургом» игровые минуты получили сразу два 17-летних дублёра — Раков и Багамаев. Последний — впервые;

21-летний крайний защитник Сильянов успешно закрыл в «Ростове» позицию в центре обороны. 0:0 против атаки ЦСКА дорогого стоят.

Молодые игроки (до 21 года) в 7-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Худяков Локомотив 18 90 1 7 8,47 Карпукас Локомотив 20 75 10 7,83 Денисов Спартак 19 90 1 4 1 7,78 Коваленко Крылья 18 90 1 1 1 жк 7,77 Тюкавин Динамо 20 90 1 3 7,66 Олусегун Краснодар 20 86 2 4 7,16 Свинов Факел 21 90 4 7,1 Сазонов Динамо 20 90 1 7,07 Ташаев Ахмат 18 59 5 7,03 Гбане Химки 21 81 2 жк 6,87 Эркинов Торпедо 21 70 1 3 6,83 Кузьмичёв Урал 21 28 6,81 Кривцов Краснодар 20 90 2 1 6,75 Хотулёв Оренбург 19 90 1 жк 6,68 Щетинин Ростов 20 61 1 2 6,66 Волков Краснодар 19 90 1 6,62 Сильянов Ростов 21 90 1 1 6,57 Гагнидзе Динамо 19 90 1 3 жк 6,56 Прохин Ростов 21 19 6,55 Хлусевич Спартак 21 80 1 6,52 Турищев Торпедо 20 20 2 1 6,49 Захарян Динамо 19 69 2 6,43 Манелов Краснодар 19 9 2 6,43 Агапов Пари НН 21 90 жк 6,4 Литвинов Спартак 21 90 1 6,33 Ермаков ЦСКА 19 13 2 6,33 Раков Локомотив 17 15 1 2 6,31 Кутицкий Динамо 20 21 6,28 Мантуан Зенит 21 11 1 6,24 Рейхмен Торпедо 20 45 1 1 6,19 Мельников Ростов 20 20 6,18 Мухин ЦСКА 20 77 1 6,18 Гладышев Динамо 19 4 6,16 Быковский Урал 21 17 6,15 Самко Краснодар 20 18 1 6,14 Сунгатулин Урал 20 17 6,11 Оганесян Оренбург 20 79 1 6,07 Литвинов Краснодар 21 9 6,05 Александров Пари НН 20 10 1 6,04 Чёрный Химки 21 45 6,02 Юлдошев Пари НН 21 45 6,01 Мартовой Сочи 19 4 1 6,01 Кравцов Сочи 20 5 6 Багамаев Локомотив 17 5 6 Акоста Оренбург 19 5 6 Шипунов Сочи 19 10 1 5,96 Нтумба Ростов 19 6 1 5,95 Хубулов Крылья 21 21 5,87 Садыгов Химки 21 45 5,81

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.



Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.