Худяков исполнил Акинфеева! Молодые зажгли в 7-м туре РПЛ

В 7-м туре РПЛ молодёжь была в ударе. Даже жалко, что сборная U21 сейчас ни с кем не играет — было бы интересно посмотреть на всю эту компанию в одном составе. В топ-5 по итогам выходных попали представители всех игровых линий — вратарь, крайний защитник, опорный и атакующий хавбеки и нападающий (куда ж без него?). Двое — второй раз подряд.
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Жёсткое приземление в запас на старте нового сезона, как видно, раззадорило молодого динамовского блондина, по-хорошему разозлило. Вернуться в основу Тюкавину помог форс-мажор в виде травмы одноклубника Смолова, но теперь он изо всех сил старается, чтобы из неё не выпадать. Получается неплохо: второй подряд матч в старте — второй гол. На этот раз его бело-голубым не хватило для победы, но Константин отработал в Нижнем очень продуктивно: помимо результативного нанёс ещё пару ударов по воротам и дважды выводил на перспективные позиции партнёров.
Константин Тюкавин
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет
После ухода Пиняева на больничный «за младшего» в основе «КС» остался 19-летний Коваленко. Де-юре одарённый хавбек уже принадлежит «Сочи», а де-факто продолжает приносить пользу своей первой команде в РПЛ. Помимо нестандартных решений в наступлении, Александра отличает удивительное для его возраста постоянство: все матчи у Осинькина он играет по 90 минут. Результативность тоже вызывает уважение: 1+2 в семи турах — приличные цифры для юниора. Классно исполненный гол в Грозном стал первым для Коваленко в Премьер-Лиге — и сразу победным.
Александр Коваленко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет
Сколько бы ни продержался в «Спартаке» Гильермо Абаскаль, Денисов точно будет вспоминать его с признательностью. Мало того, что у испанца он раскрылся в новом амплуа, главное — стабильно заиграл в Премьер-Лиге. Сегодня уже мало кто вспоминает, что по основной специализации Даниил — опорный полузащитник. Абаскаль нашёл ему место справа в защите, и вчерашний дублёр всё увереннее чувствует себя на этой позиции. И не только прибавляет в надёжности — улучшает атакующие скиллы. В Воронеже Денисов четырежды (!) угрожал чужим воротам и красиво исполнил решающий гол, при 1:1.
Даниил Денисов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
Однозначно одно из главных открытий лета в Премьер-Лиге. Карпукас — из категории «бойцов невидимого фронта». Выполняет свою работу неброско, но максимально полезно. Воскресные цифры много скажут о манере игры полузащитника «Локо»: 72% выигранной борьбы, 90% точных передач. Но самые поразительные показатели скрываются в графе «отборы». Второй тур подряд Карпукас набирает здесь десятку! Прямо сейчас Артём — лучший «отниматель» мяча в РПЛ с большим отрывом — в среднем 4,7 отбора за тур против 2,8 у одноклубника Магкеева и 2,6 у Барриоса из «Зенита» и Бейла из «Крыльев».
Артём Карпукас
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет
В воскресенье в Черкизово творились чудные дела: нападающий, «молчавший» с марта, вдруг выстрелил хет-триком, сразу два 17-летних тинейджера получили шанс в Премьер-Лиге, наконец, вратарь выдал голевой пас в стиле Акинфеева! И всё это — в одной команде — «Локомотиве».
Даниил Худяков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Юный вратарь Худяков отлично провёл время на этой весёлой «вечеринке»: совершил семь сейвов и устроил одноклубнику Игнатьеву чистый выход на один с вратарём «Оренбурга». Иван не дал пропасть даром замечательному выносу Даниила. Если на старте сезона у кого-то ещё возникали сомнения, кто сейчас первый номер в «Локо», то с каждым туром их становится всё меньше. Худяков не только ярок — он надёжен.
И ещё несколько фактов по туру:
- Вадим Гаранин потихонечку омолаживает одну из самых «старых» команд лиги (по среднему возрасту — 27,2 — «Сочи» уступает только «Торпедо»). В последнем туре он выпустил на замену сразу двух 19-летних ребят, знакомых по Твери, — Шипунова и Мартового;
- дебют 18-летнего вратаря Ташаева в «Ахмате» получился внеплановым (удаление Опарина), но вполне удачным — пять сейвов;
- главный «железнодорожник» Циннбауэр активно ротирует молодёжь в «Локо». В игре с «Оренбургом» игровые минуты получили сразу два 17-летних дублёра — Раков и Багамаев. Последний — впервые;
- 21-летний крайний защитник Сильянов успешно закрыл в «Ростове» позицию в центре обороны. 0:0 против атаки ЦСКА дорогого стоят.
Молодые игроки (до 21 года) в 7-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Худяков
|Локомотив
|18
|90
|1
|7
|8,47
|Карпукас
|Локомотив
|20
|75
|10
|7,83
|Денисов
|Спартак
|19
|90
|1
|4
|1
|7,78
|Коваленко
|Крылья
|18
|90
|1
|1
|1
|жк
|7,77
|Тюкавин
|Динамо
|20
|90
|1
|3
|7,66
|Олусегун
|Краснодар
|20
|86
|2
|4
|7,16
|Свинов
|Факел
|21
|90
|4
|7,1
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|1
|7,07
|Ташаев
|Ахмат
|18
|59
|5
|7,03
|Гбане
|Химки
|21
|81
|2
|жк
|6,87
|Эркинов
|Торпедо
|21
|70
|1
|3
|6,83
|Кузьмичёв
|Урал
|21
|28
|6,81
|Кривцов
|Краснодар
|20
|90
|2
|1
|6,75
|Хотулёв
|Оренбург
|19
|90
|1
|жк
|6,68
|Щетинин
|Ростов
|20
|61
|1
|2
|6,66
|Волков
|Краснодар
|19
|90
|1
|6,62
|Сильянов
|Ростов
|21
|90
|1
|1
|6,57
|Гагнидзе
|Динамо
|19
|90
|1
|3
|жк
|6,56
|Прохин
|Ростов
|21
|19
|6,55
|Хлусевич
|Спартак
|21
|80
|1
|6,52
|Турищев
|Торпедо
|20
|20
|2
|1
|6,49
|Захарян
|Динамо
|19
|69
|2
|6,43
|Манелов
|Краснодар
|19
|9
|2
|6,43
|Агапов
|Пари НН
|21
|90
|жк
|6,4
|Литвинов
|Спартак
|21
|90
|1
|6,33
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|13
|2
|6,33
|Раков
|Локомотив
|17
|15
|1
|2
|6,31
|Кутицкий
|Динамо
|20
|21
|6,28
|Мантуан
|Зенит
|21
|11
|1
|6,24
|Рейхмен
|Торпедо
|20
|45
|1
|1
|6,19
|Мельников
|Ростов
|20
|20
|6,18
|Мухин
|ЦСКА
|20
|77
|1
|6,18
|Гладышев
|Динамо
|19
|4
|6,16
|Быковский
|Урал
|21
|17
|6,15
|Самко
|Краснодар
|20
|18
|1
|6,14
|Сунгатулин
|Урал
|20
|17
|6,11
|Оганесян
|Оренбург
|20
|79
|1
|6,07
|Литвинов
|Краснодар
|21
|9
|6,05
|Александров
|Пари НН
|20
|10
|1
|6,04
|Чёрный
|Химки
|21
|45
|6,02
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|45
|6,01
|Мартовой
|Сочи
|19
|4
|1
|6,01
|Кравцов
|Сочи
|20
|5
|6
|Багамаев
|Локомотив
|17
|5
|6
|Акоста
|Оренбург
|19
|5
|6
|Шипунов
|Сочи
|19
|10
|1
|5,96
|Нтумба
|Ростов
|19
|6
|1
|5,95
|Хубулов
|Крылья
|21
|21
|5,87
|Садыгов
|Химки
|21
|45
|5,81
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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